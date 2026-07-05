Israel y Fernando, al banquillo por el crimen de Francisco de Pablo: dos años desaparecido y sepultado bajo una cocina

Era el 21 de marzo de 2022 cuando 'Francis' así es como le conocían todos en Hortaleza, salió de su casa en este barrio madrileño junto Israel C.R. quien llevó en coche a su amigo hasta una finca de su familia localizada en San Fernando de Henares.

Francisco había dicho sobre las cinco de la tarde de ese día que se iba a resolver un asunto pero en cuestión de aproximadamente media hora regresaría de nuevo al piso. Algo que nunca ocurrió y su móvil dejó de dar tono esa misma tarde. A partir de ahí nadie volvió a saber nada de 'Francis', ni se le volvió a ver.

En ese momento la familia y su abogado, Juan Manuel Medina, comenzaron a movilizar todos los medios que estaban a su alcance para poder localizar a Francisco de Pablo.

Solicitaron que se analizaran las llamadas del móvil de Francisco, su geolocalización, diligencias que los juzgados denegaron porque consideraban que no había indicios suficientes de delito.

Poco a poco fue pasando el tiempo y un mes después de este día se archivó la causa. Meses más tarde, en verano volvieron a abrir el caso, pero apenas hubo avances significativos que aportasen contenido relevante al caso.

Sin embargo, su madre nunca cesó en la lucha. Juani fue quien explicó que unos meses antes de desaparecer, su hijo envió un mensaje de audio a un conocido en el que le contaba que había sufrido un "vuelco", un robo, de unos 15.000 euros de cocaína que guardaba dentro de su casa.

En este suceso rompieron los barrotes de la ventana y entraron directamente a por la droga. Por eso, no descartaban que alguien hubiese tomado represalias contra su hijo por la deuda relacionada con la cocaína que le habían robado.

Este hecho no estaría relacionado a priori con el asesinato, pero sí que la víctima se dedicase presuntamente al menudeo de estupefacientes, ya que la defensa de Israel C.R. alega que el desencadenante de la agresión fue una discusión porque éste le exigía que le cediese el terreno para cultivar drogas allí.

Asesinato en la finca

La Fiscalía sostiene que una vez en la finca de la familia de Francis, Israel asaltó a este joven por la espalda y le dio un golpe con una barra metálica que le causó la muerte de manera inmediata.

El presunto asesino habría pedido ayuda a Fernando R.P. para que le ayudase a deshacerse del cuerpo de Francis. Entre los dos, según la acusación, trasladaron el cadáver a una parcela familiar en el municipio, Aldea del Fresno.

Ahí en esta finca de la familia de Israel habrían enterrado bajo el suelo de la cocina de la casa el cuerpo de Francisco de Pablo.

Sin embargo, nada o apenas nada se supo de Francis durante los dos años posteriores al asesinato.

Causa archivada

El juzgado de instrucción número 7 de Plaza de Castilla archivó el caso porque entendía que se trataba de una desaparición voluntaria. Aunque, un grupo de policías del distrito de Hortaleza de Madrid comenzaron a indagar más en lo ocurrido en torno a este crimen.

Así descubrieron que Francisco trapicheaba con drogas, algo que la madre ya había advertido y que utilizaba su piso para la compraventa de drogas.

Después de recabar testimonios de las personas que solían frecuentar el piso y conocidos del desaparecido los agentes se dieron cuenta de que no podía tratarse de una desaparición voluntaria tal y como sostenía el juzgado madrileño.

Por eso, pasó un año hasta que consiguieron que se reabriese el caso y se levantase el archivo.

Así comenzaron a indagar hasta que consiguieron llegar a la finca de Aldea de Fresno donde habían enterrado el cuerpo de Francisco después de trasladarlo hasta la finca en la parte de atrás del coche.

Fue el 6 de junio de 2024 cuando se encontraron los restos del cadáver de Francisco de Pablo Páez bajo las baldosas de la cocina de la vivienda en esta finca de la familia de Israel.

22 años de prisión

Ahora tanto Israel C.R. de 32 años, presunto autor del crimen, y Fernando R. P. de 55 años, como colaborador de la desaparición del cuerpo se sientan este lunes en el banquillo donde se celebrará un juicio con jurado.

La Fiscalía pide 22 años para Israel como autor de asesinato y dos años y medio para Fernando R.P como encubridor.

Inicialmente la acusación popular la hubiese ejercido la madre de Francisco de Pablo que pedía 25 años de cárcel para los dos procesados por este crimen. Sin embargo, falleció y, en este momento, no hay más familiares que puedan personarse.

Por su parte, la defensa de Israel C.R., pide su absolución porque defienden que actuó en legítima defensa y además alegan el beneficio de un atenuante de drogadicción. Además, la defensa de Fernando R.P. también pide su absolución alegando que no cometió delito alguno.

Ahora lo que queda por dirimir es si la víctima, Francisco, pudo defenderse de este ataque que fue perpetrado por la espalda o no. Un hecho que será clave para determinar si se trató de un asesinato o de un homicidio por parte de Israel.