La invasión arrolla a Triano, el maestro de español en el CETI de Ceuta que Sánchez colocó de delegado para tumbar a Vivas

El pasado 27 de julio, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta tenía agendada una reunión con el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

Su secretario general en Ceuta, Rachid Sbihi, se había reunido ya desde mediados de mes con partidos políticos e incluso con el Gobierno Autónomo de Juan Jesús Vivas.

A todos les había trasladado que la presión migratoria desde Marruecos por los espigones de Ceuta aumentaba exponencialmente.

El representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta fijó la fecha de la cita con varias semanas de antelación.

Pero el mismo 27 por la mañana Triano la suspendió: estaba convocado a un gabinete de crisis junto con el Ejecutivo de Vivas para analizar los datos y estudiar cómo proceder ante la creciente llegada de inmigrantes a nado.

Triano se encuentra hoy en el ojo del huracán en Ceuta, incluso dentro de su propio partido a nivel local, por su gestión frente a la violación de la integridad territorial de España de la que fue víctima Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Pero sobre todo, por la permanencia, semanas después, de miles de migrantes ilegales en las calles de la ciudad autónoma.

Triano tiene 43 años, está casado, y no tiene hijos. Es seguidor del F.C. Barcelona, aficionado a la lectura, maestro de escuela pública y funcionario de carrera desde 2014.

En pocos años ha pasado de los pasillos de un colegio ceutí y la gestión burocrática de Extranjería a habitar el centro de la tormenta política en la frontera sur de Europa.

La estrategia de Ferraz

Fue nombrado delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 10 de febrero.

Su designación respondió a una estrategia de Ferraz que ya había aplicado en Melilla: situar a la persona al frente de la secretaría general del PSOE local en la institución gubernamental para proyectarlo como candidato a la presidencia.

Sin embargo, los acontecimientos vividos en las últimas tres semanas han puesto contra las cuerdas tanto su liderazgo institucional como su control orgánico.

El perfil de Pérez Triano dista del típico cuadro político fogueado en el debate parlamentario. Es maestro en las especialidades de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Física por la Universidad de Granada.

También es graduado en Pedagogía por la UNED y máster universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en una Sociedad Multicultural. Su currículum combina la labor en la enseñanza pública con cargos de perfil técnico y social vinculados al ámbito fronterizo.

Tras ejercer como maestro en el CEIP Vicente Aleixandre de Ceuta hasta septiembre de 2025 y en diversos centros de la Comunidad de Madrid entre 2013 y 2019, ejerció como Asesor Técnico Docente en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación entre 2021 y 2023.

Previamente, su vinculación con la realidad fronteriza se consolidó como profesor de español para extranjeros con Cruz Roja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) entre 2010 y 2013 en Ceuta, y posteriormente al frente de la Oficina Única de Extranjería de Ceuta entre 2019 y 2021.

Tras su paso por la secretaría general de Juventudes Socialistas, asumió el liderazgo del PSOE ceutí en 2025 durante un proceso convulso marcado por los amagos de candidatura de la anterior delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y del diputado Sebastián Guerrero, bajo la supervisión de una gestora encabezada por Melchor León, hoy su principal crítico.

Los acontecimientos de finales de julio han dinamitado en Ceuta su corta gestión como delegado, de apenas seis meses.

El cuarto delegado

Cabe recordar que Pérez Triano es el cuarto delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta desde 2018, una plaza marcada por la alta volatilidad diplomática.

Salvadora Mateos inauguró el periodo tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder.

Le tocó afrontar la crisis del Tarajal de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos por este paso fronterizo terrestre.

Fue condenada en 2025 a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la devolución en caliente de 55 menores, aunque ya estaba fuera del cargo desde 2022. Le sucedió Rafael García Rodríguez hasta 2023 con un perfil de transición institucional.

En 2023 la delegada del Gobierno en Ceuta fue Cristina Pérez Valero. Fue cesada a principios de 2026 por el Gobierno de Sánchez al considerar que no era lo suficientemente beligerante con el Gobierno de Juan Jesús Vivas.

Las lecturas sobre la actuación de Miguel Ángel Pérez Triano revelan una profunda brecha entre las directrices transmitidas desde Madrid y la realidad sobre el terreno.

Por un lado, sectores críticos, como el que lidera Melchor León, le afean haber defendido un relato oficial de normalidad mientras las calles vivían situaciones de caos, anteponiendo la disciplina de partido.

A nivel político, "Miguel en primera línea política lleva poco tiempo, aunque desde Juventudes Socialistas siempre ha ido ocupando cargos de libre designación del partido, cuando hemos gobernado a nivel nacional", subraya León.

En esta crisis, asevera, "ha demostrado que no está capacitado para gestionar una, ni para tomar decisiones en los momentos tan críticos que hemos tenido. Por eso he pedido su dimisión, ya que como ceutí que es y el máximo responsable del Gobierno de la Nación en Ceuta, es el máximo responsable de la inacción del Gobierno".

Incide el diputado socialista de la Asamblea ceutí que Triano "no actuó bien, al no decirle la verdad al Gobierno y mantener el relato nacional, cuando la realidad de la calle era completamente de caos, no de normalidad como aseguró".

El candidato

Sostiene a EL ESPAÑOL que le dijo, cuando cuando accedió al cargo, "que ser delegado del Gobierno y candidato a la ciudad era un fallo enorme, porque desde hace meses estábamos sufriendo una crisis migratoria y sanitaria, que son competencias del Estado".

A su juicio, "ser la misma persona la que gestiona todo esto y también es el candidato de mi partido a la ciudad, lo veía incompatible y se lo comuniqué. El tiempo me ha dado la razón".

Melchor León apostilla que su postura "no es nada personal: es política y él ha decidido estar a favor del relato del Gobierno en lugar de a favor de la verdad y de su ciudad. Como ceutí nos hemos notado abandonados y no ha exigido al Gobierno lo que necesitábamos".

Fuentes de su entorno afirman a EL ESPAÑOL que Pérez Triano sí alertó al Gobierno de Pedro Sánchez dos semanas antes del episodio de una notable y creciente presión migratoria sobre Ceuta "sin obtener ni respuesta ni refuerzos". Y por tanto, ha quedado doblemente expuesto políticamente en la ciudad.

La marejada no es solo ciudadana e institucional, sino que amenaza con fracturar al propio PSOE de Ceuta. Diversas voces internas coinciden en que este episodio aboca al partido a una severa caída electoral en las próximas municipales, arriesgando incluso la representación en la Asamblea ceutí.

Pérez Triano afronta ahora la encrucijada de sostener el relato del Ejecutivo central o asumir el desgaste político de ser arrollado por una invasión y una gestión que ha abierto una brecha decisiva en el socialismo ceutí. Como candidato, se enfrentará a las urnas en mayo defendiendo las siglas del PSOE en Ceuta.

"El partido está dividido", abunda a este periódico una fuente conocedora de la situación en la formación socialista local. "Hay miembros de la ejecutiva local que hasta quieren dimitir y no les dejan".

Así, "unos están como Raffaella Carrá, con el Pedro, Pedro, Pedro... y otros, que lo que está pasando en Ceuta es una barbaridad y que se van a pegar la hostia del siglo con Triano".