El alcalde de San Javier apuesta por vincular el turismo al Festival Internacional de Teatro y Jazz: "Es una imagen con valor"

El Mar Menor volverá a ser testigo de las mejores representaciones teatrales y de jazz, este verano, en una nueva edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, subraya que este certamen "es un auténtico impulso para la economía", para seguir la estela de otras grandes citas como el Festival de Jazz de San Sebastián -conocido como Jazzaldia- o el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Así lo defiende el regidor en una entrevista con EL ESPAÑOL donde explica que la programación cultural no es un simple "complemento estival" para la Corporación municipal que lidera, "sino un motor de convivencia, turismo y economía que permite la proyección exterior de San Javier durante para todo el año".

- ¿Cuál es el impacto económico que pueden llegar a generar un certamen de estas características?

- José Miguel Luengo: El impacto económico es muy relevante, aunque conviene analizarlo de forma amplia. No hablamos solo de la contratación directa vinculada al montaje, producción, sonido, iluminación, seguridad, comunicación, taquilla o personal técnico.

También se genera empleo indirecto en hostelería, alojamiento, transporte, comercio, servicios auxiliares y promoción turística. Cada gran evento cultural activa una pequeña economía a su alrededor: empresas que trabajan en la producción, profesionales que prestan servicios, establecimientos que aumentan su actividad y turistas que consumen.

Además, hay un retorno que no siempre se mide en una cifra inmediata: la reputación. Un municipio culturalmente activo es más atractivo para vivir, invertir y volver a visitar. Esa imagen también tiene valor económico.

- ¿Qué peso tiene la cultura dentro de la identidad del municipio?

- La cultura ocupa un lugar central en la identidad de San Javier. Es una parte natural de la identidad del municipio, no es algo puntual o accesorio, sino una forma de entender la convivencia y también de proyectarse hacia fuera. La cultura ayuda a que los vecinos se reconozcan como comunidad y a que el municipio tenga una personalidad propia.

Tanta personalidad como la que derrocha la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, reciente triunfadora en los Premios Talía 2026 con Calentamiento, y que forma parte de la programación de un certamen que ha llegado a movilizar a 50.000 personas en algunas ediciones.

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina, reciente triunfadora en los Premios Talía 2026 con Calentamiento. Simone Fratini

Luengo destaca que el Ayuntamiento "ha sabido convertir la cultura en patrimonio de todos" y eso ha permitido que se consolide en la agenda el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que arranca este viernes 26 de junio y que se prolongará hasta el 23 de agosto.

La programación se puede ver en espacios estables como el Auditorio Parque Almansa y el Teatro de Invierno, aunque su programación también llega a la calle y al trabajo que se desarrolla en el conservatorio.

Todo ello, según recalca el regidor popular, "contribuye al turismo, a la educación y a la calidad de vida" de esta localidad que se levanta a orillas del Mar Menor.

- ¿Qué significado tiene el Festival Internacional de Jazz para el municipio y su proyección exterior?

- José Miguel Luengo: El Festival Internacional de Jazz es una de las grandes señas de identidad de San Javier. Ha crecido junto al municipio y ha logrado situarse en el mapa cultural nacional e internacional. No se trata de un festival más, sino de una cita con historia, personalidad y un público fiel. Además, tiene una dimensión muy valiosa para la formación musical.

Los estudiantes del conservatorio de San Javier pueden ver de cerca a grandes artistas y aprender de ellos sin salir de su propio municipio. Esa cercanía puede despertar vocaciones y dejar una huella importante entre los jóvenes músicos.

El alcalde también subraya "el valor turístico" de este evento. "Muchas personas viajan a San Javier, cada verano, atraídas por el jazz, consumen en la hostelería local, pasean por Santiago de la Ribera y La Manga y acaban asociando el municipio a una experiencia cultural completa".

- ¿Qué papel están jugando los formatos teatrales o de otras artes escénicas dentro de la oferta cultural local?

- El teatro, la música y la danza tienen un papel esencial en San Javier. El festival cuenta con más de medio siglo de trayectoria, algo que demuestra la relación histórica del municipio con las artes escénicas. La idea es que haya una oferta para todos los gustos y edades.

La clave del éxito es una programación que combina teatro clásico con propuestas contemporáneas, danza, música, espectáculos de calle y cine. Esa mezcla, subraya el popular Luengo, "permite conectar con públicos distintos y renovar el interés por la cultura, sin perder la tradición".

El alcalde también pone el foco en "el impacto social" de estas actividades. "Un concierto o una obra de teatro no solo llenan un auditorio, sino que generan conversación, movimiento en la calle y vida en los comercios". Por eso, defiende que la cultura debe salir de los escenarios y llegar también a plazas, barrios y pedanías de todo el término municipal.

La vertiente teatral del festival vuelve a reunir nombres de primer nivel, como es el caso del reconocido actor y director Sergio Peris-Mencheta, quien ha logrado superar una leucemia.

El actor, Sergio Peris-Mencheta. EFE.

- Uno de los nombres propios de la programación es el actor Sergio Peris-Mencheta. ¿Cree que la cultura es un buen compañero de viaje en estas situaciones?

- Sin duda. La cultura no sustituye a la medicina, evidentemente, pero acompaña, ayuda a comprender y muchas veces permite poner palabras a experiencias muy difíciles en la vida. El caso de Sergio Peris-Mencheta tiene una dimensión artística y humana muy potente.

Estamos hablando de un actor y director de una enorme trayectoria, pero también de una persona que ha atravesado una enfermedad muy dura y que ha compartido parte de ese proceso con una gran honestidad. Reconocer su trabajo en San Javier es reconocer su talento, pero también esa capacidad de resistencia y de comunicación que tiene el arte.

El teatro, la música, el cine o la literatura, ayudan a visibilizar realidades que a veces permanecen en silencio. Sirven para hablar de enfermedad, de miedo, de memoria, de pérdida, de esperanza o de superación, sin caer necesariamente en discursos grandilocuentes. La cultura abre conversaciones que como sociedad necesitamos tener.

- ¿Cuál es el hilo conductor de la programación teatral y de jazz?

- En teatro, la apuesta pasa por montajes de calidad que combinan tradición y mirada contemporánea, con actores y compañías reconocidas que refuerzan el prestigio del certamen. La programación, además, busca acercar al público a historias cercanas y a textos que invitan a reflexionar, reír y emocionarse.

En el caso del jazz, el protagonismo recae en conciertos de gran formato y en actuaciones de músicos de referencia dentro del panorama nacional e internacional. Durante estas ediciones han pasado por San Javier figuras destacadas del jazz, del blues y del soul.

- ¿Cómo influye un festival como el de Jazz en la actividad turística del municipio?

- El impacto turístico es directo e importante. El festival atrae visitantes de la Región de Murcia, de otras comunidades y también del extranjero, que organizan sus vacaciones en torno a la programación. Eso repercute en hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, taxis y comercios.

- El estado del Mar Menor sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los murcianos. ¿En qué situación está?

- El Mar Menor sigue siendo una prioridad absoluta para San Javier. En los últimos meses se han conocido indicadores positivos en algunos parámetros, como la transparencia del agua o la reducción de determinados niveles de turbidez y clorofila. Eso es una buena noticia.

Pero debemos ser prudentes. El Mar Menor es un ecosistema muy sensible y, por lo tanto, vulnerable. No podemos caer ni en el alarmismo permanente ni en el triunfalismo. Hay señales de mejora, aunque también sabemos que siguen existiendo riesgos por la entrada de nutrientes, los episodios de lluvias intensas, el aumento de temperaturas y el altísimo nivel freático del acuífero cuaternario: un asunto que el Estado se niega a abordar y es clave.

Mi valoración es que hay que seguir trabajando con rigor, con datos científicos, con coordinación entre administraciones y con determinación.

Vista aérea de la playa de la Veneziola

- ¿Qué medidas considera prioritarias para seguir avanzando en su recuperación y protección?

- Es fundamental seguir apostando por la ciencia y la monitorización. Hoy conocemos mucho mejor el Mar Menor que hace unos años y ese conocimiento debe guiar las decisiones.

Proyectos como el futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor, en San Javier, pueden ayudar a unir investigación, conservación y divulgación. En 2019 se aprobó el Plan de Vertido 0, años de trabajo y consenso que este Gobierno nacional metió en un cajón.

¿Cómo afecta la situación del Mar Menor a la imagen turística, económica y social de San Javier?

- Afecta mucho, porque el Mar Menor forma parte de la imagen de San Javier y de la vida diaria de nuestros vecinos. Cuando la laguna sufre, sufre también la confianza turística, la actividad económica y el ánimo social de todo el entorno.

Pero también quiero decir algo con claridad: San Javier no se puede explicar sin el Mar Menor. Por eso, tenemos que defenderlo con todos los recursos posibles. Nuestro municipio tiene un enorme potencial turístico, cultural, deportivo y económico, pero ese potencial está ligado a la protección de su entorno natural.

Cuidar el Mar Menor es cuidar nuestra economía, nuestro turismo, nuestra hostelería, nuestra vivienda, nuestra pesca, nuestras playas y nuestra manera de vivir. No es una cuestión sectorial. Hoy, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor viven un momento de inversión y mejoras notables como construcciones de alto nivel de calidad.

Este festival internacional ayuda a fidelizar turistas que ya conocen la localidad por sus playas y su gastronomía. "Hay personas que repiten cada año porque ya asocian San Javier con una experiencia cultural y de ocio completa". De hecho, el regidor sostiene que el modelo de turismo local no solo puede reducirse a sol y playa, sino que también debe englobar la cultura, gastronomía, deporte, patrimonio y calidad de vida.

"El espectador no viene solo al Auditorio del Parque Almansa, también viene a visitar San Javier. Pasea, consume, descubre espacios, recomienda el municipio y muchas veces vuelve", según subraya el alcalde.

"Por eso, defendemos una programación cultural conectada con el territorio. Cuando la cultura sale a la calle, cuando llega a Santiago de la Ribera o a La Manga, cuando se programa en distintos espacios, también se reparte mejor ese impacto y se beneficia más tejido económico local".

Presentación de la 56 edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier,

- ¿Qué estrategia sigue el Ayuntamiento de San Javier para que la cultura no se concentre solo en estos días de verano?

- José Miguel Luengo: Trabajar con una programación continuada y con una visión de municipio. Los festivales son grandes hitos, pero no pueden ser islas. Tienen que formar parte de una política cultural más amplia.

Por eso construimos el Teatro de Invierno, impulsamos actividades durante distintos meses, colaboramos con centros educativos, asociaciones y entidades culturales, apoyamos iniciativas en la calle y buscamos que la cultura llegue a distintos puntos del municipio.

También es importante unir cultura y turismo. San Javier tiene capacidad para atraer visitantes fuera de los momentos de mayor ocupación, y la cultura es una herramienta muy útil para combatir la estacionalidad. Queremos un municipio vivo en verano, por supuesto, pero también en otoño, invierno y primavera.

El alcalde concluye que la localidad da la bienvenida este viernes, al inicio del certamen, consciente de que "el valor reputacional también cuenta porque un municipio con actividad cultural resulta más atractivo para vivir, invertir o visitar. Esa imagen positiva, también tiene retorno económico".