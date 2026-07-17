Un maltratador se cambió de sexo y evitó ser investigado por violencia de género: su víctima quedó desprotegida dos meses.

¿Puede un hombre con antecedentes por violencia de género protegerse de la ley al registrarse legalmente como mujer?

Este interrogante define la situación de una víctima de violencia de género en Zaragoza que, tras diez años bajo la protección del sistema VioGén por el maltrato de su marido, ha visto cómo el procedimiento abierto contra él ha dado un vuelco imprevisto en la causa judicial.

Cuando el pasado 15 de mayo volvió a denunciarlo por amenazas de muerte, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital aragonesa se declaró incompetente apenas 24 horas después y remitió la causa a un juzgado de instrucción ordinario.

¿El motivo? El investigado figuraba legalmente como mujer en su DNI tras haber cambiado de sexo en el Registro Civil meses antes.

Durante 52 días, el procedimiento quedó fuera de la jurisdicción especializada en violencia de género porque, al figurar legalmente su sexo como femenino, la causa dejó de tramitarse conforme a la legislación específica para la violencia ejercida por hombres contra sus parejas o exparejas.

La situación cambió casi dos meses después, el pasado 7 de julio, cuando la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó el recurso presentado por la víctima y dejó sin efecto, de forma provisional, la decisión de enviar la causa a un juzgado ordinario.

El tribunal considera que existen indicios suficientes para pensar que el cambio registral pudo responder a una estrategia para eludir la legislación específica sobre violencia de género. Por ese motivo, ha ordenado trasladar el caso al Registro Civil para que determine si procede revisar la inscripción.

Hasta que exista ese pronunciamiento, el procedimiento seguirá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. La Audiencia entiende que mantener la causa en la jurisdicción especializada es la opción más prudente porque "está en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al auto íntegro de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y ha hablado con Ezequiel Alcalde, abogado de la víctima e impulsor del recurso que ha dado un vuelco al procedimiento.

La resolución pone bajo la lupa las circunstancias concretas de este caso: un hombre con numerosos antecedentes por violencia de género contra la misma mujer y que, según recoge el propio auto, llegó a manifestar espontáneamente ante la Guardia Civil que se había cambiado de sexo con el objetivo de "blindarse" contra este tipo de denuncias.

"Me ha dicho que quiere matarte"

La mañana del 15 de mayo sonó el teléfono de la víctima y al otro lado se encontraba una amiga de la infancia de quien había sido su marido.

Según la denuncia y la documentación incorporada al procedimiento, el motivo de su llamada es que su amigo le había confesado que su propósito era "matarla" y "hacer daño a sus hijos" para hacerla sufrir.

"Por favor, no salgas a la calle", le dijo primero por WhatsApp y después por teléfono. "Me he encontrado a tu exmarido y me ha dicho que quiere matarte. Ha dicho: 'Mi finalidad es matar a la madre de mis hijos'. Temo por tu vida", añadió.

La víctima, que lleva inscrita en el sistema VioGén desde 2016, acudió ese mismo día a la Policía Nacional, entregó los audios, mensajes y conversaciones que acreditaban las amenazas e interpuso otra denuncia contra su exmarido y padre de sus hijos.

Horas después, de madrugada, recibió una llamada de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM): su valoración pasaba de riesgo alto a riesgo extremo y se activaba el protocolo de máxima protección policial.

Pero mientras la Policía reforzaba su protección, el procedimiento judicial tomaba el camino contrario. Al día siguiente, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza denegó la orden de protección al considerar que las supuestas amenazas habían sido "transmitidas por un tercero" y que no existían "indicios suficientes para apreciar una situación de riesgo" que justificara esa medida cautelar.

En esa misma resolución, además, acordó inhibirse en favor de un juzgado de instrucción ordinario porque el investigado figuraba registralmente como mujer desde el 6 de agosto de 2025.

El cambio había sido posible gracias a la Ley 4/2023, conocida como 'Ley Trans', que permite a cualquier persona mayor de 16 años rectificar la mención relativa a su sexo en el Registro Civil mediante una declaración expresa de voluntad, sin necesidad de informes médicos, tratamientos hormonales ni intervenciones quirúrgicas.

Una vez practicada la inscripción, esta despliega, con carácter general, plenos efectos jurídicos.

"Este señor se cambia de sexo en el Registro Civil y, desde ese momento, a todos los efectos legales pasa a ser mujer; pero mantiene su nombre, su apariencia y nunca ha manifestado una identidad de género femenina", resume Ezequiel Alcalde.

Sin embargo, la sospecha de fraude que hoy examina la Audiencia surge, sobre todo, de la explicación que el propio investigado dio sobre por qué había decidido hacerlo.

Según recoge el auto, el 17 de mayo manifestó espontáneamente ante la Guardia Civil que se había cambiado de sexo "con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres".

Los límites legales

La Audiencia sitúa, además, la extensa trayectoria judicial del investigado en el centro de su razonamiento.

Los magistrados recuerdan que acumula "varios antecedentes penales por actos de violencia de género" cometidos contra la misma víctima antes de efectuar el cambio de sexo, un elemento que, junto a sus manifestaciones ante la Guardia Civil, sustenta la "sospecha fundada" de un posible "fraude de ley".

"Este señor no es que tenga una causa abierta, sino que tiene condenas anteriores por impago de pensión alimenticia de los dos hijos comunes, por quebrantamiento de condena y por amenazas leves en el ámbito familiar. Tiene unos antecedentes penales tremendos por atentar contra todas ellas", explica Ezequiel Alcalde, el abogado de la víctima, a este periódico.

El letrado también destaca el trabajo de Andrea Cabezas, licenciada en Derecho, asesora de la Asociación Stop Violencia Vicaria y colaboradora de su despacho en materia de violencia de género. "El éxito es compartido", asegura Alcalde, quien atribuye a ambos el impulso jurídico que ha llevado a la Audiencia Provincial a reabrir el debate sobre el posible fraude.

Ese contexto forma parte de los elementos que la Audiencia considera relevantes para que el Registro Civil valore, "con la máxima celeridad", si la rectificación registral respondió al ejercicio legítimo del derecho reconocido por la Ley 4/2023 o si se trató de una estrategia para eludir la aplicación de la legislación específica sobre violencia de género.

El desenlace de este caso no solo decidirá el futuro procesal del investigado; también contribuirá a fijar los límites con los que la Justicia afrontará situaciones similares si vuelven a producirse.