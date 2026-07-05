Una década de la Manada de Pamplona: permisos, rebajas de pena, buena conducta y vis a vis cuando ya acarician la libertad

7 de julio de 2016. Una joven de 18 años sale aturdida de un portal en la calle Paulino Caballero de Pamplona.

Son las 3,29 de la madrugada, y ella, que al filo de las 3 solo pensaba en hacer tiempo para ver el primer encierro de San Fermín y coger sitio antes del amanecer en la calle Estafeta, camina ahora con dificultad y llorando desconsolada.

El shock traumático es tal que solo llora cuando se da cuenta de que, además, le han robado el móvil para que no pueda alertar a nadie.

Al llegar a la avenida Roncesvalles se siente desfallecer y ve un banco, donde se acurruca y estalla en un llanto atroz.

Una pareja se la encuentra en posición fetal, y tras hablar unos escasos segundos con ella, inmediatamente se dan cuenta de la gravedad de la situación y llaman al 112.

Han pasado 10 años desde aquella agresión sexual múltiple que conmocionó a España. La primera que puso en entredicho un sistema, y que diferenció entre abuso y agresión.

Desde 2019 se incluye esa tipología delictiva, la de la agresión sexual múltiple, en las estadísticas anuales del Ministerio de Interior.

José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, los miembros de 'La Manada' continúan hoy en prisión.

Paradójicamente tres de ellos redujeron en un año sus penas gracias a la Ley del Sí es Sí, inspirada precisamente en la modificación de su sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo: de abuso a violación.

Algunos disfrutan ya de permisos, todos trabajan, tiene buena conducta, están plenamente integrados y disfrutan hasta de vis a vis.

Los cinco delincuentes sexuales se habían bautizado como 'La Manada' en un grupo de Whatsapp donde llegaron a pasarse, poco después y entre risas, los vídeos de su brutal agresión sexual.

Todos ellos fueron condenados, en primer término por la Audiencia Provincial de Navarra por un delito de abuso sexual con prevalimiento. El tribunal no apreció ni violación ni agresión sexual en sentido jurídico.

Después, el Tribunal Supremo revisó esa calificación y concluyó que no era abuso, sino agresión sexual, y en concreto, violación. Determinó que sí hubo intimidación y una situación de sometimiento de la víctima, que no habló, aterrorizada por la presencia de 5 hombres y lo que le estaban haciendo.

Por eso el Supremo elevó las penas de 9 a 15 años para los cinco condenados, y añadió 2 años más a uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, por el robo con intimidación del móvil a la víctima.

10 años de 'La Manada' de Pamplona

Fue condenado a 17 años de cárcel. Además de sustraerle el teléfono tiró la tarjeta SIM. Luego cuando dos de ellos fueron identificados por la Policía Foral de Navarra a primera hora de la mañana, se deshizo del terminal.

Antonio Manuel Guerrero era guardia civil; Ángel Boza, repartidor; Alfonso Jesús Cabezuelo, militar; José Ángel Prenda, vendedor; y Jesús Escudero, agricultor.

Las rebajas de pena por la ley del Sí es Sí beneficiaron a Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, a quienes se les redujo la condena de 15 a 14 años.

José Ángel Prenda se encuentra en Puerto III (Cádiz); Jesús Escudero, en Huelva; Ángel Boza, en Sevilla I; Antonio Manuel Guerrero, el ex guardia civil, en Sevilla III (Morón de la Frontera), y en Topas (Salamanca) está Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar.

Los agresores, hoy

En Sevilla 1 está Ángel Boza. Era el menor de los cinco y el único que no fue condenado posteriormente por un delito de abuso sexual perpetrado por los otros cuatro a una joven desvanecida en el interior de un coche en Pozoblanco.

El nuevo delito afloró durante el volcado de los móviles de los agresores: también lo habían grabado en video.

Boza fue el primero a quien conoció su víctima en Pamplona la tarde antes de violarla. También fue quien le tiró del brazo, junto con Antonio Manuel Guerrero. el guardia civil, para introducirla en el portal.

Tenía antecedentes por hurto con fuerza y por conducción bajo los efectos del alcohol. Mientras estuvo en prisión preventiva se sacó el graduado escolar y, antes de salir en libertad condicional, junto con otros reos le propinó una paliza a un interno que acababa de llegar a su módulo.

Dos meses después, y ya en la calle, robó unas gafas de sol en un centro comercial. Durante su huida trató de arrollar a dos vigilantes de seguridad, por lo que reingresó en prisión por robo con fuerza.

Hoy se encuentra en el Módulo 3, donde es "el economatero", es decir, el encargado de la tienda donde los internos realizan pequeñas compras. Ha pedido en reiteradas ocasiones permisos de salida, pero se le han denegado sistemáticamente.

Antonio Manuel Guerrero, exguardia civil, también está en Sevilla, pero al ser un interno que pertenece al FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) en su apartado 4, cunple condena en el centro penitenciario de Sevilla III, en Morón de la Frontera.

Vive en un módulo pequeño y aparte, junto con expolicías o exmilitares, y no se relaciona con el resto de internos de otros módulos para evitar conflictos. En 2024 ofreció a la Audiencia Provincial de Navarra un plan de pago de 10 euros al mes para hacer frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado.

En la misma situación, pero en Topas (Salamanca) cumple su pena Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar, quien disfrutó de su primer permiso penitenciario el año pasado. Ha sido el único que ha expresado que quiere cumplir su condena íntegramente, porque quiere estar limpio cuando salga, sin estar sujeto a terceros grados, y está abonando la responsabilidad civil.

Jesús Escudero está en la prisión de Huelva. Según las fuentes consultadas, se encuentra en un módulo de respeto junto con otros delincuentes sexuales, y se integró desde que llegó.

Trabaja en labores de mantenimiento y limpieza y por ello cobra y cotiza a la Seguridad Social. "Recibe visitas y realiza todo tipo de talleres y cursos, incluidos los preceptivos para la reeducación sexual. Además, se comporta bien: es amable con los funcionarios y con otros internos".

Es por ello que el pasado 21 de febrero la jueza de vigilancia penitenciaria le otorgó su primer permiso de salida. A día de hoy ha disfrutado de tres.

Por último, en Puerto III se encuentra José Ángel Prenda, considerado el líder del grupo agresor. "Totalmente integrado", precisan las fuentes consultadas. ha trabajado con anterioridad en el office. Recibe visitas de amigos y familiares, así como de su pareja, una sevillana con la que mantiene 'vis a vis' desde el principio.

Como el resto, a excepción del exmilitar y el exguardia civil., expulsados tras la condena, permanece en un módulo de respeto con violadores como él, pederastas y acosadores sexuales, así como con internos de guante blanco, esto es, con delincuentes fiscales.

Acude a talleres y cursos. También ha solicitado permisos de salida, pero le han sido sistemáticamente denegados.

Las estadísticas

Desde 2019, los balances anuales del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual incluyen un capítulo específico dedicado a las agresiones sexuales grupales, perpetradas a partir de dos agresores.

José Carlos Vera, profesor asociado de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Cádiz y criminólogo, advierte A EL ESPAÑOL que "las agresiones sexuales con dos o más responsables crecieron de forma sostenida desde 2018 hasta 2022 "y descendieron en 2023 y 2024", tras analizar los datos del Ministerio del Interior, el INE, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Ministerio de Igualdad.

Contando con los 552 casos registrados en 2024, el último se la serie, "el acumulado desde 2018 asciende a 3.737 hechos, frente a los 371 de 2016 y los 384 de 2017".

Estos casos múltiples "representan entre un 4,5% y un 3% del conjunto de las 94.446 agresiones sexuales conocidas en España en el mismo periodo".

En los casos con tres o más autores grupales, el 31% de los agresores identificados son de nacionalidad española y el 42,2% extranjera, encabezada por Marruecos (12%)". Cabe reseñar que en un 26,8% de los casos la nacionalidad, según Interior, "no consta".

Los datos descriptivos son reveladores: el 60,9% de los hechos grupales fueron cometidos por exactamente dos autores, y solo el 3,5% de los casos registró seis o más agresores, "aunque se han documentado episodios con hasta quince autores", explica el criminólogo.

La edad media de los agresores, incide Vera, es de 23,8 años. "El agresor grupal es mayoritariamente joven. No obstante, lo preocupante es que el 22,8% de ellos eran menores de edad en el momento de los hechos".

Pocos aspectos generan tanto ruido como la nacionalidad de los agresores. Según "los datos primarios" del informe del Ministerio del Interior de 2023 en los hechos cometidos por dos autores, el 34,9% de los agresores identificados eran de nacionalidad española y el 44,6% extranjera, mientras que un 20,4% son de nacionalidad desconocida.

"Tomando el conjunto de la muestra, con independencia del tamaño del grupo, el mismo estudio sitúa el porcentaje de agresores de nacionalidad extranjera en el 43,3% y el de españoles en el 32,7% (mas un 24%, desconocida), con Marruecos (9,5%; 129 casos), Rumanía (7%; 95 casos) y Ecuador (4%; 55 casos) como principales países de origen entre los extranjeros".

El criminólogo señala que el impacto de la Ley del Sí es Sí no solo supuso la reducción de las penas. "La norma trasladó gran parte de los delitos que anteriormente se consideraban abusos sexuales a la categoría de agresión sexual, fusionando ambos conceptos bajo una única categoría penal".

Ello ha provocado "una enorme dificultad para comparar estadísticas, porque rompió la homogeneidad de las series estadísticas e históricas. Por tanto, resulta muy complicado hacer comparaciones directas y exactas entre las cifras de criminalidad sexual de antes y de después de octubre de 2022".

Por ejemplo, en los datos del INE "se observa un salto en la categoría específica de 'violación' en 2024" por lo que deben interpretarse con cautela justamente por esta fusión de delitos".

Así, y debido a este cambio normativo, unido a la los datos anómalos durante la pandemia, Vera incide en que "urge realizar nuevos estudios oficiales en profundidad que analicen el panorama actual. El análisis criminológico más exhaustivo del que se dispone sobre autoría múltiple sigue basándose en datos previos a la ley".