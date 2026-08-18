Imágenes de 'El Baba' difundidas hace dos años para dar con su paredero.

Imágenes de 'El Baba' difundidas hace dos años para dar con su paredero. EE

Reportajes

"Pedían 50.000€ por la cabeza del 'Baba'": mató a su cuñado por dejar a su mujer, inició la guerra de Isla Cristina y van 5 muertos

La vendetta entre clanes es la hipótesis tras el tiroteo en Isla Cristina: hace dos años Manuel S. acabó con la vida de Ramón M. y su familia abandonó Huelva por las represalias.

Más información: Isla Cristina, blindada tras el ajuste de cuentas que deja tres muertos: "Había una barbaridad de casquillos, era dantesco"

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A finales de septiembre de 2024, distintas cuentas anónimas en TikTok difundieron la imagen de un tal Manuel S. S., alias 'el Baba'.

Con tatuajes, fornido y con barba, la imagen del hombre iba acompañada del siguiente mensaje:

"Se busca a esta rata".

La pesquisa, pública y viral, con cientos de compartidos, omitía que cualquier información solvente sobre su paradero obtendría 50.000 euros como recompensa.

También lo buscaba entonces la Policía Nacional de Huelva. Porque el día 10 del mismo mes, supuestamente, le había descerrajado varios tiros en el pecho a su cuñado Ramón, matándolo en la barriada del Torrejón de la capital onubense.

Es, precisamente, la muerte de Ramón M. hace casi dos años la hipótesis principal que baraja la investigación sobre el asesinato a tiros la noche del domingo en el barrio de El Rocío de Isla Cristina de la hermana embarazada de 'El Baba', la madre de ambos y un menor de 16 años, víctima colateral, que pasaba por la zona al filo de las 22 horas.

Imagen de dos agentes en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Cristina, en foto de archivo.

Herido de gravedad se encuentra el sobrino de 18 años de edad de Manuel S. S. e hijo de la hermana fallecida.

También hay otro menor, ajeno al conflicto, herido en una pierna: logró refugiarse en su casa, donde se desvaneció y recibió la primera asistencia sanitaria antes de ser evacuado al hospital.

Aquel día de septiembre de hace dos años 'El Baba' también disparó a Luis, el hermano de Víctor. Le metió una bala en el cráneo, justo detrás de la oreja.

Milagrosamente, Luis no murió: de hecho llegó a ofrecer hasta declaraciones a los medios de comunicación. Lo hizo acompañado de su madre, Ana, y de su hermana Saray.

Los tres contaron cómo había sido el ataque, mientras Luis desgranaba que los médicos no sabían todavía cómo extraerle el proyectil, mientras lloraba amargamente por la muerte de su hermano.

Años antes, Manuel S. S., considerado el jefe del clan de los Salazar, se había casado con Saray, del clan de Los Moriña. El matrimonio vivía en la barriada de El Torrejón de Huelva, hasta que Saray recibió amenazas de 'el Baba' en cuanto le anunció que quería separarse.

El 'Baba' ya había pisado la cárcel. De hecho, acababa de salir de prisión cuando su mujer le comunicó que lo dejaba.

En la cárcel estuvo porque "apuñaló a un muchacho en el brazo y a otro en el cuello", contó su mujer, dando cuenta así de su carácter violento. Tanto, que acabó matando a su hermano.

Saray M. (i) Ana, la madre de Ramón, y Luis, hace dos años tras la muerte de Ramón, en el programa La Tarde de AR.

Saray M. (i) Ana, la madre de Ramón, y Luis, hace dos años tras la muerte de Ramón, en el programa La Tarde de AR. EE

Porque cuando ésta le anunció que quería separarse, la amenazó con matar a Ramón si lo abandonaba.

El Baba cumplió con su amenaza y le descerrajó a su cuñado varios tiros en la Plaza Violeta de Huelva. Padre de dos hijos, Ramón era muy querido en Huelva. Nada más conocerse su muerte, amigos y conocidos tomaron parte eligiendo bando.

A continuación, el 'Baba' huyó y la familia de su mujer, el clan de los Moriña, puso precio a su cabeza.

El hombre fue detenido en Gijón un mes más tarde. Se ocultó en la casa de un primo suyo, con el que guardaba un enorme parecido físico, circunstancia que dificultó su detención.

Fue localizado en la barriada de El Cerillero, gracias a las escuchas telefónicas autorizadas por la investigación judicial y desplegadas en los móviles de su entorno familiar.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizaron un enorme despliegue en la ciudad asturiana, pues 'el Baba' era considerado como violento y por tanto, peligroso.

El juzgado decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, mientras que su primo quedó en libertad con cargos por encubrimiento. Desde entonces se encuentra a la espera de juicio, mientras que fuera ya han sido asesinados a tiros 4 de sus familiares directos.

Narcotráfico y matrimonio

Ambos clanes, los Moriña y los Salazar, son de etnia gitana. Fuentes de toda solvencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Huelva indican a EL ESPAÑOL que los lazos entre ambas se cimentaron por el narcotráfico "de todo tipo", y luego, por ese desafortunado matrimonio.

Desde septiembre de 2024 no ha habido descanso para los Salazar, ni tampoco para los vecinos del barrio. Primero, en Torrejón, en Huelva capital. Los Moriña comenzaron a asediar el edificio y a disparar con armas largas.

Fueron dos meses de altercados casi diarios. Tiroteos, amenazas, incendios provocados y un clima irrespirable para la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, a pesar de las llamadas a la calma de las autoridades y del despliegue de la UIP de la Policía Nacional.

El operativo policial continuó. Casi dos meses después del tiroteo y tras la detención de tres personas en relación con este caso y el hallazgo de dos plantaciones de marihuana, el barrio pareció recuperar cierta calma.

Pero la inquietud se trasladó a Isla Cristina, y en concreto, a la barriada de El Rocío. Los Salazar tuvieron que abandonar la capital bajo la pena de destierro y por miedo a las represalias de los Moriña, no contentos con la detención de El Baba.

Los cuerpos de las dos mujeres asesinadas yacen sobre el suelo, en la barriada del Rocío en Isla Cristina .

En su nuevo barrio de la localidad onubense llegaron a montar guardias en la azotea del edificio y de los colindantes, portando con armas largas, para advertir de que eran capaces de repeler cualquier ataque por parte de Los Moriña.

Mientras, su piso en la capital onubense fue asaltado por el clan rival: fue desvalijado e incendiado en varias ocasiones durante las siguientes semanas, y a plena luz del día, como muestra pública de esa pena de destierro y de una venganza que se ha cobrado cinco vidas en casi dos años.

El primero en caer fue el padrastro de 'El Baba': fue tiroteado hace un año en Isla Cristina, donde fueron localizados, supuestamente, por Los Moriña.

Como en la noche de este domingo, el hombre también fue sorprendido y asesinado en plena calle por dos motoristas encapuchados que portaban armas de asalto. En el tiroteo resultó herida una hermana de 'el Baba' y un primo.

Ahora han muerto la hermana (39 años) y la madre de Manuel S. (62), así como el bebé que gestaba la primera, pues se encontraba embarazada de 8 meses.

También ha muerto un menor, Hugo, de 16 años, completamente ajeno al supuesto ajuste de cuentas, y que simplemente se encontraba en el lugar del suceso.

Imágenes del lugar del tiroteo de este domingo donde han fallecido tres personas en Isla Cristina. Redacción 17 de agosto de 2026 (13:57 h.) Tiempo de lectura: 4 min. Síguenos en Google El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno en Huelva han pedido mantener la calma tras el tiroteo ocurrido en la noche del domingo en la barriada del Rocío. El suceso ha dejado un saldo trágico: fallecieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, su bebé que murió poco después, la madre de la mujer y un menor de 16 años. Además, hay dos heridos, uno de ellos gravemente, que es el hijo mayor de la mujer fallecida. Durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, el alcalde Jenaro Orta y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, detallaron que el ataque se produjo alrededor de las 22:00 horas del domingo, cuando dos personas en una motocicleta dispararon contra un grupo en la vía pública y huyeron después. Las investigaciones iniciales sugieren que el móvil podría ser un ajuste de cuentas entre clanes, posiblemente ligado al homicidio y heridos que ocurrieron en 2024 en El Torrejón, en Huelva capital. La subdelegada aclaró que no se descartan otras hipótesis y que el caso está bajo secreto de sumario, a cargo del Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva. Víctimas y estado de los heridos Despliegue policial y seguridad Hechos previos en El Torrejón y posteriores Víctimas y estado de los heridos El número de víctimas mortales incluye a la mujer embarazada, su bebé, la madre de esta y un menor de 16 años. Entre los heridos destaca un joven de 18 años, hijo mayor de la mujer fallecida, quien se encuentra en estado grave tras recibir atención inicial de la Policía Local y haber sido trasladado al hospital por los servicios de emergencia 061. El otro herido es un menor de 16 años que resultó rozado por un proyectil y logró refugiarse dentro de una vivienda. Tanto el alcalde como la subdelegada aseguraron que este joven no guardaba ningún vínculo familiar con los implicados en el tiroteo. El alcalde indicó que las primeras pesquisas realizadas por la Brigada de Investigación Criminal apuntan a que el ataque estaba dirigido contra el resto de la familia afectada. Asimismo, describió la escena en la barriada como dantesca, resaltando que se trata de un barrio tranquilo y humilde, especialmente en un momento de alta actividad turística como agosto. Despliegue policial y seguridad La subdelegada María José Rico expresó las condolencias oficiales y anunció un amplio despliegue de seguridad. La Guardia Civil ha desplegado un operativo muy potente para localizar a los agresores, que incluye el cierre perimetral de Isla Cristina y mayor vigilancia en sus fronteras. Se activaron dispositivos especiales de la Policía Nacional en barriadas como El Torrejón y Pérez Cubillas en Huelva capital por posibles vínculos familiares, y se vigilan los tanatorios para prevenir tensiones mientras se realizan las autopsias. También se ha coordinado con Cruz Roja un protocolo de atención psicológica para los allegados. Las autoridades pidieron cautela, prudencia y discreción tanto a la ciudadanía como a los medios, para no entorpecer la investigación judicial. Además, solicitaron colaboración anónima a través del teléfono 062 para ayudar en la localización de los responsables. Este lunes a las 13:00 horas, el Ayuntamiento guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Hechos previos en El Torrejón y posteriores El 10 de septiembre de 2024, un tiroteo en la barriada de El Torrejón en Huelva capital dejó un muerto y dos heridos. El sospechoso, conocido como 'El Baba', fue detenido en Gijón y está bajo prisión provisional sin fianza por asesinato y tentativa de asesinato. El juzgado número 3 de Gijón se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que continúa la investigación. Tras estos hechos, en mayo de 2025 la Guardia Civil detuvo en Isla Cristina a tres personas, incluidos un menor, familiares del acusado por el crimen de El Torrejón. Se les acusa de poner en riesgo a la población y amenazar a vecinos con disparos desde una azotea durante la noche, incautando armas y munición en la operación. Los dos adultos quedaron en libertad provisional. La Guardia Civil vinculó esta operación con el conflicto abierto entre clanes derivado del tiroteo de septiembre de 2024, en el que incluso la familia de la víctima ofreció 50.000 euros por información que permita localizar al prófugo. Finalmente, en junio de 2025, otro tiroteo en Isla Cristina relacionó el incidente con los sucesos en El Torrejón, causando un fallecido y un herido

Los autores del tiroteo, tras emprender la huida, prendieron fuego a la motocicleta en un pinar frente a uno de los campings de las afueras de Isla Cristina. También, y según fuentes de la investigación, ha aparecido calcinada un arma junto al vehículo: se trata de un fusil de asalto AK-47.

Ahora la cautela es máxima: mientras las autoridades hacen llamamientos a la calma y se vigila policialmente tanto el hospital como el tanatorio en el que se realiza la autopsia para evitar nuevos altercados, la Policía Nacional continúa con la investigación, declarada secreta, para detener a los presuntos autores.