Independentistas, ecologistas y partidarios de la regularización masiva: radiografía del movimiento antiturismo balear

Dos imágenes difundidas en la cuenta de Menys turisme més vida, que muestran pancartas exhibidas durante sus manifestaciones. @menysturisme

Las manifestaciones de este fin de semana contra la masificación turística en Palma de Mallorca han trascendido al plano nacional después de que se produjeran cargas policiales.

Las distintas entidades que defienden estas reivindicaciones en las Islas Baleares son mayoritariamente independentistas —apoyan la creación de lo que ellos llaman los Países Catalanes—, tal y como se puede ver en la gran cantidad de banderas estrelladas que muestran las imágenes de cada una de sus movilizaciones.

Sin embargo, el colectivo principal que ha encabezado la convocatoria de este fin de semana, Menys turisme, més vida, centra su ideario en peticiones exclusivamente relativas a la masificación turística, más allá de que sus miembros sean secesionistas o no.

Decenas de miles de personas se congregan en Palma de Mallorca para protestar por el turismo en la isla. Miquel A. Borràs EFE

Esta organización funciona con una estructura horizontal y asamblearia. Sobre el papel no hay líderes, únicamente portavoces que comunican sus decisiones ante los medios de comunicación, al más puro estilo de las entidades que surgieron antes y durante el 15-M.

El rasgo común que une a quienes se exponen ante las cámaras y las entrevistas suele ser su juventud y su carácter activista y ecologista.

Aunque desde las cuentas oficiales del colectivo también han realizado publicaciones que abordan otros temas que están más allá de la lucha contra la masificación turística, como lo es expresar su apoyo al pueblo palestino en el conflicto de Gaza e imágenes de manifestantes con pancartas con el lema 'Regularización ya': una consigna que reclama la regularización de los inmigrantes que se encuentran en el país en situación irregular.

Todas ellas con consignas asociadas a ideas progresistas.

Pero más allá de estos matices, el objetivo principal de Menys turisme, més vida, según explican ellos mismos a EL ESPAÑOL, es "el decrecimiento turístico y un cambio de modelo socioeconómico en nuestras islas, porque tenemos claro que solo menos turismo significa más vida. Ahora bien, justo unas semanas antes de la protesta presentamos un paquete de medidas que se pueden aplicar desde las diferentes instituciones políticas".

Respecto a su ideología, afirman ser "un movimiento transversal e intergeneracional que como se ha visto hemos sido capaces de agrupar a decenas de miles de personas durante tres veranos consecutivos".

PREGUNTA.– ¿Tienen vinculación con alguna empresa o partido político?

RESPUESTA.– No, somos totalmente independientes y críticos con todos los partidos políticos.

Cargas policiales

Sobre las cargas policiales, se muestran profundamente críticos con el papel general del Cuerpo Nacional de Policía (CNP): "Creemos que fueron unas actuaciones totalmente desproporcionadas, unas cargas iniciadas única y exclusivamente por la Policía Nacional que intentó reventar el final de la manifestación no dejando acceder a la mayoría de manifestantes al final de la protesta donde se iba a leer el manifiesto y se iban a suceder diferentes actuaciones musicales".

"La policía cargó violentamente contra manifestantes pacíficos dejando a decenas de heridos, ocho con necesidad de atención médica urgente, uno de ellos un periodista. No creemos que fuese un exceso de unos pocos policías, fue una actuación coordinada ya que todos los policías actuaban de la misma manera y aseguraban que seguían órdenes de Delegación de Gobierno. Por todo ello, exigimos la dimisión de Alfonso Rodríguez", amplían.

El propio delegado del Gobierno ha negado que él diese la orden de realizar las cargas. Además, en una rueda de prensa celebrada este lunes, las ha calificado como "desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes".

Pero desde el CNP presentan una versión distinta. Según el atestado, al que ha accedido Mallorca Diario, los agentes actuaron en respuesta a agresiones de grupos violentos que causaron lesiones a cinco policías.

Fuentes del cuerpo de seguridad explican, asimismo, que un detenido derribó y atacó a un policía que había acudido a asistir a una pareja de turistas agredida previamente.

Además hacen hincapié en que los agentes recibieron impactos de distintos objetos y de palos de banderas y pancartas.

Manual de 'acción directa'

La movilización que se saldó con las cargas policiales fue convocada por el citado colectivo Menys turisme, més vida.

En sus publicaciones abogan por las protestas pacíficas. Sin embargo, hace apenas unas semanas publicaron un manual de acción contra la turistificación en el que recomendaban a los manifestantes una serie de pasos a seguir para realizar actos vandálicos:

"Uno, identifica el objetivo: alquiler turístico, inmobiliaria, cartel de la federación hotelera, negocio gentrificador... Pensar en todo lo que queremos fuera de la isla".

"Dos. Preparar todo: mirar la zona, decidid el recorrido y controlad las cámaras de seguridad, de bancos u otros locales. Localizad si pueden venir la policía, guardias de seguridad u otros problemas y decidid cómo y por dónde salir si eso sucede. Organizad qué hará cada persona y repartid los roles: decidid quién realiza la acción, quién graba (si se quiere hacer un vídeo) y quién vigila".

"Vestíos con ropa oscura, poco identificable y amplia. Cubríos el rostro y ocultad rasgos identificativos como tatuajes, piercings o marcas de nacimiento", añade el segundo paso del citado manual.

"Tres. Ha llegado la hora, ¡sed creativos! Aprovecharemos que durante la tarde estamos inspirados para pensar nuestras mejores acciones… Decorad las fachadas, desahogad vuestra rabia. Utilizad objetos arrojadizos con pintura. Bloquead las cerraduras de los Airbnb. Colgad el cartel de la manifestación. Si queréis que os hagamos difusión, hacednos llegar imágenes de forma segura y las compartiremos en nuestras redes", concluye este comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Ante la polémica que desató su publicación, el colectivo emitió un comunicado en el que se justificaban: "Queremos poner de manifiesto que la acción directa ha sido y es una forma más de acción de los movimientos sociales y, especialmente, de los colectivos ecologistas y en defensa del territorio".

"Que la plataforma publique un Manual responde a la recuperación de una de las múltiples posibilidades de acción y movilización, ya conocidas, y que pretende encauzar el creciente malestar contra la nula actuación institucional frente a las consecuencias más violentas y extremas de la turistificación sin límites que sufrimos", añadieron.

"Hacer pintadas o poner silicona en cerraduras de viviendas de alquiler turístico ilegal que incumplen la ley no es violencia", se justificaron, añadiendo que persiguen la "acción directa no violenta".

Uno de sus portavoces, Jaume Pujol, en una entrevista con el diario Última Hora, expresó que "hay quien dirá que es muy violento romper un vidrio, pero para nosotros es más violento que empresas provoquen que no podamos acceder a una vivienda y que haya centenares de desahucios".

Ante esta respuesta, la periodista preguntó: "Pero sois conscientes de lo delicado de difundir públicamente instrucciones para hacer algo ilegal"

La respuesta de Pujol fue la siguiente: "Hubo mucho debate sobre si esto debía hacerse desde cuentas privadas, de marcas blancas. Creo que si se quiere legitimar esto se debe hacer sin miedo".