El conductor detenido por el atropello de Nikoline queda libre sin cargos: una cámara prueba que estaba en su casa

José Miguel ha prestado declaración ante un juez de Fuengirola y ha quedado en libertad sin cargos, después de demostrar que no salió de su casa hasta pasadas las siete de la mañana del lunes 6 de julio. Es decir, casi dos horas después de que se produjera el atropello mortal de Nikoline en la Autovía del Mediterráneo (A-7) en Mijas.

EL ESPAÑOL ha podido saber que José Miguel G. C., de 46 años, fue puesto a disposición judicial en dos ocasiones. La primera, este martes, como presunto autor del atropello de la menor de edad noruega, pero el juez acordó "la prórroga" de su detención, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De forma que este padre de familia numerosa, "con antecedentes" y con experiencia trabajando en la construcción, regresó a los calabozos de la Guardia Civil de Málaga.

La Agrupación de Tráfico explica a este diario que esa decisión judicial se adoptó "para realizar nuevas pesquisas" relacionadas con la investigación del misterioso atropello de Nikoline, cuyo cadáver fue localizado por un camionero en la Autovía del Mediterráneo, a las 5.20 horas del lunes 6 de julio, tras ser embestida por una furgoneta Ford.

Este miércoles se trasladó a José Miguel a los juzgados, por segunda vez, "con indicios racionales" de que al volante de su furgoneta Ford atropelló a Nikoline cuando esta menor de edad invadió la autovía y no detuvo su vehículo para prestarle auxilio.

Pero lo cierto es que José Miguel ha prestado declaración en la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Fuengirola y ha salido libre de sospechas. Así lo confirma el TSJ de Andalucía: "No se ha decretado ningún tipo de medida cautelar ni se le investiga por ningún delito".

La furgoneta Ford que ha intervenido la Guardia Civil como vehículo que conducía el investigado por el atropello mortal. E. E.

Este diario ha confirmado por fuentes judiciales que José Miguel ha acudido a los juzgados representado por un abogado con despacho en Almería, para defender la misma versión que ofreció en una entrevista que mantuvo con agentes de la Guardia Civil durante la investigación: "Negó el atropello".

Incluso ha aportado "pruebas" de que estaba en su domicilio de Calahonda, cuando Nikoline murió sobre el asfalto, a las 5.20 de la madrugada del lunes 6 de julio. "Ha defendido que no salió de su casa hasta después de las siete de la mañana del lunes".

"Se han visualizado grabaciones de unas cámaras donde aparece su furgoneta [Ford] en su casa". De forma que el 'caso Nikoline' protagoniza un nuevo vuelco. De hecho, a esta adolescente noruega se la empezó a buscar como desaparecida porque no regresó al domicilio familiar, tras salir de fiesta por Puerto Banús para celebrar la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial.

La imagen de esta joven comprometida a nivel político, se viralizó, pero luego se confirmó que el cadáver hallado en la A-7 era el de la desaparecida Nikoline y el caso viró hacia una investigación por un atropello mortal, por un conductor al que se buscaba por un delito de omisión del deber de socorro o abandono del lugar del accidente.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil insiste en que a José Miguel se le arrestó "porque había indicios" de que era el conductor de la furgoneta que se estaba buscando: una Ford. En la A-7 se localizaron restos de cristales compatibles con el modelo de furgoneta de José Miguel y presentaba un golpe en el chasis propio de un atropello no de una colisión con otro coche o con un animal.

"Se efectuó una inspección técnico-ocular de la furgoneta y presentaba daños". Estas sospechas del Instituto Armado no han sido ratificadas con indicios más sólidos, como grabaciones de cámaras de tráfico o restos biológicos en el chasis del vehículo: sangre, pelo, o algún tejido de ropa.

Por contra, las grabaciones aportadas sostienen que la furgoneta de José Miguel estaba en su casa y queda en libertad.

Además, dos abogados con experiencia en temas de tráfico explican que era "fácilmente defendible" la situación legal de este conductor porque "no había homicidio por imprudencia": Nikoline se marchó de la discoteca de Puerto Banús en un Uber, junto a otros dos chicos, y pidió bajarse durante el trayecto por la A-7.

El chófer la dejó en la salida de la Urbanización Riviera del Sol y la menor regresó a la autovía para cruzarla a pie: algo prohibido para cualquier peatón y que supone una invasión de la calzada.

Una imagen de la Urbanización Riviera del Sol en Mijas. Google Maps

El 'caso Nikoline' sigue abierto. "Hay más líneas de investigación en marcha", subraya esta fuente de la Agrupación de Tráfico en Madrid. "De momento, no se pueden desvelar más datos".

Pero recalcan desde el Instituto Armado que se siguen haciendo gestiones "triangulando cámaras" y buscando más testimonios. Todo ello, después de haber localizado a los dos jóvenes a los que Nikoline conoció en el Bar David’s de la Urbanización Riviera del Sol y con los que estuvo disfrutando de la victoria de la selección vikinga sobre la seleção en el Mundial, antes de marcharse con ellos a celebrarlo a Funky Buddha en Puerto Banús.

Casilla de salida

A las 4 de la madrugada de aquel trágico lunes 6 de julio, la menor se marchó de la discoteca con esos chicos en un Uber, pidió bajarse en el kilómetro 1027 de la Autovía del Mediterráneo y acabó siendo atropellada. La puesta en libertad sin cargos de José Miguel sitúa la investigación en la casilla de salida para dar con el conductor que no se detuvo tras arrollarla brutalmente.

Prueba de ello es que una portavoz del TSJ confirma que el atropello de esta menor figura en una "causa" judicial abierta que "lleva la Plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Fuengirola". Todavía puede haber algún nuevo giro en el 'caso Nikoline'.

EL ESPAÑOL ha logrado localizar a una hija de José Miguel, para recabar su versión de los hechos, a la vista del trance que ha pasado este hombre durante las últimas 48 horas, a caballo entre los calabozos y los juzgados, pero han declinado pronunciarse. "No está ahora para hablar".