Miles de ceutíes de 4 religiones se declaran españoles y culpan a Sánchez de abandonarles a su suerte ante Marruecos

Fátima es una joven ceutí musulmana que porta un cartel con el lema 'S.O.S. Ceuta' en la manifestación que ha tenido lugar este domingo por la tarde en la ciudad africana.

Asiste a la concentración acompañada de varias allegadas de su misma etnia. Portan el hijab y se consideran "totalmente ceutíes, de abuelos ceutíes". Son la prueba de que la convivencia entre culturas es una realidad.

Al preguntarle este diario por su valoración sobre la situación que está atravesando su tierra, Fátima reconoce: "Ahora es cuando la cosa se va a poner peor, porque muchos de los que entraron ya se han ido, y ha quedado aquí lo peor: la gente más pobre y la más chunga. Hay mucha inseguridad".

Fátima (2d), una ceutí manifestante, sosteniendo varios carteles. J. I. M. EL ESPAÑOL

"Donde yo vivo les estamos dejando dormir en las puertas y dándoles de comer. ¿Pero hasta cuándo vamos a estar con esta situación?"

Este es el sentimiento general de quienes han salido hoy a la calle para participar en la concentración convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad: musulmanes, hindúes, judíos y cristianos, junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta.

Una movilización que se ha saldado con una gran asistencia de público: más de 10.000 personas según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, en un encuentro de algo más de una hora que ha comenzado en la plaza de la Constitución y ha terminado ante la Delegación del Gobierno.

Frente a este edificio institucional, los manifestantes han entonado cánticos de rechazo al delegado gubernamental exigiendo su dimisión y la del presidente del Gobierno.

Delante de la puerta de la Delegación se encontraba Teresa, una ceutí de tradición cristiana que atiende a este diario para expresar su indignación con la situación.

Teresa, manifestante ceutí. J. I. M. EL ESPAÑOL

"Quienes más lo están sufriendo son nuestros nietos, que no pueden salir a la calle porque están aterrorizados. A mi hija la estuvieron amedrentando la otra noche. Volvía del trabajo y un tío con una litrona de dos litros empezó a tirarle besos y a decirle cosas. Tuvo que echar a correr para su casa", lamenta.

Otro manifestante, Jorge, se encontraba desde el primer momento de la movilización en la plaza de la Constitución ondeando una enorme bandera autonómica.

"Como ciudadano español ves que te ha abandonado tu Gobierno. Lo mismo como ciudadano europeo", expresa Jorge. "La principal medida que hace falta es que haya un control efectivo de la frontera, que se está gestionando como hace 40 años, cuando el flujo migratorio era menor".

Jorge y Alejandra, dos ceutíes que asisten a la manifestación desplegando una gran bandera autonómica. J. I. M. EL ESPAÑOL

"Me duele esta tierra, porque gracias a Dios tenemos esta unión de culturas que yo siempre digo que me ha enseñado muchas cosas. Y cuando veo esto me da mucha pena, porque no me quiero ir de aquí".

A vista futuro, reconoce que "la mayor parte de la gente ve un panorama oscuro. Pero yo quiero pensar que no, que vamos a salir fuertes de esto y que de verdad se van a tomar medidas. Yo me voy a seguir tirando a la calle las veces que haga falta, porque el pueblo defiende al pueblo".

Junto a él, Emmanuel, ciudadano venezolano afincado en Ceuta desde hace dos años, sigue la movilización con interés: "Soy inmigrante, soy el primero que viene de fuera, pero creo que me he sabido adaptar, integrar en esta sociedad. Eso es lo fundamental: formar parte y sumar, no venir a imponer tus normas".

Emmanuel (i) y Luis (d), venezolano y ceutí, asisten a la manifestación. J. I. M. EL ESPAÑOL

Un poco más apartado de la multitud se encuentra Cristian, que lamenta no ver "más manifestantes de las otras comunidades religiosas. Prácticamente todo el mundo que se ve es de tradición o creencias cristianas".

"No está todo el pueblo aquí", expresa con pena. "No están las 80.000 personas que se supone que conforman nuestra población... Siento impotencia, es nuestra ciudad, no tenemos por qué estar viviendo esto".

Cristian, ceutí que asiste a la manifestación de este domingo. J. I. M. EL ESPAÑOL

Asimismo, Mari Carmen, también ceutí, valora que la principal medida que hace falta es "expulsar a todas las personas que han entrado de manera ilegal en el territorio español. Es como si hubiesen entrado en Madrid".

Mari Carmen, en el centro, junto a otros manifestantes. J. I. M. EL ESPAÑOL

Por parte de la comunidad hindú, su presidente, Ramesh Chandiramani, explica a EL ESPAÑOL que su principal reclamación consiste en exigir un refuerzo en la seguridad: "Se ha visto que es inoperante la frontera que tenemos, carece de recursos, de personal, de infraestructuras de contención. 200 marroquíes han fallecido en las aguas, eso se tiene que evitar".

A su vez, el representante de la comunidad hebrea, Samuel Levy, hace hincapié en la necesidad de que las cuatro comunidades que conviven en Ceuta se mantenga unidas para hacer frente a la situación.