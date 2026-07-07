Ginesa pide ayuda para dar con el ladrón que le robó en San Javier: "Me siento mal al verme la cara en el espejo"

Ginesa escribe poesía, pinta, sale a pasear por el Paseo de Colón en Santiago de la Ribera y no perdona un buen baño en el Mar Menor. Sus 80 años eran 80 primaveras hasta que el pasado domingo un delincuente la dejó postrada en una cama y con su rostro inflado, amoratado y con problemas de visión en su ojo izquierdo.

"Me siento muy mal cuando me veo la cara en el espejo", se lamenta Ginesa, víctima de un robo violento en Santiago de la Ribera donde disfrutaba de unas vacaciones que ha tenido que cambiar por un ingreso en el Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia.

"Era innecesario que emplearan esa fuerza con mi madre a su edad", recalca indignada su hija, María Jesús, sin separarse de Ginesa. "Estaba ingresada en el Hospital Los Arcos de San Javier y se la trajeron a La Arrixaca por si le hacen una cirugía maxilofacial".

De hecho, el parte médico de esta octogenaria abarca 4 páginas y recoge un rosario de moratones y contusiones por su rostro, con un derrame que se le extiende por el cuello, aunque lo peor es que sufre una fractura orbitaria bilateral.

"Tengo visión doble", explica Ginesa en una entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL y que concede para pedir colaboración ciudadana para que la Guardia Civil localice al autor de semejante salvajada porque esta pobre mujer no recuerda nada. "Me dio un tirón en el bolso y me desperté en el hospital".

Ginesa, de 80 años, víctima de un robo este domingo

Ginesa es una jubilada que trabajó de técnico de laboratorio en el Hospital Virgen de la Arrixaca y desde hace más de un lustro, cada verano, se marcha de vacaciones a Santiago de la Ribera para disfrutar de las playas de esta pedanía de San Javier.

"Todos los días salgo a caminar por el Paseo de Colón, para hacer ejercicio, y me siento en el Atalayón a mirar el Mar Menor y hacer fotos". Precisamente, el punto de partida del brutal robo que sufrió esta jubilada arranca en la playa del Atalayón donde hay bancos para los turistas y un punto de amarre para embarcaciones.

"Estaba sentada en un banco, hablando por videollamada con una amiga que vive en América del Sur, enseñándole la playa. Después, encendieron las luces en Lo Pagán y el pueblo se reflejaban en el Mar Menor, así que hice unas fotos antes de marcharme".

Cada estío alquila en el mismo bloque de pisos porque Ginesa tiene 80 años, bien llevados, no necesita ningún 'canguro', su memoria está entrenada a base de escribir versos y el tono muscular lo trabaja paseando y nadando en el Mar Menor. De modo que se fue caminando, al borde las diez de la noche de este domingo.

"Crucé la carretera en dirección al Club de Suboficiales de Santiago de la Ribera y en la acera me abordaron por detrás".

- Qué ocurrió?

- Ginesa: Me tiraron del bolso y me lanzaron contra el suelo. Ya no recuerdo más. Lo siguiente que pasó es que desperté en el Hospital Los Arcos de San Javier y me explicaron lo que había pasado.

- ¿Qué le robó el ladrón?

- En el bolso no llevaba nada. Eso es lo peor. Me ha hecho todo esto en la cara, para nada. No me eché encima el monedero. Llevaba un bolso de hilo donde metí un inhalador y las llaves. He llamado al casero para avisarle por si tenía que cambiar la cerradura.

Ginesa, el pasado domingo, en la zona del Atalayón, antes de sufrir el robo con violencia. Cedida

Esta mujer de gran corazón, como lo demuestra su labor con la Coral Atardecer donde acuden a la cárcel de Sangonera la Verde a cantarle a los presos para hacerles olvidar que están entre rejas, no verbaliza ni una sola mala palabra para la persona que la ha dejado postrada en una cama. Pero pide que la Justicia sea contundente.

Lo mismo reclama su hija, María Jesús: "Cuando detengan a ese hombre, contrataré a un abogado para ejercer una acusación particular porque mi madre ha sufrido una tentativa de homicidio, solo hay que leer su parte de lesiones que voy a aportar a la Guardia Civil". "La atacaron con mucha violencia".

En la familia aún se recuperan del susto que sufrieron el domingo por la noche, cuando sonó el teléfono, con un número desconocido, y al otro lado de la línea había un médico de Los Arcos, informando de que Ginesa había ingresado con un traumatismo craneoencefálico, para controlar su evolución clínica y descartar complicaciones derivadas del golpe sufrido durante un robo con violencia.

"Yo estaba en Gijón por motivos de trabajo, bajé en coche y me encontré a mi madre con todo el rostro inflamado", resume de forma gráfica María Jesús. "Espero que el autor o autores vayan a la cárcel por mucho tiempo cuando sean detenidos". "Si ese delincuente es extranjero, le pagaré avión de mi bolsillo para que cumpla la condena en una cárcel de su país que son peores que las prisiones españolas".

"Mi madre llevaba el móvil colgado del cuello y la arrastraron por el suelo para quitárselo porque le rompieron los pantalones y la ropa interior". "Lo que le han hecho a mi madre solo la hace la gentuza". "Hice fotos y también las entregaré a la Guardia Civil".

El pantalón que llevaba Ginesa la noche del robo y que acabó roto por la fricción contra el suelo. Cedida

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y está buscando grabaciones de cámaras de seguridad de Santiago de la Ribera para dar con el sospechoso. El domingo se le estuvo buscando con varias patrullas de la Benemérita y también de la Policía Local de San Javier porque la alerta entró por el 112.

"El robo fue presenciado por dos testigos, quienes manifestaron haber observado los hechos y facilitaron una descripción física del presunto autor". "El sospechoso es un joven, de unos 20 años, una altura de 1,80, complexión delgada, y viste prendas de color oscuro. Podría tratarse de un joven magrebí", según fuentes vinculadas al caso.

"Tras hacerse con el bolso de la víctima a la que dejó casi inconsciente, el ladrón huyó a la carrera en dirección a la avenida de España". De momento, Ginesa no ha prestado declaración ante la Policía Judicial porque sigue recuperándose de sus lesiones en el hospital.

- ¿Ha recordado algún dato de interés en estos días?

- Ginesa: Ahora he recordado que cuando estaba sentada en el banco del Atalayón, había dos jóvenes sentados y me estaban mirando. Eran de complexión gruesa y creo que latinos. Me miraban, pero no sé si estaban pendientes de mí.

El caso ha generado alarma social en Santiago de la Ribera porque es una pedanía tranquila, marcada por la presencia de pensionistas y ciudadanos extranjeros que disfrutan del verano a la vera del Mar Menor. Prueba de ello es que Comisiones Obreras ha recordado que "hace falta un refuerzo de 20 agentes en la Policía Local, para afrontar con garantías el verano, ya que la población en San Javier se incrementa en 100.000 personas y la plantilla se ve obligada a realizar muchas horas extra en los próximos meses".

Para María Jesús ya no hay vacaciones de verano que valgan, solo pide colaboración ciudadana y que la Guardia Civil destine todos los medios posibles para que arresten al autor del robo violento de su madre, Ginesa, una anciana independiente y que desde hace 72 horas convive con el miedo: "Temo que me tengan que operar".