Ryad salda "a martillazos" una pelea con un senegalés en una "casa okupa" de Torre Pacheco: "Todo ha sido por un móvil"

La escena parecía sacada de la película 'La matanza de Texas'. Un ciudadano argelino, completamente bañado en sangre, pertrechado con un martillo, iba caminando por la céntrica avenida Juan Carlos I de Torre Pacheco hacia un ciudadano africano que se había desplomado en el suelo.

Por desgracia, no era una secuencia de ficción, se trataba de una grave pelea entre tres inmigrantes que supuestamente comparten una casa okupa en esta localidad murciana. Todos ellos han protagonizado una brutal riña dentro del inmueble, a causa de una deuda económica o de un móvil.

"Ha sido una pelea entre un ciudadano argelino, muy violento y conflictivo, con una persona africana. El primero, el hombre argelino, le ha golpeado con un martillo en la cabeza al otro individuo africano", tal y como detallan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

El argelino Ryad le ha destrozado la cabeza a martillazos a su compañero en la supuesta casa okupa: un ciudadano senegalés. En la pelea se ha visto implicado un tercer inmigrante, un ciudadano de Mali, que ha sufrido un corte en el cuello.

La existencia de los dos heridos ha sido confirmada por el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca: "Hay dos personas lesionadas, una leve y otra grave". De hecho, el hombre senegalés ha ingresado en el Hospital Virgen de la Arrixaca debatiéndose entre la vida y la muerte -a causa de los martillazos recibidos en el cráneo-.

"Ryad es un hombre conflictivo", subraya un testigo de la agresión y que regenta un negocio hostelero por la zona. "Los tres implicados viven en una casa okupa que está a 500 metros de la avenida Juan Carlos I. Parece que se han peleado por un móvil que era propiedad del hombre senegalés y el argelino se lió a martillazos".

El ciudadano argelino Ryad, este jueves, custodiado por agentes de la Policía Local de Torre Pacheco.

Una fuente de la Policía Local corrobora que el argelino Ryad ha sido arrestado y cuenta con antecedentes: "Es muy conocido por las Fuerzas de Seguridad. Es conflictivo, muy violento y amigo de lo ajeno".

Tal definición del detenido la suscribe el citado hostelero que ha visto a Ryad, este jueves, caminando ensangrentado por la avenida Juan Carlos I de Torre Pacheco. "Ese hombre solo se dedica a robar". "La gente estaba harta de él, nos ha hecho muchas. Pero lo detienen y lo vuelven a soltar".

"Me he quedado fatal al ver lleno de sangre a Ryad. Estaba parado delante del otro hombre senegalés que se ha desplomado sobre la acera. La Policía Local de Torre Pacheco ha intervenido muy rápido junto a una ambulancia". "Riad solo le gritaba a la gente: '¡No me grabéis!'"

Pero eso no ha evitado que algunos vecinos, a pesar de lo dantesco de la escena, comenzasen a grabar lo que sucedía en esta céntrica arteria, a plena luz del día. Este diario ha optado por no difundir esos vídeos por la crudeza de las imágenes. De hecho, a las seis de la tarde, el 112 ha recibido llamadas alertando de una pelea entre varias personas con heridas sangrantes.

Una fuente de la Policía Local confirma que "hay 3 implicados" en la pelea: un argelino, un senegalés y un maliense. El alcalde, Pedro Ángel Roca, consciente de los graves incidentes racistas que se produjeron el pasado verano en Torre Pacheco, con cacerías de extrema derecha sobre la población inmigrante, para vengar el robo que había sufrido un jubilado, no ha dudado en pedir que no se compartan bulos ni fake news.

"No atendamos a información dudosa que pueda difundirse en las redes sociales con propósitos que no sean informativos", tal y como ha subrayado el regidor. "A las 18 horas, se producía un altercado en la avenida Juan Carlos I al que acudían Policía Local y Guardia Civil". "Haremos las consultas oportunas para averiguar la situación en la que se encuentra habitada la vivienda".

El personal sanitario atendiendo a los implicados en la pelea en Torre Pacheco.

Una vecina de Torre Pacheco, al igual que el hostelero, sostiene la misma versión sobre el origen de la riña: "Los tres implicados vivían juntos en una casa vieja que han okupado en el centro del casco urbano. Todos son consumidores de cocaína en base".

Lo que no está claro es si el argelino la emprendió a martillazos con el senegalés, por un teléfono móvil o por una deuda, incluso por un problema de convivencia. "El argelino se ha querido cargar a un africano y hay otro mal herido por un corte en el cuello. Todo por dinero. Le debía pasta", según afirma esta vecina.

El móvil de esta riña lo deberá esclarecer la Guardia Civil que ha asumido el caso, al tratarse de una tentativa de homicidio, a falta de la evolución del ciudadano de Senegal que ha ingresado en la UCI de La Arrixaca, tras caer inconsciente sobre la acera y ser estabilizado por personal de emergencias ante la mirada atónica de los vecinos.

De momento, se están realizando pesquisas para determinar la situación administrativa de la casa donde se produjo este episodio violento, para aclarar si se trata de un inmueble alquilado u okupado. También indagan acerca del papel que desarrollaron los tres protagonistas durante la riña, así como su situación administrativa y si cuentan con antecedentes.

"En esa casa viven más inmigrantes", según lamenta este hostelero que lo ha presenciado todo, consciente de que se trata de personas que habitan una infravivienda porque no tienen recursos: la cara más dura de la inmigración. Los vecinos de la localidad están conmocionados por la escena gore que han presenciado en una de las principales avenidas del casco urbano.