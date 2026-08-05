Una agente de la Guardia Civil muere tiroteada por un compañero en un cuartel en Asturias: era su expareja

Una agente de la Guardia Civil ha fallecido este miércoles tras recibir varios disparos de su expareja, también miembro del cuerpo, en el cuartel del instituto armado de Llanes (Asturias). Durante el tiroteo, el autor ha resultado herido grave cuando los compañeros de la víctima intentaban repeler la agresión, pero más tarde ha fallecido como consecuencia de esos disparos.



El suceso ha tenido lugar poco antes de las 13:30 horas cuando el supuesto autor, destinado en la Comandancia de Zamora, ha entrado en la instalación de Llanes y ha disparado contra su expareja, con la que tenía tres hijos, y la ha matado.



Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el hombre, que ha sido detenido, ha abierto fuego contra ella y contra los compañeros que intentaron repeler la agresión. En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna.

La agente se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos y según ha informado Radiotelevisión del Principado de Asturias estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor.



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga como un caso de violencia machista



De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016.



En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.