"Pedían 50.000€ por la cabeza del 'Baba'": mató a su cuñado por dejar a su mujer, inició la guerra de Isla Cristina y van 5 muertos

A finales de septiembre de 2024, distintas cuentas anónimas en TikTok difundieron la imagen de un tal Manuel S. S., alias 'el Baba'.

Con tatuajes, fornido y con barba, la imagen del hombre iba acompañada del siguiente mensaje:

"Se busca a esta rata".

La pesquisa, pública y viral, con cientos de compartidos, omitía que cualquier información solvente sobre su paradero obtendría 50.000 euros como recompensa.

También lo buscaba entonces la Policía Nacional de Huelva. Porque el día 10 del mismo mes, supuestamente, le había descerrajado varios tiros en el pecho a su cuñado Ramón, matándolo en la barriada del Torrejón de la capital onubense.

Es, precisamente, la muerte de Ramón M. hace casi dos años la hipótesis principal que baraja la investigación sobre el asesinato a tiros la noche del domingo en el barrio de El Rocío de Isla Cristina de la hermana embarazada de 'El Baba', la madre de ambos y un menor de 16 años, víctima colateral, que pasaba por la zona al filo de las 22 horas.

Herido de gravedad se encuentra el sobrino de 18 años de edad de Manuel S. S. e hijo de la hermana fallecida.

También hay otro menor, ajeno al conflicto, herido en una pierna: logró refugiarse en su casa, donde se desvaneció y recibió la primera asistencia sanitaria antes de ser evacuado al hospital.

Aquel día de septiembre de hace dos años 'El Baba' también disparó a Luis, el hermano de Víctor. Le metió una bala en el cráneo, justo detrás de la oreja.

Milagrosamente, Luis no murió: de hecho llegó a ofrecer hasta declaraciones a los medios de comunicación. Lo hizo acompañado de su madre, Ana, y de su hermana Saray.

Los tres contaron cómo había sido el ataque, mientras Luis desgranaba que los médicos no sabían todavía cómo extraerle el proyectil, mientras lloraba amargamente por la muerte de su hermano.

Años antes, Manuel S. S., considerado el jefe del clan de los Salazar, se había casado con Saray, del clan de Los Moriña. El matrimonio vivía en la barriada de El Torrejón de Huelva, hasta que Saray recibió amenazas de 'el Baba' en cuanto le anunció que quería separarse.

El 'Baba' ya había pisado la cárcel. De hecho, acababa de salir de prisión cuando su mujer le comunicó que lo dejaba.

En la cárcel estuvo porque "apuñaló a un muchacho en el brazo y a otro en el cuello", contó su mujer, dando cuenta así de su carácter violento. Tanto, que acabó matando a su hermano.

Saray M. (i) Ana, la madre de Ramón, y Luis, hace dos años tras la muerte de Ramón, en el programa La Tarde de AR. EE

Porque cuando ésta le anunció que quería separarse, la amenazó con matar a Ramón si lo abandonaba.

El Baba cumplió con su amenaza y le descerrajó a su cuñado varios tiros en la Plaza Violeta de Huelva. Padre de dos hijos, Ramón era muy querido en Huelva. Nada más conocerse su muerte, amigos y conocidos tomaron parte eligiendo bando.

A continuación, el 'Baba' huyó y la familia de su mujer, el clan de los Moriña, puso precio a su cabeza.

El hombre fue detenido en Gijón un mes más tarde. Se ocultó en la casa de un primo suyo, con el que guardaba un enorme parecido físico, circunstancia que dificultó su detención.

Fue localizado en la barriada de El Cerillero, gracias a las escuchas telefónicas autorizadas por la investigación judicial y desplegadas en los móviles de su entorno familiar.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizaron un enorme despliegue en la ciudad asturiana, pues 'el Baba' era considerado como violento y por tanto, peligroso.

El juzgado decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, mientras que su primo quedó en libertad con cargos por encubrimiento. Desde entonces se encuentra a la espera de juicio, mientras que fuera ya han sido asesinados a tiros 4 de sus familiares directos.

Narcotráfico y matrimonio

Ambos clanes, los Moriña y los Salazar, son de etnia gitana. Fuentes de toda solvencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Huelva indican a EL ESPAÑOL que los lazos entre ambas se cimentaron por el narcotráfico "de todo tipo", y luego, por ese desafortunado matrimonio.

Desde septiembre de 2024 no ha habido descanso para los Salazar, ni tampoco para los vecinos del barrio. Primero, en Torrejón, en Huelva capital. Los Moriña comenzaron a asediar el edificio y a disparar con armas largas.

Fueron dos meses de altercados casi diarios. Tiroteos, amenazas, incendios provocados y un clima irrespirable para la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, a pesar de las llamadas a la calma de las autoridades y del despliegue de la UIP de la Policía Nacional.

El operativo policial continuó. Casi dos meses después del tiroteo y tras la detención de tres personas en relación con este caso y el hallazgo de dos plantaciones de marihuana, el barrio pareció recuperar cierta calma.

Pero la inquietud se trasladó a Isla Cristina, y en concreto, a la barriada de El Rocío. Los Salazar tuvieron que abandonar la capital bajo la pena de destierro y por miedo a las represalias de los Moriña, no contentos con la detención de El Baba.

En su nuevo barrio de la localidad onubense llegaron a montar guardias en la azotea del edificio y de los colindantes, portando con armas largas, para advertir de que eran capaces de repeler cualquier ataque por parte de Los Moriña.

Mientras, su piso en la capital onubense fue asaltado por el clan rival: fue desvalijado e incendiado en varias ocasiones durante las siguientes semanas, y a plena luz del día, como muestra pública de esa pena de destierro y de una venganza que se ha cobrado cinco vidas en casi dos años.

El primero en caer fue el padrastro de 'El Baba': fue tiroteado hace un año en Isla Cristina, donde fueron localizados, supuestamente, por Los Moriña.

Como en la noche de este domingo, el hombre también fue sorprendido y asesinado en plena calle por dos motoristas encapuchados que portaban armas de asalto. En el tiroteo resultó herida una hermana de 'el Baba' y un primo.

Ahora han muerto la hermana (39 años) y la madre de Manuel S. (62), así como el bebé que gestaba la primera, pues se encontraba embarazada de 8 meses.

También ha muerto un menor, Hugo, de 16 años, completamente ajeno al supuesto ajuste de cuentas, y que simplemente se encontraba en el lugar del suceso.

Los autores del tiroteo, tras emprender la huida, prendieron fuego a la motocicleta en un pinar frente a uno de los campings de las afueras de Isla Cristina. También, y según fuentes de la investigación, ha aparecido calcinada un arma junto al vehículo: se trata de un fusil de asalto AK-47.

Ahora la cautela es máxima: mientras las autoridades hacen llamamientos a la calma y se vigila policialmente tanto el hospital como el tanatorio en el que se realiza la autopsia para evitar nuevos altercados, la Policía Nacional continúa con la investigación, declarada secreta, para detener a los presuntos autores.