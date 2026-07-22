La familia de Iban tras 9 meses de su desaparición en Las Palmas: "No dejen de buscarlo, tememos que está muerto"

Una desaparición se suele resolver en 72 horas de media -según datos del Ministerio del Interior-. Pero hay otras que se enquistan y entran en un callejón sin salida. Eso es lo que siente la familia de Iban: en paradero desconocido desde el 16 de octubre de 2025.

"Pedimos públicamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que no dejen de buscar a mi hermano", subraya Zenaida, al otro lado del teléfono, desde Telde, una localidad de Las Palmas de Gran Canaria donde Iban desapareció hace más de nueve meses.

"Nosotros pensamos que mi hermano está muerto", admite esta dependienta, de 39 años, verbalizando una sospecha que le resulta muy dura, pero que la familia solo podrá asimilar cuando Iban sea localizado vivo o muerto.

- ¿Por qué cree que Iban ha fallecido?

- Zenaida: No se han registrado movimientos en su cuenta bancaria ni ha sacado su medicación desde el día que desapareció.

Iban tiene un perfil de alta vulnerabilidad porque está diagnosticado de esquizofrenia, padece una depresión, problemas de azúcar, tiene una cojera en su pierna derecha, a veces comete excesos y vivía en una casa okupa. Pero eso no hace que deje de ser un hermano de una familia numerosa y un padre de una niña, de 9 años.

"Pedimos ayuda a las autoridades para que no dejen de buscarlo porque necesitamos saber qué le ha pasado para descansar", insiste Zenaida.

Uno de los carteles con la imagen de Iban para dar con su paradero. Plataforma Adonay

- ¿Dónde se pierde la pista de su hermano?

- El 15 de octubre de 2025, a las 21.50 horas, Iban cogió una guagua desde Telde al Troncón. Ahí se le perdió la pista. El chófer lo vio muy mal ese día.

Aquel miércoles 15 de octubre, el hermano de Zenaida se baja de la línea 13 de autobús, a las 22.25 horas, en la parada de bus en el Barranco de Santiago por Merenderos del Troncón.

"Pudimos hablar con el chófer y nos dijo que lo vio caminando hacia la fábrica del agua. Allí hay puentes, pozos... Pudo caerse por alguna zona con poca visibilidad", subraya la hermana de Iban. "Le hemos buscado por barrancos de esa zona y por casas abandonadas".

En su momento, a Iban, de 42 años, complexión gruesa, con un característico tatuaje de la primera vocal de su nombre detrás de su oreja izquierda, pelo canoso y ojos verdes, se le buscó con drones de la Policía Nacional. Pero ni rastro.

El característico tatuaje que Iban tiene detrás de su oreja izquierda. Cedida

Protección Civil también hizo batidas y los hermanos de Iban lo han buscado por Telde, Troncón, por la fábrica del agua... Además, se han puesto en contacto con la Plataforma Adonay que busca a personas desaparecidas.

Zenaida recalca que no han dejado de buscar a Iban "desde que mi hermana, Inma, presentó una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional, el 23 de octubre de 2025". Pero esa fecha parece cada vez más lejana.

Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses y en el seno de esta familia numerosa anida la sensación de que se ha tirado la toalla con Iban: "La familia está desesperada, solo quiere que sigan buscándolo y no sabemos qué hacer para que las Fuerzas de Seguridad movilicen nuevos recursos, como los perros que buscan el rastro de personas".

De momento, desde la Policía Nacional subrayan que "el caso ha sido trasladado" a la Guardia Civil porque la zona por donde Iban pasa por última vez, el Área Recreativa el Troncón, pertenece a Valsequillo, y es demarcación del Instituto Armado.

- ¿Tiene alguna teoría sobre lo que le pudo pasar a Iban?

- Zenaida: Mi hermano no está vivo. No creo que nadie lo esté manteniendo. Le pedimos a la Policía que no dejen de buscarlo porque tememos que está muerto. Creemos que alguien le podría haber hecho algo.

- ¿Por qué tiene esa sospecha la familia?

- Mi hermano vivía en una casa okupada en el Cubillo, no se dejaba ayudar y terminó de okupa. Un mes antes de su desaparición tuvo un conflicto con otro de los okupas que había en la casa del Cubillo y la Policía Nacional detuvo a mi hermano y a otro hombre. No sabemos por qué motivo se pelearon.

Y el día que cogió la línea 13 de la guagua, desde Telde al Troncón, le mencionó al chófer el nombre de una mujer a la que no la conocemos de nada. Esa mujer le dijo a un familiar que le preguntó por Iban: 'Él ya no está'. La Policía estuvo en su casa, hablando con ella, y no encontró nada.

Todas las opciones sobre el paradero de Iban pasan por un final funesto. Zenaida no descarta el suicidio por sus problemas de salud mental y por la última conversación que su hermano mantuvo con la madre de su hija: "Un día antes de desaparecer, llamó a su expareja para hablar con su niña y ella lo notó con un mal estado de ánimo".

"Necesitamos encontrarlo para descansar".