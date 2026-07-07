La búsqueda sin fin de Isidro y Rosa de su hijo Paco, que hace 11 años desapareció tras subir a un bus: "Alguien sabe algo y calla"

Rosa se asomó para ver cómo su hijo mayor, Paco, se marchaba de casa para salir por Córdoba. Eran las siete de la tarde de un jueves 2 de julio de 2015 cuando esta madre realizó un gesto algo habitual en cualquier familia, para comprobar que su hijo se iba de paseo con un amigo, sin ser consciente de que sería la última vez que lo vería.

Once años después tanto Rosa como su marido, Isidro, siguen repitiendo el mismo mensaje que pesa como una losa en sus corazones: "Si alguien tiene información de Paco, por favor, que nos la haga llegar. No buscamos culpables, buscamos a nuestro hijo".

"Paco, te seguimos esperando en casa con los brazos abiertos y con la misma ilusión".

El inquietante caso de Paco Molina ha sido incluido en un nuevo grupo de trabajo de desaparecidos de larga duración que se ha creado en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. En ese grupo hay miembros de Policía Nacional, Guardia Civil y de policías autonómicas, como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra.

El adjetivo inquietante no es un cliché sino la dura realidad con la que Rosa e Isidro conviven desde hace más de una década. "Es un chico que literalmente se evapora en el centro de la ciudad", según admiten fuentes policiales. "Técnicamente, no se puede descartar nada: pudo desaparecer en Córdoba o marcharse a otra ciudad”.

Isidro reconstruyó -paso a paso- todo lo que hizo su hijo durante la tarde-noche del jueves 2 de julio de 2015. “Paco se fue con su amigo por el centro de Córdoba y luego estuvieron en el Jardín de los Patos. Allí se compraron unos refrescos y unas patatas. Es un sitio al que va la gente joven en verano para tomar el fresco".

El Jardín de los Patos donde fue visto Paco Molina en julio de 2015. Turismo de Córdoba

- ¿Cuándo se le pierde la pista a su hijo?

- Isidro: Paco se despidió de su amigo en el Jardín de los Patos porque le dijo que iba a un bar de la calle de la Plata porque había quedado con alguien. Pero mi hijo nunca llegó a ese bar.

- ¿Le preguntó al amigo de su hijo quién era ese 'alguien' con el que había quedado Paco?

- Sí. Pero mi hijo no le dijo nada a su amigo porque le preguntó con quién había quedado y Paco le respondió: 'Con uno que no conoces'.

Pasados diez minutos de la medianoche del viernes 3 de julio, Paco se dirigió desde el Jardín de los Patos a un bar de la calle de la Plata para encontrarse con alguien y empezó a disiparse su rastro como la niebla con los primeros rayos de sol del día. "Esa noche hablé con Paco".

La conversación se produjo a las 22.32 horas del jueves 2 de julio. Paco tenía 16 años y llamó al cabeza de familia para pedirle permiso para dormir fuera de casa. "Me dijo que se iba a quedar con dos amigos suyos que eran hermanos y compañeros suyos de instituto". "Paco estaba empezando a salir".

- ¿Notó algo raro o discutieron?

- Isidro: Había dormido otras veces en su casa. Solo le dije: 'No te acuestes tarde'. Mi hijo estaba normal. No hubo ninguna discusión.

El viernes 3 de julio, Paco no regresaba al domicilio familiar a comer, de forma que Isidro llamó a su hijo. "Su teléfono no daba señal". Después, le dio un telefonazo a los amigos y empezó una zozobra que forma parte ya de su día a día: "Me dijeron que no había dormido en su casa. Entonces, pensé que le había pasado algo".

El cabeza de familia también contactó con el amigo con el que Paco salió de paseo al Jardín de los Patos y le explicó que se fue a un bar en la calle de la Plata. Y allí se plantó Isidro: "Le enseñé fotos a los camareros y me dijeron que no vieron a Paco". El padre de Paco enumera cada paso que dio su hijo, del jueves 2 de julio al viernes 3, para ver si alguien aporta una pista.

De hecho, la Policía Nacional aporta a este diario un número de contacto [689 95 06 10] para recabar cualquier información de interés sobre el paradero de Paco, cuya foto sigue puesta en la pizarra del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional.

Una evolución del aspecto físico de Paco Molina Sánchez realizado con IA. Cedida

"No vamos a cerrar nunca el caso porque una desaparición no tiene fecha de prescripción: es un deber moral y profesional buscar a cualquier persona hasta que no aparece", subrayan fuentes policiales.

Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan que en 2025 se denunciaron 16.024 desapariciones en nuestro país y las Fuerzas de Seguridad resolvieron 9 de cada 10 casos -más de la mitad en solo 72 horas-. Pero esas estadísticas también revelan que hay 6.874 denuncias activas en la serie histórica y la de Paco Molina Sánchez es una de ellas desde el 2 de julio de 2015.

"Hace once años, los avances tecnológicos no eran los mismos y los posicionamientos de los teléfonos móviles no eran tan precisos", tal y como lamentan estas fuentes policiales.

Tampoco había inteligencia artificial y los padres de Paco han recurrido a la IA para reconstruir el aspecto que tendría su hijo con 27 años. "Como madre, yo lo siento vivo", recalca Rosa, al otro lado del teléfono junto a su esposo. "Como decía Paco Lobatón, mientras no hay evidencia de muerte hay esperanza de vida". "Hay alguien que sabe algo y que está callado", subraya el matrimonio al unísono.

Lo mismo opinan las fuentes policiales consultadas por este diario y que conocen al dedillo el caso de Paco Molina: "Creemos que alguien vio algo y no lo dice. Pero tenemos la esperanza de que lo haga". Incluso se puede aportar información de forma anónima: "No dejamos de comprobar cada dato nuevo que nos ha llegado".

De momento, la Policía Nacional está repasando los testimonios que recabaron de familiares y amigos del adolescente porque "hay líneas de investigación que siguen vivas".

También se ha incluido el expediente de Paco en el grupo de trabajo de desaparecidos de larga duración del Centro Nacional de Personas Desaparecidas: "Es un caso del que se ha hablado con Guardia Civil y con policías autonómicas para abrir nuevas vías de trabajo".

Pablo (1d), junto a su padre, Isidro, su madre, rosa, y su hermano pequeño. Cedida

Isidro y Rosa admiten que en estos once años han "imaginado de todo" sobre el paradero de su hijo. "En 2015, cuando Paco desapareció había 310 sectas activas en España y el Daesh captaba a adolescentes en nuestro país. En Huelva fueron a por una chica".

Paco soñaba con convertirse en profesional del Ejército de Tierra y era aficionado al airsoft, un juego de simulación militar donde los participantes se disparan balines con réplicas de armas reales, de forma que se han hecho pesquisas por Irán, Irak, Italia...

"Lo han buscado por diez países, algunos de ellos con conflictos bélicos". Pero nada de nada.

- ¿Hay algo que no se haya hecho para localizar a su hijo y que echen en falta?

- Isidro y Rosa: En una desaparición, las primeras 24 horas son fundamentales y el caso de nuestro hijo se tomó como una pataleta de un adolescente.

- ¿Cuál es la teoría más sólida que tienen ustedes sobre el paradero de su hijo?

- Creemos que aquella noche del 2 de julio le ofrecieron algo que se volvió en contra de Paco. Algún conocido le pudo ofrecer dinero o fiesta que es lo que llama la atención a cualquier adolescente. Detrás de los adolescentes que desaparecen siempre hay un adulto que le da cobertura.

Es más, al día siguiente, el 3 de julio, vieron a Paco en la estación de autobuses de Córdoba cogiendo un bus para Madrid y no llevaba dinero como para comprarse un billete. El chófer nos dijo que lo tuvo sentado enfrente antes de ponerse en la fila para subir.

La Policía Nacional localizó a 50 de los 56 viajeros que formaban parte de ese bus rumbo a la Estación de Méndez Álvaro en Madrid y que hizo una primera parada en el municipio cordobés de Pedro Abad, en el Área de Servicio Abades de la A-4, y más tarde en la localidad jiennense de Andújar. Nadie aportó ningún dato de interés.

Tampoco han aportado ni una pista sólida los amigos de Paco en estos años. "Los adolescentes se lo cuentan todo", recalca el matrimonio que guarda como oro en paño una foto tipo carné de su hijo. "Se la hizo para renovar el DNI justo 10 días antes de desaparecer".

Isidro confiesa que no confía al cien por cien en el círculo social de su hijo, del que siempre recalca que se le puede identificar porque tiene un par de lunares cerca de la oreja izquierda donde luce pendiente. "Me queda la duda con sus amigos. No sé si alguien oculta algo y no lo puedo comprobar porque mi hijo no aparece".

Paco tiene un par de característicos lunares en la oreja izquierda. Cedida

- ¿Algún amigo de su hijo no era una buena compañía?

- Isidro y Rosa: No tenemos a nadie presente.

- ¿Paco tomaba drogas?

- Ni fumaba.

- ¿Tenía algún conocido en Madrid para ir a visitarlo en autobús?

- No, que nosotros sepamos.

- ¿Paco habló aquella noche con algún amigo antes de desaparecer?

- A una amiga le envió unos audios. Le dijo: 'Se me está acabando la batería, cuando llegue lo cargo y seguimos hablando'. Pero nunca volvió a casa.

- ¿Tenía algún motivo para no regresar a casa?

- No. Estaba estudiando cuarto de la ESO. Pero no sabemos qué puede pasar por la cabeza de un adolescente. Ellos creen que lo saben todo, que sus padres son sus enemigos y lo que diga alguien de la calle es el evangelio.

Lo llamativo del caso es que las fuentes policiales conocedoras de esta desaparición corroboran que no había nada extraño en la vida de este menor de edad, de 16 años, con vocación militar, y que solía acudir al Hospital San Juan de Dios cuando hacía quedadas para ir a la sierra a jugar al airsoft. "No había nada que llamara la atención".

De hecho, 4.020 días después de la desaparición de Paco no hay una teoría oficial sobre qué le pudo pasar: "El abanico de posibilidades es demasiado grande como para plantear una hipótesis y eso hace que el caso sea complejo y que permanezca en esta situación".

"¿Sufrió un accidente? ¿El chico fue a ver a alguien sin decírselo a nadie y le pasó algo? ¿Alguien lo raptó? ¿Cuál es el móvil? ¿Es una desaparición voluntaria o involuntaria? En una ciudad, si le pasa algo a alguien o fallece, es muy difícil que su cuerpo no aparezca. Se pueden plantear mil hipótesis y se caen todas porque nada lo alimenta".

El Grupo de Desaparecidos mantiene líneas de trabajo abiertas que "no quedaron claras" en su momento y que se están repasando "haciendo nuevas comprobaciones". Entretanto, el tiempo pasa y el bar al que Paco se dirigía aquella noche del 2 al 3 de julio, ahora es una hamburguesería. Lo que no cambia es el sentimiento de sus padres: "Paco, seguimos esperándote".