Tres identificados de "grupos radicales" por la paliza a un menor de 16 años en Bilbao por celebrar el Mundial de España

El chaval -de 16 años- solo había salido por las calles de Bilbao a celebrar la victoria de la Selección Española sobre Argentina en la final del Mundial. Iba feliz, luciendo con orgullo una bandera de España y el resultado fue recibir un palizón a manos de cuatro personas que le superaban tanto en edad como en corpulencia física.

EL ESPAÑOL ha podido saber que hay abierta una investigación en la Plaza número 5 del Tribunal de Instrucción de Bilbao por un delito de odio agravado en concurso con un delito de lesiones.

La paliza se produjo el domingo 19 de julio y quedó grabada en un vídeo que figura en este reportaje y que está en poder de Fermín Guerrero, abogado con despacho en Murcia y Madrid, encargado de ejercer una acusación particular en representación de la familia de este menor de edad apaleado.

En las imágenes se aprecia a este menor de edad, de 16 años, con la bandera de España enrollada por el cuello, cuando se le acercan dos personas con la camiseta de la selección del País Vasco, uno de los cuales le coge por el cuello mientras que un tercero que viste una camiseta blanca, trata de quitarle la enseña rojigualda y le propina puñetazos en el estómago

A continuación, un cuarto individuo, con camiseta negra, golpea por la espalda y en la cara al adolescente. Todo ello, mientras se escucha a una chica gritar horrorizada: "¡Eh, eh, parar!" "Estoy flipando".

El menor de 16 años apaleado por cuatro personas en Bilbao tras ganar España el Mundial.

Finalmente, el menor de edad cae al suelo y el individuo que va vestido con una camiseta blanca y que le ha quitado la bandera española, aprovecha para darle dos patadas en una situación de total indefensión. Una de las patadas le impacta en la cabeza.

Este adolescente -de 16 años- seguía condolido diez días después de la paliza y acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid con un cuadro de "mal estado en general".

Así lo refleja el parte médico al que ha accedido este diario: "Se trata de un varón de 16 años y 6 meses que acude tras sufrir una agresión por 4 individuos". Diagnóstico: "Posible componente de estrés post-traumático residual".

La familia de este joven, natural de Ucrania, pero afincada en Madrid desde hace años, decidió que no podía quedar sin castigo lo sucedido en Bilbao y contrataron al abogado Fermín Guerrero.

"Ya hay tres identificados por la agresión", tal y como avanza el letrado.

"Hay una investigación abierta y cuando sean identificados los cuatro autores de la agresión, ejerceremos una acusación particular para reclamar penas de cárcel de 3 a 4 años en función de su implicación".

El abogado Fermín Guerrero atendiendo a los medios de comunicación. Europa Press

"Los autores de la paliza al menor podrían estar vinculados a grupos radicales abertzales. Mi cliente había acudido a Bilbao a pasar unos días en casa de un amigo y estaba tranquilamente, celebrando la victoria de España en el Mundial, cuando se lanzaron a por él, sin provocación previa".

Todos los autores de la agresión son mayores de edad. La investigación sigue en marcha para dar con el cuarto implicado y esclarecer si alguno de los protagonistas de esta paliza tiene antecedentes.

"Se acercaron a quitarle la bandera y actuaron como cuatro energúmenos", lamenta el letrado. Unos amigos de la víctima aparecieron por la zona, los agresores huyeron y desde entonces están en busca y captura.

"Por suerte, mi cliente no sufrió lesiones físicas de gravedad, pero sí psicológicas por las que está acudiendo a terapia y pendiente de evaluación por parte de un médico forense". Sus padres aún no se han recuperado del susto.