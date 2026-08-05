El guardia civil Dámaso mató a tiros a la agente Laura en Llanes tras divorciarse y ser condenado por violencia de género

Laura estaba en su puesto de trabajo, este miércoles, en la oficina del cuartel de la Guardia Civil en Llanes (Asturias), cuando ha irrumpido su exmarido, Dámaso, agente destinado en el Servicio Cinológico de Zamora, para abrir fuego sin piedad contra la madre de sus tres hijos.

Eran las 13.30 horas cuando el sonido de varios disparos ha puesto en alerta a la Compañía de Llanes. "Dámaso entró directamente a por ella, la ha matado en su puesto de trabajo y luego disparó a un teniente —que se encuentra herido de gravedad—, antes de haber sido neutralizado por compañeros", tal y como detallan fuentes del Instituto Armado a EL ESPAÑOL.

La tragedia no ha pillado por sorpresa a la plantilla de Llanes (Asturias) porque Laura (1976) ya sufrió un episodio de violencia de género a manos de Dámaso (1977). "Su divorcio no fue lo que se dice amistoso".

Ella llevaba más de quince años destinada en la casa cuartel de este pueblecito asturiano, incluso vivía en uno de los pabellones donde ha visto crecer a sus gemelas y a su hijo.

Laura y Dámaso iban camino de las dos décadas de servicio en el Instituto Armado.

Ella se había jugado el pellejo en el área de Seguridad Ciudadana antes de pasar a la Oficina de la Compañía de Llanes, para hacer trámites burocráticos, y él se curtió en Seguridad Ciudadana antes de marcharse al Servicio Cinológico: unidad encargada del adiestramiento y empleo táctico de perros.

"Cuando estaban casados convivieron ocho años dentro de la casa cuartel de Llanes". Tuvieron tres hijos, pero el matrimonio se terminó rompiendo por culpa de Dámaso. "El proceso de divorcio comenzó más o menos cuando Dámaso se fue a Zamora a hacer el curso del Servicio Cinológico".

El cuartel de la Guardia Civil en Llanes donde se ha producido este episodio de violencia de género. Google Maps

Entre viaje a viaje para visitar a sus hijos, se produjo un incidente que marca este terrible crimen machista: un episodio de violencia de género que fue el punto de no retorno del matrimonio.

"En una de las visitas de Dámaso a Llanes, trató de agredir a Laura dentro de la casa cuartel, y los compañeros lo evitaron", tal y como relatan fuentes del Instituto Armado.

Tales hechos provocaron que este guardia civil "fuera apartado del servicio y se le retirara su arma reglamentaria". Todo ello, debido a que a Dámaso se le impuso una orden de alejamiento de su exmujer, Laura, a la que se incluyó en el Sistema VioGén, a la espera de que se celebrara un juicio que podría ser el móvil de este crimen machista que ha conmocionado al Instituto Armado.

Se le retiró el arma

Dámaso F. S., de 49 años, fue condenado por violencia de género, pero no le expulsaron del Instituto Armado. "Había recurrido la sentencia". Parece ser que el recurso no había prosperado y a este agente le habían comunicado su inminente inhabilitación profesional ante la ejecución del fallo.

Este escenario podría haber desencadenado este ataque mortal porque Dámaso vivía en la Comandancia de Zamora junto a dos perros, fruto de su pasión por los canes del Servicio Cinológico de Zamora, y se veía en la calle y sin trabajo.

Lo que está claro es que llevaba tiempo sin poder acceder a su arma reglamentaria, por las limitaciones que le había impuesto la junta médico pericial a causa de la citada condena y de "alguna baja médica".

Este miércoles, Dámaso "le quitó el arma de fuego a un compañero" y se plantó en Llanes, en el mismo cuartel donde vio crecer a sus dos hijas, de entre 14 y 15 años, y a su primogénito, de entre 18 y 19 años, para ir a por su exmujer: Laura, una agente de 50 años, natural de Madrid.

"Se seguían llevando muy mal", según resumen las citadas fuentes. "Tenían disputas por las visitas de sus hijos".

El ánimo vengativo de este maltratador le llevó a consumar una supuesta venganza mortal sobre su exmujer.

"Parece que con la excusa de ver a sus hijas o identificándose como agente de la Guardia Civil, ha podido entrar al cuartel de Llanes. A continuación, empuñando una pistola ha entrado en la zona de oficinas donde estaba su exmujer: "Ella ha sido tiroteada en su puesto de trabajo".

"Dámaso ha disparado a un mando y se ha ido corriendo al garaje". Tras herir de gravedad a un teniente también ha disparado sobre un guardia civil que sufre lesiones de menor entidad. Dámaso no quería entregarse y ha tratado de huir sin éxito de la casa cuartel.

De hecho, el garaje se ha convertido en una ratonera. "Allí se ha refugiado entre coches patrulla, pero ha sido neutralizado". Posteriormente, a causa de -al menos- una herida de bala ha fallecido. "Dámaso había tenido durante seis años una orden de alejamiento de su exmujer, Laura, pero casualmente ya no estaba en vigor".