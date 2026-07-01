Knuth, la viuda de Isak Andic que cobró 27 M de herencia y a la que la jueza le ofrece acusar a Jonathan: "Lo cambiaría todo"

Cuando Estefanía Knuth cruzó este martes la puerta de los juzgados de Martorell era una testigo más de la investigación por la muerte de Isak Andic. Horas después salió con una decisión sobre la mesa que puede modificar el rumbo del procedimiento.

Al concluir su declaración, la jueza Raquel Nieto le ofreció formalmente personarse como acusación particular contra Jonathan Andic, investigado por un presunto delito de homicidio por la muerte de su padre. Se trata de un trámite previsto por la ley para quienes pueden considerarse perjudicados directos por los hechos, pero varias fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en su trascendencia.

Si Knuth acepta, dejará de limitarse a declarar como testigo para convertirse en parte activa del proceso, con acceso íntegro a las actuaciones, capacidad para solicitar nuevas diligencias, recurrir resoluciones judiciales y sostener una estrategia procesal propia. "Lo cambiaría todo", resume una de las fuentes consultadas.

Estefanía Knuth Marten (d), viuda del fundador de Mango Isak Andic, ha sido la tercera testigo en comparecer esta mañana en el juzgado de Martorell. EFE/ Quique Garcia.

La propuesta de la magistrada llega apenas unos días después de que Knuth alcanzara un acuerdo económico con los tres hijos del fundador de Mango para cerrar el conflicto civil derivado de la herencia. El pacto, adelantado por El País, supuso el pago de 27 millones de euros a la que fuera pareja sentimental del empresario.

Aquella negociación puso fin al frente patrimonial abierto tras la muerte de Andic. La investigación penal, sin embargo, continúa un camino completamente distinto y mantiene a Jonathan Andic bajo investigación mientras la jueza trata de esclarecer si la caída mortal registrada el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat fue realmente un accidente o existió participación de terceros.

La comparecencia de Knuth puso el broche a una jornada de más de ocho horas de declaraciones que marca el inicio de una nueva etapa de la instrucción. Después de meses apoyándose en informes policiales, reconstrucciones del recorrido, análisis de teléfonos móviles y mensajes recuperados de distintos dispositivos, la jueza comenzó este martes a confrontar los hechos con quienes formaban parte del entorno más próximo de Isak Andic.

El resultado, según distintas fuentes presentes en las declaraciones, deja una conclusión compartida: la investigación sigue avanzando, pero todavía no existe una respuesta definitiva sobre lo ocurrido.

40 millones de euros

La declaración más esperada fue la de Julia Lüderwaldt, la terapeuta que durante años intervino en la relación entre Isak y Jonathan Andic y cuyo papel terminó situándose bajo el foco de la propia instructora. En uno de sus últimos autos, Raquel Nieto ordenó a los Mossos d'Esquadra investigar la influencia que la psicoterapeuta pudo ejercer sobre la familia y analizar si esa intervención guardaba alguna relación con los hechos investigados.

Lüderwaldt respondió durante cerca de dos horas y cuarenta minutos a todas las preguntas formuladas por la magistrada, la Fiscalía, las acusaciones y las defensas. A diferencia de lo ocurrido cuando declaró ante los Mossos d'Esquadra, esta vez no pudo acogerse al secreto profesional para evitar responder sobre aspectos relacionados con la terapia familiar. Nada más comenzar el interrogatorio, la jueza le advirtió de que esa posibilidad no existía en sede judicial.

Julia Luderwaldt, la psicoterapeuta de la familia Andic, a la salida del juzgado tras declarar esta mañana ante la jueza del juzgado de Martorell EFE/ Quique Garcia.

Según fuentes conocedoras de la comparecencia, la terapeuta defendió el método de trabajo que aplicó con los Andic, contextualizó los mensajes incorporados al procedimiento y explicó el sentido terapéutico de conversaciones que hoy forman parte de la investigación.

Entre ellas figuran los intercambios en los que Jonathan reconocía el profundo deterioro de la relación con su padre o aquellos relativos a los 40 millones de euros cuya entrega la profesional llegó a reclamar a Isak Andic para facilitar la independencia empresarial de su hijo, una petición que acompañó de la amenaza de abandonar la terapia si ese movimiento económico no llegaba a producirse.

Pese a la expectación que rodeaba su declaración, Lüderwaldt abandonó el juzgado exactamente con la misma condición procesal con la que había entrado: la de testigo. Lo hizo sin realizar declaraciones y escoltada por dos agentes de los Mossos d'Esquadra hasta el taxi que la esperaba a la salida.

Antes de ambas comparecencias, la jueza había escuchado a los dos excursionistas que encontraron a Jonathan Andic pocos minutos después de la caída mortal de su padre. Sus testimonios tenían una relevancia especial después de que la defensa denunciara públicamente que nunca fueron incorporados a la investigación inicial de los Mossos pese a que uno de ellos llegó incluso a intercambiar su número de teléfono con el primogénito aquel mismo día.

Los dos montañeros coincidieron al describir a Jonathan como una persona "bloqueada", "muy afectada" y "en estado de shock". También relataron que le escucharon explicar a los servicios de emergencias que caminaba unos metros por delante de Isak cuando oyó desprenderse unas piedras.

Uno de ellos llegó incluso a asumir la conversación con el Sistema d'Emergències Mèdiques para facilitar las coordenadas del lugar al comprobar que Jonathan apenas podía expresarse con claridad.

Ambos añadieron además que, aunque realizan esa ruta de Montserrat con frecuencia y no la consideran especialmente peligrosa, el punto concreto donde se produjo la caída apenas ofrece posibilidades de agarre si una persona pierde la línea del sendero y se precipita por el desnivel, un extremo que puede reforzar la tesis del accidente sostenida por la defensa, aunque la jueza mantiene abiertas todas las hipótesis.

La instrucción continuará el próximo viernes con la declaración de Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango, además de un psiquiatra que intervino de forma puntual en la terapia familiar. Después será el turno de varios directivos de la compañía, entre ellos el presidente ejecutivo, Toni Ruiz.

La causa entra así en la fase más delicada desde su apertura: la de confrontar los informes con los testimonios de quienes convivieron con el conflicto familiar que precedió a la muerte de Isak Andic y con quienes estuvieron presentes en sus últimos minutos de vida.