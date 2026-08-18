La base de Ceuta donde duermen los 14 militares con sarna: "Han fumigado, pero aún pueden aumentar los casos"

La compleja situación sanitaria que se vive en Ceuta ya está dando el salto más allá de los propios migrantes. En este momento, 14 militares padecen de sarna, según ha podido confirmar este diario de fuentes sanitarias.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que los afectados por el brote pertenecen al Grupo de Regulares nº 54.

"El origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (Cuartel García Aldave)", asegura la Unión Militares de Tropa (UMT).

Pese a que son 14 los casos confirmados, la UMT detalla que habría uno más, pero que está siendo sometido a pruebas.

Adicionalmente, dice que donde alojaron a los militares son "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

La UMT también le confirmó en exclusiva a EL ESPAÑOL que durante la mañana del 18 de agosto, las dependencias donde fueron alojados han sido fumigadas, además de realizar el mismo control a los militares.

"Esta mañana fumigaron a los compañeros y donde duermen", agrega la asociación.

A su vez, la asociación también criticó la "precaria situación sanitaria" que se suma "al abandono en materia de Prevención de Riesgos Laborales. El personal está operando sin que se haya definido la composición técnica de los Equipos de Protección Individual ni se hay suministrado dicho material de forma oficial y gratuita, viéndose obligados los soldados a llevar sus propias mascarillas y guantes para evitar contagios durante el servicio".

Por otra parte, los militares, dice la UMT, tienen el "sentir" de la población.

"La mayoría son residentes o han nacido en Ceuta. No tenemos órdenes claras de cómo actuamos. Hay mucho cansancio porque trabajamos más de 12 horas al día", añade.

Sumado a ello, la asociación pidió al Ministerio de Defensa que aclare "de inmediato" las jornadas intensas para "saber cómo se va a compensar el sobreesfuerzo de todos los profesionales, ya sea mediante retribución económica o a través de días de descanso compensatorio".

Noticia en actualización

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