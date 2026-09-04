La ceutí que asesinó a su primo marroquí "llevaba varios días con un brote psicótico": "Pasó cuatro años en un psiquiátrico"

Antes de las 7 de la mañana del 3 de septiembre se escucharon varios gritos en una vivienda en el Poblado de Regulares, en Ceuta.

En cuestión de minutos, los gritos se transformaron en silencio y la adrenalina de la discusión quedó resumida en el asesinato de un marroquí de entre 30 y 35 años a manos, presuntamente, de su prima ceutí.

"Ella llevaba varios días teniendo brotes psicóticos y ese día le dio uno muy fuerte. Allí es cuando parece que asesinó a su familiar", dijo un portavoz de la Jupol.

La presunta autora del crimen, también entre los 30 y 35 años, fue detenida tras el hecho. Según la investigación de la Policía Nacional, la mujer residía en la vivienda de sus padres.

Hasta allí se habría desplazado su primo, que, según pudo conocer EL ESPAÑOL, ingresó en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio.

La víctima, al parecer, se desplazó hasta el domicilio de su familiar esa mañana con la intención de alojarse en la vivienda.

Sin embargo, su prima le negó el ingreso y eso desencadenó en la discusión que habría derivado en la presunta agresión con un cuchillo, dice la Policía Nacional.

Brote

Un líder vecinal, que prefiere mantenerse en el anonimato, le dijo a EL ESPAÑOL que la presunta autora del crimen habría estado "durante cuatro años en un hospital psiquiátrico".

"He estudiado con ella y me da pena que haya acabado así", asegura.

A los vecinos no les sorprendieron los gritos del día del asesinato, ya que, con frecuencia, "ella salía de su casa a las calles para gritar y llorar. Después volvía a su casa, pero volvía a salir nuevamente", agrega.

Según el relato del vecino, la presunta autora del crimen es alguien que necesitaba ayuda, pero que no se le prestó la suficiente atención.

A eso se suma que "su familia es muy conflictiva. Ellos no son capaces de entrar en razón". Incluso menciona que siente cierto temor hacia ellos.

También la Policía Nacional estableció que la víctima carecía de documentación para encontrarse legalmente en España.

"El levantamiento se produjo a las 10:30 de la mañana, casi tres horas después del suceso. El hombre murió en el domicilio y no pudo ser trasladado al hospital. La detención de la mujer fue inmediata y se buscó el arma homicida en el sitio", explica la Policía Nacional.

En el sector del Poblado de Regulares, tras el suceso, los vecinos han expresado su preocupación por la situación de inseguridad.

En esa barriada se ha concentrado gran parte de las denuncias vecinales relacionadas con inmigrantes en situación irregular.

"En varias ocasiones hemos alertado sobre esto y era cuestión de tiempo de que pasara algo así", agrega un líder vecinal.

Sumado a ello, el Colegio de Médicos de Ceuta afirma que desde el 30 de julio, cuando entraron los más de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, se han disparado las atenciones en el servicio de urgencias.

"Estamos atendiendo hasta 10 veces más casos por reyertas, peleas y personas fracturadas. Llegan muchos casos de pacientes con el tabique roto a causa de una pelea o también con puñaladas", dice Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

Por su parte, una médica del servicio de urgencias señala que entre los mismos migrantes que tienen nacionalidades diferentes suele haber muchos conflictos.

Por ahora, la Policía Nacional continúa la investigación sobre el reciente asesinato. Las diligencias están intentando establecer los antecedentes de problemas de salud mental diagnosticado por parte de la presunta victimaria y también si existe un consumo de sustancias psicoactivas.