Explosión de libertad y reivindicación antes del desenfreno en el Orgullo: "La gente joven es cada vez más retrógrada"

Más de un millón de personas ha salido este sábado a las calles de Madrid para festejar en una explosión de libertad y reivindicación el Día del Orgullo LGTBIQA+.

Una fiesta inclusiva en la que "es un momento para celebrar el amor" y para "sentirse en un espacio seguro en las calles" donde todo el mundo puede expresarse "abiertamente como es", cuentan a EL ESPAÑOL.

Así caminar por las calles más céntricas de la capital supone una explosión de música, color, alegría donde se pueden ver todo tipo de performance, disfraces, purpurina y mucho brillo arropadas por banderas del colectivo.

Un día para reivindicar los derechos del colectivo, aunque aseguran que esto es algo que se "lucha a lo largo de todo el año, no solo un día". Pero, sí que es importante que haya un momento en el que se visibilice al colectivo.

"Ahora mismo no tengo peligro en que me pueda pasar nada, soy libre", señala a EL ESPAÑOL David que se encuentra en la parada de metro de Gran Vía junto a su amigo Sina.

"Yo puedo ser ahora mismo yo mismo y hay gente que no puede serlo", remarca Sina. Por eso, consideran que es muy importante que haya un día festivo como el del Orgullo para poder expresar "el amor tal cual como se siente de cara a la gente".

Un poco más abajo, cerca de Banco de España Charlot y Charlie que han venido a Madrid desde Guadalajara consideran que "es muy importante saber quién eres para poder respetar al resto, por eso cada persona debe ser libre".

En este sentido Charlot asegura que la gente tiene que "romper sus prejuicios" para que puedan aceptar al resto de personas y las orientaciones sexuales de cada uno.

"Es un momento en el que mostramos que estamos orgullosos de nosotros mismos independientemente de si eres bisexual, homosexual o hetero, la importancia es que se aprenda a respetar al otro", sentencia Charlie.

Retroceso social

Juan y Javi son dos hombres de sesenta años han visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de décadas el Día del Orgullo, y la aceptación social con el paso de los años. Por eso, aseguran que "aunque se ha adelantado mucho, se necesita seguir reivindicando las necesidades del colectivo", especifica Juan.

Lo que perciben estos dos hombres es que se está sufriendo un rechazo por parte de "los jóvenes hacia el colectivo", que en vez de "estar más adelantados que antes, vemos cómo se está yendo en muchos casos hacia atrás", asegura Javi.

"Ya no solo en el colectivo gay, el machismo, el feminismo", explica Javi quien asegura que ve "gente con una mentalidad que piensa mucho más retrógrado que nosotros".

Algo que les sorprende porque "la gente joven debería tener la mente más abierta porque ellos han nacido con muchos más derechos de los que había antes", relata.

Una visión o percepción que no solo se tiene dentro de España, sino que este tipo de pensamiento es generalizado también fuera de nuestras fronteras.

Así lo ve Steven que es de Los Ángeles y ha venido hasta Madrid para ver el desfile del Orgullo y lamenta que "haya un retroceso por parte de la sociedad con respecto a la gente trans o gay en todo el mundo, no solo en España".

Para este estadounidense supone una lástima que "se esté viviendo un mal tiempo para todo el mundo" y es que lamenta que "la gente joven sea cada vez más retrógrada y voten políticas que van en contra de sus propios derechos y de los avances".

Pedro, Fito, Fer y Gloria también celebran este día con una explosión de color, alegría y buen rollo entre amigos. Una fiesta importante para ellos porque "todavía hay mucho retrógrado y hay que luchar contra ellos".

"Hay un enorme retroceso social, pero no van a poder con nosotros nos vamos a lanzar a las calles más que hoy", explica efusivamente Pedro. Algo que respalda su amigo Fito y asegura que si hay retrocesos en los derechos "en vez de inundar las calles un día como hoy saldremos a la calle todos los días".

Sin duda, la pérdida de derechos "ante el avance de la ultraderecha" es algo que preocupa a este grupo de amigos.

Libertad y reivindicación

"Somos todos iguales y hay gente que se opone a esto. En este tema deberíamos estar todos juntos y la polarización política viene por la derechita, la derechona y la ultraderecha", sentencia Jesús Sevillano a EL ESPAÑOL.

Por eso, aseguran que es crucial que se salga a luchar "por el amor libre a las calles porque a nadie le importa con quien se acuesta el otro".

"Mucha gente dice: ¿Por qué los heteros no tienen un día?", reflexiona Charlie para quien la pregunta debería ser otra: "¿Cuándo un hetero ha sufrido discriminación sexual o rechazo social y maltrato psicológico por querer a quien quiere?", sentencia.

Juan David es heterosexual y él ha salido a la calle para apoyar al colectivo junto con un gran grupo de amigos que tienen su misma orientación sexual.

Lo hacen porque así muestran su apoyo al colectivo y que se pueda ver que "la mayoría de personas del mundo estamos a favor del amor y de hacer que otra forma de estar el mundo es posible".

Un grito de libertad que es un clamor unánime en todas las personas del colectivo y también que no lo son pero que han salido a las calles para apoyar "el amor libre" y que "no se juzgue a nadie por su orientación sexual".

Por eso, el mayor anhelo en este ambiente cargado de música, fiesta y buen ambiente es que "se dejen a un lado los prejuicios sociales" y que se luche porque no haya discriminación".