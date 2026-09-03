Una ceutí mata a un familiar marroquí que entró durante la invasión y pretendía que lo alojara en su casa

El Trampolín, uno de los asentamientos de los migrantes irregulares en Ceuta. EFE Ceuta

La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte violenta "de una persona indocumentada" que ha fallecido presuntamente a manos de un familiar. La autora del crimen sería su prima, una mujer ceutí.

El suceso ha tenido lugar durante una disputa en el interior de la vivienda de ésta última, situada en el Poblado de Regulares, según indican fuentes de la Policía Nacional consultadas por EL ESPAÑOL.

Los hechos han ocurrido esta mañana, cuando el ciudadano marroquí, en situación irregular, entró en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio, según ha podido saber este periódico.

El hombre, que permanecía en la ciudad autónoma, habría acudido al domicilio de su familiar esta mañana con la intención de alojarse en su vivienda.

Ante la negativa de su prima, ambos habrían iniciado una violenta discusión que posteriormente habría derivado en una agresión con un cuchillo por parte de la mujer propietaria de la vivienda.

A estas horas se ha procedido al levantamiento del cadáver, mientras la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas de la muerte y esclarecer las responsabilidades de la presunta autora, quien ha sido detenida.