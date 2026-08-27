La lucha de la familia de Juan, desaparecido tras caer de su barco en Italia: "España no ha puesto medios para buscarle"

La búsqueda de Juan José Mutilba, el empresario de 66 años que cayó al mar Jónico hace nueve días -el martes 18 de agosto- "continúa activa". Ahora hay fases para tratar de localizar a este burgalés: "Hay una activa con helicópteros y barcos, y una pasiva", relata a EL ESPAÑOL su hijo, Sergio Mutilba.

En esta nueva fase pasiva "lo que hacen es avisar a los barcos que pasan cerca para que estén alerta" por si encuentran o ven algo en alta mar, explica Mutilba.

Esta fase de búsqueda lleva activa desde el viernes cuando la Guardia Costera italiana emprendió la búsqueda después de que Carmen, la mujer de Juan José, consiguiese alertar a de los sucedido después de pasar tres días sola a la deriva.

Ahora lo que más importancia le da la familia, según cuentan a EL ESPAÑOL, es que "continúe activa la búsqueda" y no se deje de buscar al empresario.

"España no está haciendo nada"

Desde el viernes "están peinando la zona cuatro veces al día", según ha podido saber la tía de Sergio y hermana de Juan José.

Pero, una de las principales quejas que Sergio Mutilba traslada es que "el problema fundamental es que España no está haciendo nada".

Por eso, auguran que llegará un día en que la Guardia Costera "deje de buscar porque España no se ha puesto en contacto con ellos ni les ha facilitado nada".

Ahora lo único que les queda, según les ha trasladado a la familia las autoridades de Italia es "incrementa la búsqueda con lo que España pueda aportar".

Según han podido saber es que "Italia está dispuesta a continuar, si el Ministerio del Interior se pone en contacto con ellos".

Pero, después de más de una semana sin tener noticias del paradero de Juan José desde que desapareció en la inmensidad del mar, lo que sienten es "abandono" por parte del Gobierno de España.

La esperanza se desvanece

Desde que desapareció el empresario Juan José Mutilva tras caer del barco al mar al resbalar con la sangre de un atún que acababa de pescar, según explica la propia familia, lo que les ha mantenido con fuerza es la esperanza.

Conforme pasan los días esa misma esperanza se va desvaneciendo porque las posibilidades se reducen.

Aunque Juan José Mutilba "sabía nadar", el paso de los días sin tener noticias ha hecho que la familia vaya perdiendo poco a poco la esperanza por las profundidades "del mar y del océano".

"Tenemos poca esperanza, aunque todavía queda, pero es nula. Es muy difícil", lamenta Mutilba.

Pero todavía lo es más -bajo su punto de vista- "si España no pone medios", algo que la convierte "en casi imposible, porque el océano es inmenso".

Ahora se resignan a "esperar, rezar y poco más", tal y como confiesa Sergio a EL ESPAÑOL.

Una semana del suceso

Juan José Mutilba junto con su mujer, Carmen Díez, partieron el lunes 17 de agosto de Siracusa para empezar una navegación con destino a la ciudad de Pilos, en Grecia.

Un día más tarde, después de haber pescado un atún, según relata la familia, Mutilba resbaló y cayó del barco en alta mar.

En ese momento, su mujer Carmen "no supo reaccionar" a pesar de que “se sacó el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) hace 3 o 40 años, cuando era joven".

Pero, tal y como relata a EL ESPAÑOL su hijo, "el otro barco lo dominaba más y este era nuevo y más grande y no lo sabía manejar”.

Así, tras el suceso el barco continúo avanzando al a deriva con Carmen a bordo tres días por el Jónico.

Sin cobertura pudo sobrevivir esos días de travesía gracias a que en la embarcación disponía de comida. Aunque, según relatan, trataba de buscar continuamente comunicación con alguien para trasladar la tragedia sucedida.

Fue ese viernes cuando Carmen pudo ponerse en contacto con un amigo de la familia, también experto en navegación, quien dio alerta al Servicio de Rescate Marítimo de Italia.

De hecho, ahora la búsqueda está coordinada por el Subcentro de Rescate Marítimo de la Guardia Costera de Reggio Calabria aproximadamente a 120 millas náuticas al sureste de Capo Spartivento.

Ahora, a esa zona 0 han vuelto tanto la tía como la prima de Sergio para "ver los trabajos que se están haciendo y dar apoyo" en todo lo que sea necesario para tratar de evitar que cesen.

Para ellos lo más importante, según explican a EL ESPAÑOL es que sigue activa, pero no saben "cuánto se va a prolongar la búsqueda".

Sin embargo, tienen claro que van a "luchar porque se mantenga el máximo tiempo posible".

El delicado estado de Carmen

Carmen Díez, de 67 años, la esposa de Juan José, ha recibido asistencia psicológica, según relata su hijo Sergio.

Asegura que "está en shock" y que ahora mismo "no es ella".

Después del suceso Carmen siente culpabilidad y se reprocha a ella misma no haber sabido reaccionar o no haberlo hecho de otra forma.

Ante su incapacidad de reacción, ahora "tiene sentimiento de culpabilidad" y atraviesa "una situación muy difícil" que está siendo dura para toda la familia, según relatan a EL ESPAÑOL.

Ahora, Carmen, ha vuelto a España después de estar en Pilos tras el suceso y recibir allí la primera asistencia médica tras conseguir que fuesen "psicólogos conocidos de la familia por voluntad propia", según explican.

Ella se encuentra en Madrid junto a su hermana y "está más animada", según explica su hijo, aunque "está mal, está en otro mundo, no es consciente”, asegura a EL ESPAÑOL.

Sergio -que también se trasladó a Pilos junto a su madre- también ha vuelto a España, a Burgos.

Desde aquí, ahora lo único que les queda es mantener viva la esperanza en que se destinen los medios necesarios para encontrar a Juan José Mutilba y que la búsqueda no cese.

Un proceso duro y difícil para la familia que lo único que les queda es "arrimarse todos" a Carmen, apoyarla, y tratar de "seguir adelante".