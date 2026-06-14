La vida de los 18 'números 1' de la PAU 2026 que han sacado la mejor nota de Selectividad en su región: Blanca, Hugo, Laura...

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 supone un antes y un después para los más de 300.000 estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Selectividad, celebrada durante las últimas dos semanas.

Los alumnos de casi todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña y La Rioja, ya conocen los resultados de las pruebas. Sin embargo, los catalanes y riojanos han de esperar el 23 y el 16 de junio, respectivamente.

El resto de notas se han publicado a lo largo de esta semana y, en cada autonomía, ha habido al menos un alumno que ha brillado sobre los demás. Sus altas calificaciones —todas superiores al 13 y algunas llegadas al 14, la máxima nota— les abrirán las puertas de cualquier facultad de España.

EL ESPAÑOL ha hablado con la mayoría de estos jóvenes y casi todos tenían claro qué carrera van a escoger durante este verano y en qué universidad se formarán. Y, curiosamente, este 2026 la PAU ha sido femenina, pues al menos 13 de los 18 mejores de cada región son mujeres.

Andalucía

El 11 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de la joven marbellí Leticia Fernández Bautista. Esta estudiante de 18 años ha conseguido la mejor nota de la comunidad autónoma: un impresionante 13,98 sobre 14.

Leticia ha conseguido la nota máxima en todas las asignaturas. "Estudiaba cuatro o cinco horas diarias, y en las últimas tres semanas antes de los exámenes muchísimo más". Solo ha tenido "un fallito por los nervios" que la ha dejado rozando el 14, ha sacado un 9,90 en Física.

Su futuro académico lo tiene claro desde hace tiempo. El próximo curso comenzará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada.

Leticia Fernández, la estudiante que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Andalucía. Cedida

Aragón

Blanca Gaya es la estudiante zaragozana que ha obtenido la mejor nota de la PAU en su comunidad. Su nota casi roza la perfección: un 13,954 sobre 14.

Ahora, durante su viaje de estudios, solo piensa en que en septiembre comenzará su sueño de estudiar Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid.

"Me apasionan ambas ramas de las Humanidades. Las dos las considero cruciales para comprender al ser humano y la vida en la actualidad", ha explicado la joven a este medio.

Blanca Gaya, la estudiante que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Aragón. Cedida

Asturias

Adriana Santoro, alumna del Colegio Internacional Meres, ha logrado la nota más alta en la PAU 2026 en Asturias: un 14 sobre 14.

Su futuro académico está más que decidido: Derecho y Business Analytics. Una vocación casi heredada a la que ha querido sumar otra de sus pasiones.

"Mi madre estudió Derecho y habla de su carrera con tanta pasión que desde pequeña me la ha contagiado", cuenta la joven a este periódico. "Y como me encantan las mates, este doble grado siempre ha sido mi primera opción”.

Adriana Santoro, alumna con la mejor nota de la PAU 2026 en Asturias. Cedida

Comunidad Valenciana

Ricardo Isaías Regalado, estudiante del colegio Las Carmelitas de Torrevieja, ha obtenido un 13,92 sobre 14.

El próximo curso estudiará Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche, una decisión marcada por la historia familiar: su padre, fallecido cuando él tenía dos años, también cursó esos estudios. Seguir sus pasos es, asegura, su "forma de rendirle cierta memoria", ha declarado a este medio.

Sobre las claves de su éxito, destaca la constancia durante todo el curso y la importancia de fijarse "objetivos realistas e ir progresivamente aumentando la intensidad de estudio".

Ricardo Isaías, el estudiante con la mejor nota de la PAU 2026 de la Comunidad Valenciana, junto a su madre Sonia el día de su graduación. Cedida

Comunidad de Madrid

En la capital, Valeria Fragola, alumna del Mirabal International School aunque la PAU le había salido "bien", no imaginaba que tenía la mejor nota de la Comunidad de Madrid. Nada menos que un 13,99 sobre 14.

Tras la tercera evaluación, comenzó a planificar "el estudio". "Es mucho contenido, por eso fui constante y tranquila, sin agobiarme la última semana", explica. "La organización del tiempo es clave. No vale las primeras semanas no hacer nada y luego hacerlo todo de golpe. Eso no funciona".

Tras ese esfuerzo, su recompensa es una nota que le permitirá elegir cualquier carrera que desee. Pero ella lo tiene claro: "Quiero estudiar Medicina en la Universidad Autónoma”.

Valeria Fragola, la mejor nota de Selectividad de Madrid del curso 2025/2026. Jesús Soler

Cantabria

Cantabria ha registrado en la PAU 2026 una tasa de aprobados del 91,6%, el porcentaje más bajo desde la pandemia y el mismo que se alcanzó en 2019, antes de la implantación de los modelos extraordinarios de examen.

Además, la nota media provisional de la fase general ha vuelto a descender ligeramente hasta situarse en un 6,303, prolongando la caída iniciada el pasado año tras la reforma de la prueba. Pese a ello, la Universidad de Cantabria destaca que han aumentado las calificaciones más altas, con un 11% de sobresalientes y un 28,8% de notables entre los más de 16.700 exámenes corregidos.

Por el momento, la institución académica no ha hecho pública la identidad del estudiante con la mejor nota de la comunidad ni las calificaciones más altas de esta convocatoria.

Castilla-La Mancha

Los alumnos castellanomanchegos han conocido los resultados de su examen este viernes a las 19:00, poniendo fin a semanas de espera.

Sin embargo, al cierre de esta edición todavía no se había hecho pública la identidad del estudiante con la mejor calificación de la región ni las notas más altas de la convocatoria.

Castilla y León

Zhi Shan He Wu, la alumna del IES Claudio Moyano de Zamora, ha obtenido la mejor calificación de Castilla y León.

Con un 9,975, la estudiante zamorana, hija de padres chinos, ha rozado la perfección en la Selectividad y ahora podrá estudiar lo que desee. Nacida hace 17 años, la joven ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que quiere estudiar Ingeniería Biomédica.

Dice que la preparación de la PAU "ha sido dura", pero ha valido tanto la pena que ahora se alzado con el mayor de los éxitos: sacar un 13,905 si se tienen en cuenta tanto la fase de acceso –sobre 10– como la fase específica –sobre 4–.

Zhi Shan He Wu, la estudiante con la nota más alta en la PAU 2026 de Castilla y León. Cedida

Extremadura

Extremadura ha sido una de las comunidades con más excelencia académica en esta PAU 2026. Cinco estudiantes han logrado la nota máxima posible, un 14 sobre 14.

Una de ellas es Irene Molina, alumna del IES Cuatro Caminos de Don Benito, que aunque todavía no ha decidido qué carrera estudiará, tiene claro que su futuro pasa por las Humanidades. "Desde pequeña me han gustado los libros y la historia", explica a EL ESPAÑOL. Por ello, se plantea cursar Historia, Filología Clásica o incluso un doble grado que combine ambas disciplinas en Madrid.

Hugo Castilla, del IES Norba Caesarina de Cáceres, estudiará Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica de Cáceres. Aunque aún no tiene claro su futuro profesional, asegura que le atraen especialmente "ámbitos como el diseño de motores gráficos o las aplicaciones tecnológicas vinculadas al mundo financiero".

Por su parte, Laura Prieto, del IES San José de Villanueva de la Serena, tiene claro que se decantará por Farmacia en Sevilla. "Me gusta mucho la Química y la Biología y creo que es una carrera muy completa", ha explicado la joven a este medio.

Olivia Mosquera, del IES Donoso Cortés de Don Benito, estudiará Medicina, una vocación que, según explica a EL ESPAÑOL, siempre ha tenido clara gracias a la influencia de su hermana y otros familiares médicos. Ha compaginado el Bachillerato con el Grado Profesional de Música en la especialidad de violín, una exigente formación que seguirá desarrollando junto a sus estudios universitarios.

La lista de estudiantes sobresalientes de Extremadura la completa Javier Parra, del IES Valle del Jerte de Plasencia, que cursará Derecho en Salamanca con la vista puesta en una futura carrera en la judicatura o la diplomacia.

Irene Molina, Hugo Castilla, Laura Falcón y Olivia Mosquera, cuatro de los cinco estudiantes extremeños con un 14 en la PAU 2026, E.E.

Galicia

Romeu Tembrás, alumno del IES Salvador de Madariaga de A Coruña, ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Galicia con un 13,75 sobre 14.

Además de destacar académicamente, Tembrás compagina sus estudios con el Conservatorio Profesional de Música, donde cursa piano. De hecho, conoció su nota mientras se encontraba en Vigo realizando una prueba musical.

Aunque todavía no tiene decidido su futuro universitario, ha declarado a este medio que se inclina por alguna carrera vinculada a las Humanidades como "Historia, Filosofía o Filología" a la vez de continuar con el conservatorio.

Romeu Tembrás, el estudiante con la mejor nota de la PAU 2026 en Galicia. Cedida

Islas Canarias

Catalina Pimentel, alumna del CEIPS San Antonio María Claret de Gran Canaria, ha sido una de las tres estudiantes canarias que ha alcanzado la máxima calificación en la fase general de la PAU -un 10 sobre 10- lo que le ha permitido cerrar la Selectividad con un 13,36 sobre 14.

Catalina Pimentel, la estudiante canaria que ha alcanzado la nota más alta en la PAU 2026 de Canarias. Cedida

Tras dos años de intenso trabajo, reconoce a EL ESPAÑOL que afronta este momento con satisfacción, que ha sido "un proceso complicado", pero que ahora se siente "muy contenta" con el resultado obtenido".

Su futuro académico apunta más allá de las fronteras españolas. Catalina quiere estudiar Ingeniería de Energías Renovables en Dinamarca, un destino que encaja con su interés por la innovación y la transición energética.

La máxima nota de la fase general también ha sido alcanzada por Laura Falcón, del IES Politécnico de Las Palmas, y Rafael Estupiñán, del IES Playa de Arinaga.

Islas Baleares

Las Islas Baleares es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no ha hecho pública la identidad del estudiante con la mejor nota de la PAU 2026. Tampoco se han difundido, por el momento, las calificaciones más altas de la convocatoria.

Sí se conocen los resultados globales: el 89,6% de los alumnos que se presentaron a la fase ordinaria han superado la prueba, con 3.533 aprobados de un total de 3.942 examinados. La nota media de acceso a la universidad se ha situado en un 7,086, una cifra muy similar a la del año pasado.

Murcia

Ruiqi Jinzhang, alumna del Colegio San Buenaventura, ha logrado un pleno: 10 sobre 10 en la fase general y 14 sobre 14 en la calificación final.

El próximo curso estudiará el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, después de descartar Medicina, una carrera que había contemplado hasta hace poco.

Sobre la Selectividad, asegura a EL ESPAÑOL que afrontó las últimas semanas repasando contenidos que ya llevaba muy trabajados durante el curso y que le ayudó relativizar la presión del momento. "No verlo como un examen en el que te estás jugando la vida me ayudó", asegura.

Ruiqi Jinzhang, la alumna que ha tenido el mejor resultado de la PAU 2026 en la Región de Murcia. Cedida

Navarra

Elia Ortega, alumna de Maristas Sarriguren, ha obtenido un 13,9 sobre 14.

La futura estudiante de Medicina en la Universidad Pública de Navarra todavía no termina de asimilar el resultado. "Pensaba que se habían equivocado", confiesa a EL ESPAÑOL tras conocer una calificación que la sitúa en lo más alto de su comunidad.

Su vocación médica viene de lejos. Desde la ESO tenía claro que quería dedicar su vida al cuidado de los demás y, en ese camino, la influencia de su madre, trabajadora de un hospital, ha sido decisiva. Con la vista puesta ya en la universidad, incluso se atreve a imaginar su futuro profesional: le gustaría especializarse en Pediatría.

Elia Ortega, la estudiante que ha obtenido la puntuación más alta de la PAU 2026 en Navarra. Cedida

País Vasco

Ayala Martínez, alumna de Escolapios Bilbao, ha conseguido un 13,6 sobre 14. La noticia le llegó a cientos de kilómetros de casa, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Malta tras semanas de esfuerzo y nervios. "Sigo sin creérmelo", reconoce la joven a EL ESPAÑOL.

Su excelente resultado le permitirá cumplir el sueño que persigue desde hace años: estudiar Medicina. Ayala recuerda que los exámenes estuvieron marcados por la incertidumbre y la exigencia, especialmente en Matemáticas.

Ahora, con la plaza prácticamente asegurada, afronta el verano con un único objetivo: descansar antes de comenzar una carrera que, asegura, le exigirá "años de mucho estudio".