Leonor Heredia, la tendera de 63 años de Ceuta asaltada por 60 inmigrantes: "Estoy asustada. Ahora tengo ansiedad"

Leonor Heredia (Ceuta, 63 años) recibió un cabezazo mientras 60 jóvenes inmigrantes trataron de asaltar su pequeño negocio.

Antes, levantaba el cierre a las 8:00 horas con normalidad. Ahora, lo hace a las 11:00 "porque a primera hora deambulan los chicos y es más peligroso". Desde que aquello sucedió no sale a la calle por miedo.

De hecho, ha colocado el mostrador en la puerta de su tienda a modo de barrera para que no se pueda acceder a su interior. Quien lo desee se acerca y le pide lo que necesite.

Esta mujer regenta una pequeña tienda de ultramarinos con más de 30 años de historia en la Avenida del Ejército Español, al oeste de la ciudad autónoma.

Charla con EL ESPAÑOL desde el otro lado de la barrera improvisada. El local es una pequeña habitación de no más de 10 metros cuadrados.

🇪🇸 • España • Ceuta • Decenas de marroquíes asaltan una tienda de comestibles tras el amanecer. pic.twitter.com/5GIVRsjuNt pic.twitter.com/kGTbbztpcv — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) July 31, 2026

Fue el viernes. Vio que una multitud de inmigrantes se aproximaba hacia su negocio.

"Pedí por favor que me pidieran las cosas de uno en uno porque no me fiaba. Querían entrar y no les dejé", sostiene Heredia, aún con el "miedo" en el cuerpo.

Vio cómo se estaba complicando la situación y colocó el mostrador en la puerta. Trataron de sobrepasar la barrera improvisada y ella trataba de expulsarles.

"Uno de ellos se subió a estas barandillas. Trató de entrar, más chicos quisieron acceder y me dieron un cabezazo. También me hice daño en el pie al estar empujando todo el rato el mostrador", recuerda la ceutí.

"Nadie me protege"

"No es normal que tenga que estar asustada en mi casa. Yo no tengo a militares ni a nadie que me proteja", agrega la mujer.

Heredia recalca que no le robaron nada de su tienda y que todo cesó en cuanto llegaron varios agentes de la Policía Nacional, como se aprecia en los vídeos que se han hecho virales sobre el suceso.

Además, quiere recalcar que desde aquel episodio no sale de casa y que tiene "ansiedad".

Leonor Heredia, la tendera que fue asaltada en Ceuta. Antonio Blanco EL ESPAÑOL

Echa la vista atrás y recuerda un episodio similar al vivido hace escasos días, "pero no tiene nada que ver con aquello".

Primera crisis migratoria

Hace mención a la anterior crisis migratoria que atravesó la ciudad autónoma en 2021, cuando el Gobierno español acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, desatando así un conflicto diplomático.

"Esa vez también puse el mostrador en la puerta, pero no hubo problema. Venían y si me pedían cosas se las daba", relata.

Aquella crisis diplomática sucedió en el mes de mayo del citado año, cuando 8.000 inmigrantes accedieron a España tras la acogida de Ghali en un hospital logroñés.

Rabat sacó músculo y dejó claro que la frontera sur puede convertirse en un instrumento de presión.

Heredia lamenta encontrarse en esta situación y no poder jubilarse a pesar de llevar más de 40 años cotizados: "Me quedaría muy poquito de pensión".

Sin informes del CNI

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, actualizó ayer la cifra oficial de inmigrantes que entraron de manera irregular a España desatando así la mayor crisis migratoria de la historia del país.

El titular de Interior sitúa el dato en 72.000 y asegura que 70.000 ya están de vuelta en Marruecos.

La actualización del número se produce después de que tuviera lugar la videoconferencia de ministros del Interior de la Unión Europea.

El responsable de la cartera de Interior también ha respondido a las preguntas que se le han hecho acerca del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La tienda de Leonor vuelve a la normalidad, poco a poco. Antonio Blanco EL ESPAÑOL

Marlaska ha expresado su "confianza y reconocimiento" a los miembros de la Inteligencia española, pero no ha dado más detalles sobre cómo fue posible que una crisis de tal magnitud no se pudiera prever.

"No hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar", se ha limitado a reconocer.