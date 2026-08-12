Pedrerol, ante su nueva etapa en Mediaset: "El gran fichaje del Real Madrid es Mourinho. Hacía falta un golpe en la mesa"

Con el mercado de fichajes en el mundo del fútbol en plena ebullición, como pasa cada verano, este año nos hemos encontrado con uno que poca gente se esperaba, pero que llevaba 'cocinándose' desde el mes de abril, más o menos.

Y es que uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España, Josep Pedrerol, ha cambiado de cadena y grupo de comunicación, de Atresmedia a Mediaset, casi como cambiar el Barça por el Madrid como hizo, salvando las distancias, Luis Figo o Luis Enrique hace unos cuantos años.

EL ESPAÑOL ha contactado con el periodista para conocer cómo fue ese trasvase entre grupos de comunicación rivales, aunque manteniendo la marca de uno de los programas de fútbol favoritos de los amantes del deporte del balón: El Chiringuito.

Eso sí, Pedrerol deja claro que su salida de Atresmedia no tiene nada que ver con 'hacer un Figo' porque eso significaría que el periodista había acabado mal en el grupo, y no fue así.

"Mi relación con el CEO del grupo, con Javier Bardají, sigue intacta, es amigo mío, pero es que la televisión funciona por ciclos, por contratos que se renuevan y se agotan… Se firman 12 programas, un año, dos, tres… Nosotros llevábamos 13 años juntos", explica.

El periodista Josep Pedrerol, que este 17 de agosto estrenará en Mediaset la nueva etapa de 'El Chiringuito'. Cedida

Durante todo ese tiempo él hacía Jugones al mediodía en La Sexta, se iba a casa y volvía sobre las 19:00 horas a San Sebastián de los Reyes, donde estaba el plató y la redacción de El Chiringuito, para preparar el programa nocturno, lo que implicaba un ritmo de vida casi insostenible.

"Ir y volver cuatro veces a casa: ir, volver, ir, volver. Aquello me dejaba casi sin vida”, admite.

Cuando apareció la opción de Mediaset, sintió que era el momento de cerrar etapa: "Creo que en Atresmedia tampoco ha pasado nada grave al irnos”, resume. Pedrerol lo describe como una despedida limpia: “Nos dimos un abrazo, acabó la etapa, ¿lo hemos pasado bien? Pues muy bien".

No ve ganadores ni perdedores: "A Atresmedia le va a ir muy bien sin El Chiringuito y yo estoy muy ilusionado con Mediaset”.

El catalán explica este cambio como el que le puede suceder a un niño en septiembre que cambia de colegio: "Zapatos nuevos, instalaciones nuevas… Me faltaba trabajar en Mediaset. He estado en Televisión Española, Canal Plus, COPE, Punto Radio, Intereconomía, Atresmedia… me faltaba este grupo y me hacía ilusión", comenta.

Además, asegura que ha sentido cariño en ambos lados: "Eso me confirma que he hecho muy bien.

El momento del cambio

El punto de inflexión llegó en abril, en una comida con Alessandro Salem, el CEO de Mediaset, porque para el periodista, el feeling con quien manda es determinante: "No puedo trabajar en un sitio donde el jefe no esté a gusto conmigo".

Aquella comida fue decisiva: "Nos dimos la mano. Ese día supe que iba a trabajar en Mediaset". Lo define como "amor a primera vista".

A partir de ahí, el proceso se complicó: "No fichan solo a Josep Pedrerol, porque somos un equipo de 70 personas entre periodistas, el equipo de marketing y los tertulianos. Una mudanza masiva. Es una revolución en la televisión deportiva".

Mover a tantas personas podría sonar a responsabilidad enorme, pero él lo vivió al revés: "No era una mochila, era ilusión".

Repite que El Chiringuito es un equipo y que Mediaset no ficha a un presentador, sino "a un equipazo de deportes".

Se define como parte de una familia que pelea por lo mismo: "Yo quiero ganar, pero solo puedo hacerlo con los mejores, por eso no contemplé irme con la mitad del equipo. El mayor éxito es que nos hemos ido todos juntos", confiesa.

Josep Pedrerol comienza una nueva etapa profesional en Mediaset tras 13 años en Atresmedia. Cedida

Este verano, uno de sus tertulianos ha protagonizado un evento deportivo, y es que Edu Aguirre participó en La Velada del Año VI que se celebró el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El periodista español venció al argentino Gastón Edul en el combate inaugural.

"Edu es un fenómeno. Dormía cuatro horas. Acababa El Chiringuito a las cuatro de la mañana y a las ocho y media estaba entrenando, llevaba a los niños al colegio, volvía a entrenar, preparaba el programa… Es un bestia", comenta Pedrerol sobre su compañero.

La victoria contra el argentino fue emocionante, y también su discurso: "Mandó un mensaje diciendo que es solo deporte".

Porque Pedrerol se lamenta que en redes y en televisión se haya calentado demasiado el ambiente Argentina-España, incluso Argentina-Chiringuito: "Y no debe ser así". Para él, todo se reduce a jugadas polémicas: un gol que no entra, un penalti que no es…

"El fútbol es más divertido que eso. No hagamos dramas ni metamos a países enteros por una polémica", añade.

El primer día

Sobre el estreno en Mediaset, que será el 17 de agosto, Pedrerol se mueve con cautela.

"Todavía no puedo avanzar mucho porque el primer fichaje se anunciará ese mismo día". Pero adelanta que habrá tres fichajes: "Un deportista y dos periodistas".

La esencia, sin embargo, seguirá siendo la misma: "La gente quiere vernos a nosotros, a los de siempre”.

Recuerda que El Chiringuito nunca se parece al programa del día anterior, pero lo que le obsesiona es que la audiencia sepa dónde encontrarles y le preocupa especialmente aclararlo para evitar confusiones entre los dos canales: "De lunes a jueves, en Energy. Los domingos, en Cuatro".

En lo personal, asegura que no se siente más que nadie: "Soy afortunado porque hago el programa que me da la gana con la gente que quiero". Ese es su éxito. No quiere ser referente ni ejemplo: "Hago lo que considero justo o interesante", explica.

Los halagos no le deslumbran y las críticas le dan igual, sobre todo las de redes, pero lo que sí le preocupa es la crítica a sus compañeros de El Chiringuito, sobre todo a los más jóvenes. "A mí no me afecta, pero a ellos sí".

Sobre su rutina de vida, explica que tardaba 15 o 20 minutos en llegar a Atresmedia desde su casa y ahora, "unos 12 o 13 a Mediaset. Realmente gano cinco minutos".

El periodista Josep Pedrerol, que este 17 de agosto estrenará en Mediaset la nueva etapa de 'El Chiringuito'. Cedida

Pero aclara que no era cuestión de distancia, sino de ritmo: "Jugones por la mañana, acababa a las cuatro de la tarde, comía a las 16:15, a las siete volvía para preparar El Chiringuito, y a las 3 de la mañana llegaba a casa. Trece años así".

Ahora quiere cuidarse: "Quiero quitarme la barriga, hacer deporte, cuidar la dieta, descansar más. Un poco de calidad de vida. Ahora, al tener los mediodías libres, aunque sea con llamadas del programa, tendré menos carga que estos 13 años".

Sobre cómo convive con tantas horas de trabajo, responde que lo ha llevado con ilusión: "Me gusta lo que hago. Cuando te gusta algo, descansar más o menos es secundario"

Pero… ¿Cómo se lleva cuando no llegan ofertas?

"No sé dónde he llegado. Solo sé que tengo la suerte de hacer lo que me gusta". Reconoce que se gana más dinero siendo economista, pero recuerda que dedicamos ocho horas o más a un trabajo: "Si no te gusta, no tiene sentido".

Recuerda que tuvo un momento complicado después de Televisión Española y Punto Radio. Su plan era irse a Estados Unidos a seguir la campaña de Obama con un amigo: "Igual me habría quedado allí". Luego entró en Intereconomía, Punto Pelota, El Chiringuito…

También es consciente de que "esto algún día acabará. Pero hay más cosas: podcasts, plataformas… Ahora, como productora, puedo lanzar productos de mi equipo a otras cadenas".

Y concluye: "Por suerte, ahora el dinero no es lo importante".

Además, para él, la clave es que el trabajo sea una pasión, por eso le diría al Josep Pedrerol que empezaba en el mundo del periodismos que "si luchas, lo consigues. El éxito llega con esfuerzo".

La nueva temporada futbolística

Cuando habla del Madrid de Mourinho, se le nota convencido: "Le veo muy bien", asegura.

Él fue de los que creía en el portugués: "En el equipo blanco faltaba alguien con personalidad especial".

Considera que hay muy buenos jugadores, pero que deben defender al entrenador.

"Mourinho llega y da un golpe en la mesa: Aquí estoy. El técnico no permite que le tomen el pelo, pero los jugadores saben que les va a romper, pero también les va a ayudar y les va a hacer mejores futbolistas".

Pero avisa: "Si no trabajas, tienes un problema con Mou". Para él, el gran fichaje del Madrid es el entrenador portugués.

Pedrerol también nos adelanta que habrá uno o dos fichajes importantes antes del 31 de agosto: "Espero que esperen un poquito para que podamos dar nosotros la exclusiva. Florentino, Laporta, Gil Marín… que esperen al día 17", afirma entre risas.

Y es que el catalán piensa que el jugador español se ha revalorizado tras el Mundial, pero matiza que lo que realmente ha crecido es el fútbol en general: "En España hay más ganas de fútbol que nunca".

Él, que ha visto fútbol de todo tipo, considera que ahora los chavales saben más y consumen más programas.

Enumera jugadores españoles como Oyarzabal, Merino, Unai Simón… y se lamenta de que a veces no se valore lo que se tiene: "Jugamos diferente al resto: nadie mueve el balón con nuestra rapidez, algo que Guardiola propuso aquí y que seguimos haciendo muy bien".

Y concluye asegurando que "para El Chiringuito, el Mundial ha sido un impulso. España ha ganado y eso aumenta las ganas de fútbol".