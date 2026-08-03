Un indigente apedrea a tres policías de San Javier y destroza un coche patrulla: "Estaba ido, tuvimos que usar gas pimienta"

La Policía Local de San Javier solo tenía que escoltar a los servicios municipales, para retirar unas piedras que obstaculizaban la circulación de una calle anexa al tanatorio, pero los agentes han terminado apedreados por un indigente. Tres de ellos han sufrido diversas lesiones.

EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes policiales que Salem T., un ciudadano africano que vive en la indigencia, ha sido detenido por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y por causar daños materiales a un coche patrulla y a un camión de los servicios públicos.

"Estaba ido solo por ver que habían empezado a retirar las piedras que cortaban la calle Montaña Clara", tal y como detallan fuentes policiales. "Se ha puesto a lanzar piedras contra los agentes que tenían el tamaño de un bolo".

Los operarios del servicio municipal se habían desplazado este lunes, sobre las doce del mediodía, a la calle Montaña Clara, situada justo a las espaldas del tanatorio de San Javier.

La citada vía no tiene salida. Al parecer, Salem había instalado "una especie de tienda de campaña con telas" y el personal de la funeraria se había quejado "de que generaba mucha suciedad" y "una gran acumulación de enseres por la zona".

Además, "unos metros antes de su tienda había levantado una barrera con piedras que impedía el tránsito de vehículos". De forma que este lunes, unos agentes se habían desplazado con los operarios municipales para supervisar la retirada de las piedras y la situación se ha ido de las manos.

La luna delantera del coche patrulla completamente destrozada. Cedida

Salem ha protagonizado "un altercado violento" contra efectivos de la Policía Local. Tanto es así que se ha tenido que pedir apoyo a la Guardia Civil porque no atendía a razones: solo lanzaba bolos contra los agentes, los operarios, el coche patrulla y el camión municipal

"Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar para colaborar con la brigada de servicios públicos en la retirada de piedras que obstaculizaban la circulación". "Durante las labores de supervisión, un hombre con una actitud agresiva y profiriendo gritos ha lanzado piedras de gran tamaño contra los agentes", según corroboran estas fuentes policiales.

"A pesar de las órdenes policiales para que cesara su conducta, el hombre continuó con el ataque, alcanzando a uno de los agentes en el brazo, derribando a otro tras abalanzarse sobre él y le golpeó en la cabeza con una piedra". A un tercer agente le dio una pedrada en la pierna.

"Ante tal situación de hostilidad, la patrulla actuante solicitó refuerzos y retrocedió su posición. En ese momento, el agresor causó importantes daños materiales, fracturando las lunas de un vehículo policial y el parabrisas de un camión de los servicios públicos".

Salem reventó a pedradas la luna delantera del coche patrulla, el cristal del conductor y provocó la abolladura del chasis. "En la zona fueron movilizadas tres patrullas de la Policía Local, mandos del cuerpo y una unidad de la Guardia Civil".

El detenido ha roto a pedradas la luna delantera y del conductor de un coche patrulla de la Policía Local de San Javier. Cedida

Los refuerzos que llegaron a las espaldas del tanatorio iban equipados con escudos antidisturbios, pero este indigente no cesaba su actitud violenta hasta el punto de que los policías tuvieron que usar sus armas de letalidad reducida (JPX) de gas pimienta, para lograr llegar a la posición del sospechoso, reducirlo y engrilletarlo.

El detenido, Salem T., fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera y en las próximas horas pasará a disposición judicial.

Por su parte, tres policías locales precisaron asistencia médica por las lesiones sufridas durante el operativo.

"El agente que ha recibido una pedrada en la cabeza podría haber sufrido lesiones de gravedad", recalcan estas fuentes policiales. "Estaba ido, tuvimos que usar gas pimienta".

Comunicado de apoyo

El sindicato Comisiones Obreras ha emitido un comunicado para mostrar su "apoyo y solidaridad" a los agentes de la Policía Local de San Javier y de la Guardia Civil "agredidos en el día de hoy, durante un violento altercado sucedido en las proximidades del tanatorio de la avenida de La Unión". "Deseamos una pronta recuperación de los agentes heridos".

CC OO ha destacado "la impecable coordinación y actuación de las patrullas de la Policía Local, Inspector Jefe de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil para neutralizar el peligro y proteger a la ciudadanía". También ha reclamado que "recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable, así como el máximo respaldo legal y de medios materiales para la plantilla".