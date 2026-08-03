La Guardia Civil detiene al autor del robo violento que mandó a la anciana Ginesa al hospital: "Tiene que ir a prisión"

Las cámaras del Club de Suboficiales de Santiago de la Ribera le cazaron y la Policía Judicial no ha parado de buscar hasta localizar al autor del robo violento que dejó a Ginesa, de 80 años, postrada en una cama del Hospital Virgen de la Arrixaca.

"La verdad es que me ha dado mucha alegría saber que la Guardia Civil lo ha detenido", tal y como explica Ginesa a EL ESPAÑOL.

Esta octogenaria sufrió graves heridas durante el robo violento de su bolso, ocurrido el domingo 5 de julio, por el método del tirón, en el Paseo Atalayón de Santiago de la Ribera: una pedanía de San Javier donde Ginesa veranea, cada año, para disfrutar de las playas del Mar Menor.

"Personas como esa no pueden estar en libertad porque son un peligro para la sociedad", reflexiona -con sabiduría- esta anciana. "Actuó como un desalmado".

Tanto es así que Ginesa acabó semiinconsciente, con un traumatismo craneoencefálico y una fractura orbitaria bilateral. De hecho, unos vecinos fueron los que alertaron al 112 y una ambulancia la evacuó de urgencia al Hospital Los Arcos.

Allí tuvo que ser estabilizada antes de ser derivada al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para ser intervenida unos días después.

Ginesa, de 80 años, víctima de un robo este domingo

- ¿Cómo lleva su postoperatorio?

- Ginesa: La recuperación de mi operación del ojo la llevo de aquella manera porque me noto débil. Estoy tratando de nadar todos los días en el Mar Menor. Pero mis hijas ya no me dejan estar sola nunca y no he vuelto a ir al Paseo del Atalayón a hacer fotos y ver el atardecer.

La vida de esta jubilada no ha vuelto a ser la misma desde que la tarde del domingo 5 de julio, acudió a la playa del Atalayón donde hay bancos para los turistas y un punto de amarre para embarcaciones. Allí hizo unas fotos de la pedanía de Lo Pagán reflejada en el Mar Menor y emprendió el camino de vuelta a su piso de alquiler -sobre las 22 horas-.

Ginesa cruzó la carretera en dirección al Club de Suboficiales de Santiago de la Ribera, y en la acera, un ladrón la abordó por detrás. "En el bolso solo llevaba un inhalador: no se llevó nada de valor", se lamenta esta antigua técnico de laboratorio en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

"Espero que esa persona vaya donde le corresponde: a la cárcel". Esta jubilada "agradece" el trabajo incansable de la Guardia Civil, durante casi un mes, y que se ha saldado con la detención del autor del robo violento que mandó a Ginesa a un quirófano de La Arrixaca.

"Ese hombre me ha cortado el veraneo y me ha robado salud para quitarme un bolso donde no llevaba nada de valor", subraya. Aunque lo que más le preocupa son sus secuelas psicológicas y físicas: "Cuando recibí el alta regresé al piso que había alquilado, junto a una de mis hijas, para recuperarme de la operación".

Ginesa, este lunes, en su piso de Santiago de la Ribera donde se recupera de las secuelas. Cedida

Lo más evidente es que ya han desaparecido los hematomas que poblaban su rostro, pero hay otras heridas que tardarán más en cicatrizar, como el hecho de haber coartado la independencia de la que disfrutaba Ginesa, a sus 80 años, ya que veraneaba sola en Santiago de la Ribera; salía a diario a ver el amanecer por la playa; disfrutaba de las fotos del paisaje que tomaba en el Paseo del Atalayón...

"Me noto débil y tengo que ir siempre acompañada", insiste Ginesa, al otro lado del teléfono, al tiempo que avanza que se personará con el letrado Juan José Castaño, "para ejercer una acusación particular" contra el ladrón que por el método del tirón la mandó al hospital.

"Todavía no tenemos el atestado de la Guardia Civil, pero parece ser que toda la secuencia del robo quedó grabada por unas cámaras de seguridad", según destaca el abogado Juan José Castaño. "Atacó por la espalda a una persona vulnerable".

- ¿Cómo enfocará su acusación particular?

- Juan José Castaño: El ladrón empleó su superioridad física para atacar a una octogenaria y encima lo hizo por la espalda, de forma sorpresiva. De modo que entendemos que actuó con alevosía y premeditación.

Mi clienta no tuvo la oportunidad de defenderse y, como poco, hablamos de unas lesiones dolosas porque se trata de una persona mayor que ha visto perjudicada su calidad de vida.

Este letrado penalista avanza que "vamos a trabajar con contundencia durante la instrucción judicial, para pedir una condena de entre 6 y 12 años para este ladrón violento".