Todas las polémicas de Javier Aizpún, el párroco de Navarra que pide "bombardear Rabat" e iniciar una "reconquista"

Francisco Javier Aizpún Bobadilla nunca ha sido un párroco caracterizado por pasar desapercibido, al contrario. En su parroquia de Huarte (Navarra) le conocen por haber generado más de una polémica o controversia con grupos católicos locales: "Se ha ido hasta el coro de la propia iglesia", señalan feligreses del entorno a EL ESPAÑOL.

De hecho, Aizpún llegó con ganas de cambiar las cosas, según ha podido saber este periódico, cuando en el año 2017 fue nombrado párroco de la Iglesia San Juan Evangelista y desmanteló el grupo de scouts que llevaba más de 50 años.

En esta localidad de la comarca de Pamplona de casi 8.000 personas lo conocen bien. Pero ahora ha pasado a convertirse en una figura polémica debido a sus comentarios en la red social X sobre la crisis migratoria de Ceuta en la que se estima que entraron alrededor de 72.000 personas -según el Ministerio de Interior- de manera ilegal.

Este párroco ahora es viral después de afirmar en X que se debería incluir dentro de un programa electoral "bombardear Rabat, si es necesario". Una afirmación que ha desatado las críticas y ha provocado que Aizpún elimine su perfil de X. Un perfil en el que aseguraba que la entrada de estos inmigrantes ilegales "es muy fuerte porque todo el mundo sabe que es una invasión".

Captura de pantalla de la red social X eliminada. E.E.

Sin embargo, Aizpún no parece quedarse ahí y ha llegado a apuntar que "no habrá guerra y tomarán Ceuta sin un solo tiro porque España no quiere defenderse", sentencia. Por eso, sube la apuesta y señala que si esto ocurre sobre Gibraltar "al primer tiro de los ingleses -que no hay la mínima duda de que ellos sí dispararán-, abrir fuego masivo contra los invasores de Ceuta y Rabat" y para este párroco "problema zanjado". Así señala que hace falta "criterio, valor y voluntad".

Captura de pantalla de la cuenta de X de Aizpún que ha sido eliminada. E.E.

Pero, es que, además de la cruzada contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha cargado contra el Rey Felipe VI criticando que a su juicio "está escondido debajo de la mesa" y asegura que "en estos momentos es cuando España se tiene que crecer". Un tono belicista con el que concluye: "Resistiremos los embates del moro. Venceremos".

Una postura contraria a los postulados del Vaticano cuando el Papa León XIV en el Ángelus de este domingo aseguraba que sigue con preocupación la "alarmante situación en Ceuta" y confía en que se encuentren "soluciones de paz, estabilidad y justicia".

Así, este párroco ha decidido tomar distancia con las posiciones moderadas y asumir las más beligerantes en las que muestra abiertamente cómo reza por "una reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo", una empresa que según él "la reina Isabel la Católica dejó sin hacer" y desea que "lo sepamos terminar".

Captura de pantalla de la red social X eliminada. E.E.

"Sin scouts ni coro" en la parroquia

Era el año 2017 cuando este párroco llegaba por primera vez a la Iglesia San Juan Evangelista de Huarte. Tan solo pasaron dos años cuando en 2019 desmanteló la asociación Munduko Argia que -desde su fundación por Felipe Goñi hacía 50 años- organizaba actividades para alrededor de un centenar de niños en el local parroquial en la calle Virgen Blanca número 4.

En ese momento los jóvenes que integraban esta asociación que educaba a los más pequeños en la fe católica a través de distintas actividades y actos, lamentaba que "el párroco D. Javier Aizpún haya borrado 50 años de un plumazo".

Estos jóvenes se preguntaban: "¿Cuál es nuestro pecado? No ser tan puristas como al nuevo señor párroco le parece necesario".

Por eso, ya mostraban un tono duro y crítico contra el párroco que bajo su punto de vista distaba mucho de lo que los jóvenes de Huarte necesitaban para continuar vinculados a la fe y acercarse a la Iglesia: "Lo que necesitan los jóvenes es una guía que les enseñe las virtudes del Evangelio con amor, con el amor de Cristo y hacia Cristo, no desde el miedo al infierno y a la condena eterna".

Así dejaban entrever cuál era la posición de este cura y su forma de aplicar la doctrina de la Iglesia en esta parroquia.

Lejos de apaciguarse las aguas la distancia con los feligreses ha ido cogiendo a lo largo de estos años más cariz. De hecho, según cuentan a EL ESPAÑOL miembros del entorno de la diócesis "varias catequistas han dejado su función desde que llegó" por los postulados "excesivamente conservadores" de Aizpún.

Pero no solo eso, sino que también relatan que "hasta el propio coro ha dejado de ir a misa", según explican las mismas fuentes.

Además, algunos vecinos del municipio relatan que el propio Aizpún "había sido un sacerdote de exorcismos avalado por la Diócesis de Pamplona", una función que desconocen "si todavía sigue realizando".

Eso sí, este medio ha intentado contactar con la parroquia de Huarte, algo que ha resultado imposible a pesar de haber tratado de contactar en reiteradas ocasiones.

Cercano a Vox y doctor en arquitectura

Aunque comparte apellido con uno de los fundadores de UPN (Unión del Pueblo Navarro), los vínculos de Aizpún con la política no terminan ahí. EL ESPAÑOL ha podido saber que mantiene una buena relación con la dirección de Vox en Navarra.

Javier Aizpún Bobadilla es además de párroco, canónigo de la catedral de Pamplona.

Pero su formación es extensa y buena parte de su carrera ha estado dedicada y vinculada al mundo académico además del eclesiástico.

De hecho, este sacerdote es teólogo y doctor en arquitectura. De hecho, forma parte como investigador del grupo ART T&H Architectural Research Team: Theory and History de la Universidad de Navarra. Institución en la que también realizó su tesis doctoral titulada "El tabernáculo: Espacio y Tiempo".

Además, ha protagonizado varias propuestas culturales dentro del Arzobispado de Pamplona como la exposición Occidens. Descubre los orígenes que se realizó en el año 2012 y donde Javier Aizpún se encargó de organizar un ciclo de conferencias sobre este proyecto expositivo cuando era vicario episcopal de Economía y Patrimonio.

Según relatan quienes le conocen, Aizpún trata de aunar sus conocimientos sobre arquitectura y teología en los diversos estudios que ha realizado a lo largo de los años.

Sin embargo, Aizpún ha pasado a ser conocido por sus polémicos tuits que han generado una gran controversia en las redes sociales y en la sociedad con posturas encontradas al respecto.

Condena política

En el plano político foral, el vicepresidente socialista, Javier Remírez, señalaba en su red social X que se trata de "un mensaje inadmisible, por completo alejado no solo de la ley y los derechos humanos, sino también del propio Evangelio".

Un mensaje inadmisible, por completo alejado no solo de la ley y los derechos humanos sino también del propio Evangelio.



Poco escucha y lee el Sr. Aizpún a León XIV @Pontifex y su clara posición contra las guerras y en favor los derechos humanos. https://t.co/7efEuYLB9Z — Javier Remírez (@javierremirez) August 4, 2026

De hecho, en el plano político local, el grupo municipal del Partido Socialista de Navarra junto con Geroa Bai han pedido que se sustituya al párroco.

Una condena a la que también se ha sumado en X Julen Sesma quien ha asegurado: "Como concejal de UPN, siento vergüenza. Un mensaje anticristiano que fomenta el odio y no la paz". Además, Sesma añade que "es compatible estar en contra de la invasión, a favor de aumentar la vigilancia de la frontera y de que devuelvan a todos a Marruecos con defender los derechos humanos y la paz".

Yo, como concejal de UPN en Huarte, siento vergüenza.



Un mensaje anticristiano que fomenta el odio y no la paz.



Es compatible estar en contra de la invasión, a favor de aumentar la vigilancia en la frontera y de que vuelvan todos a Marruecos, con defender los DDHH y la paz. https://t.co/KJZr9yH1FT — Julen Sesma (@julensesma) August 4, 2026

Así es como el párroco de Huarte ha desatado una reacción política en cascada condenando sus afirmaciones y un gran debate en redes sociales donde finalmente ha terminado con la cuenta de X de Aizpún eliminada.