Ana Mancera, la mejor de la PAU 2026 en Andalucía tras reclamar la nota de Filosofía: subió del 2,5 al 10

Las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, salieron en Andalucía la mañana del 11 de junio. La estudiante granadina Ana Mancera Lidueña fue una de las grandes sorprendidas cuando vio las notas.

Ana tenía un expediente perfecto, un 10 en todos los exámenes de todas las asignaturas: Literatura, Inglés y Matemáticas, Física... En Química obtuvo 9.

Pero hubo una sorpresa: el examen de Filosofía estaba suspenso, con una nota de 2,5 puntos. La alegría de esa mañana se quedó un poco amarga.

La alumna del IES Mariana Pineda, decidió reclamar la nota de ese examen sin dudarlo, era la primera sorprendida. "No entendía cómo podía tener solo un 2,5, con lo que había escrito y lo había contestado todo, Era prácticamente imposible", le cuenta al periódico IDEAL.

Este sobresalto no es menos que para empezar a dudar de sí misma y de su examen. "Al principio estuve pensando si habría hecho algo mal, o me habrían invalidado un ejercicio, pero entonces tendría un 0", cuenta a los medios en la calle.

Echando cuentas, a Ana no le salían, por mucho que tenga un 10 en Matemáticas. "Me di cuenta de que 2,5 puntos era solo lo que valía el primer ejercicio que yo lo tenía en la primera cara", suponiendo que algo habría ido mal.

Ana tenía un 13,25 de media y entraba a Física, lo que quería, pero pidió que su ejercicio de Filosofía se revisara. Ahora, tras reclamar, ha tenido que esperar 11 días a conocer su nota definitiva.

Ha sacado un 14. La máxima nota posible. Por ello, Ana estudiará en la Facultad de Ciencias de la Universidad de su ciudad. La granadina estudiará el grado en Física.

Hasta ahora, la malagueña Leticia Fernández era la estudiante con mejor nota de la comunidad autónoma con un 13,98 de nota que estudiará el doble grado en Matemáticas y Física en la UGR.

En el momento de conocer las notas, Ana estaba con unas amigas, y cuenta que se quedaron todas "petrificadas" cuando ante la llamada de sus padres le dijeron que todo bien, menos Filosofía, cuenta al diario IDEAL.

La historia de Ana deja una lección para miles de alumnos que cada curso se enfrentan a la PAU. Una nota inesperada no siempre es definitiva.

En su caso, la confianza en el trabajo realizado fue clave para solicitar la revisión de un examen que terminó cambiando por completo su expediente.

Ahora, con el susto ya convertido en anécdota, la granadina puede mirar al futuro. El próximo curso estudiará Física en la Universidad de Granada.

Y aquel 2,5 que durante unos días sembró las dudas ha acabado siendo la prueba de que, a veces, reclamar merece la pena.