La Policía Local de San Javier busca a un joven por el robo violento a la anciana Ginesa: "La dejó casi inconsciente"

Le buscan por tierra, mar y aire. La Policía Local de San Javier trabaja para localizar a un joven, de unos 20 años, como autor del robo violento que sufrió Ginesa, una anciana de 80 años, y que acabó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico.

Todo ocurrió este domingo, sobre las 22 horas, cuando Ginesa fue asaltada en el Paseo Atalayón, cerca del Club de Suboficiales de Santiago de la Ribera.

"La anciana caminaba por la vía pública cuando fue sorprendida por un individuo que se aproximó de forma repentina y le arrebató el bolso de un fuerte tirón. La violencia empleada para consumar la sustracción provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre la calzada", tal y como detallan fuentes próximas a la investigación a EL ESPAÑOL.

Parece ser que Ginesa iba acompañada por un par de allegadas que alertaron de inmediato al 112 de que esta octogenaria había sufrido un robo y acabó por el suelo: "La dejó casi inconsciente".

"El robo fue presenciado por dos testigos, quienes manifestaron haber observado los hechos y facilitaron una descripción física del presunto autor". El sospechoso es un joven, de unos 20 años, una altura de 1,80, complexión delgada, y viste prendas de color oscuro.

"Tras hacerse con el bolso de la víctima, el ladrón huyó a la carrera en dirección a la avenida de España". Por la zona se movilizaron patrullas de la Policía Local y también se informó del robo con violencia a la Guardia Civil, sin embargo, el sospechoso no pudo ser interceptado.

Estabilizada in situ

Ginesa tuvo que ser estabilizada in situ por personal sanitario de emergencias y acabó siendo trasladada en ambulancia hasta el Hospital Los Arcos de San Javier porque "presentaba lesiones de consideración" y "estaba muy aturdida", según fuentes de la investigación. De hecho, en el servicio de urgencias hospitalarias fue sometida a una valoración médica más exhaustiva.

La anciana sufría un traumatismo craneoencefálico y quedó ingresada, para controlar su evolución clínica y descartar complicaciones derivadas del golpe sufrido. De momento, se mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda por Santiago de la Ribera y San Javier, para cazar al autor de este robo violento, por lo que cualquier información de colaboración ciudadana será bien recibida por las Fuerzas de Seguridad.