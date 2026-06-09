La pelea entre un preso español y uno magrebí que desató un motín en Fontcalent: 15 reclusos ponen en jaque a toda la prisión

El centro penitenciario de Fontcalent vivió este sábado un motín en el que 15 internos magrebíes quisieron desatar una batalla campal contra los funcionarios de prisiones para evitar ingresar en sus celdas.

Y este suceso, lejos de ser un incidente aislado, es apenas un repunte en la línea ascendente de episodios violentos que se concentran en esta prisión cuyo nombre oficial es Alicante I.

El incidente ocurrió al final del día, cuando la quincena de reclusos —de nacionalidad argelina y marroquí— se negaron a cumplir la orden rutinaria de regresar a sus celdas.

Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento (Fontcalent). ACAIP-UGT

Un desafío que plantearon como una protesta por una actuación previa que los funcionarios se vieron obligados a llevar a cabo para separar a dos internos que estaban peleándose.

Uno de ellos era magrebí y el otro español. Aunque se desconocen las causas que desataron la reyerta, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL detallan que "este tipo de casos suelen estar relacionados con temas de drogas, ya que entre los delincuentes multirreincidentes hay un porcentaje considerable que son politoxicómanos".

"Cuando estalló la pelea, aparecieron otros cuatro magrebíes para defender a su compañero, pero los funcionarios lograron evitar que el conflicto fuera a más. En estos casos, cuando la situación se controla, se procede a separar a ambas partes para prevenir que se produzcan más conflictos, pero los magrebíes se negaron a que se llevaran a su compañero".

Pese a la resistencia de los cuatro internos, los profesionales penitenciarios lograron llevarse al recluso que había protagonizado la pelea. Aparentemente, se restableció la normalidad.

"Pero cuando más tarde llegó el momento de subir a las celdas, una quincena de internos se sublevaron, desafiaron y amenazaron a los funcionarios".

"Les dicen que no van a meterse en las celdas, que les esperan en el comedor: 'Si queréis que subamos venid aquí', en un tono totalmente agresivo y desafiante".

La experiencia de los funcionarios logró separar a los dos cabecillas del motín "con diálogo, aunque tuvieron que movilizarse casi todos los profesionales del centro, casi una veintena de personas".

"Los compañeros les convencieron hablando, con mucha psicología. La clave está en hacerles ver que los funcionarios tienen la situación controlada"

Ahora, desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar han pedido que estos 15 internos "sean clasificados en primer grado, que es el régimen de vida penitenciaria más estricta, además de que sean juzgados y trasladados a distintas partes de España".

Más de 1.000 internos

La prisión de Fontcalent está dedicada exclusivamente para personas que se encuentran en prisión preventiva.

En ella hay más de 1.000 internos, algo más de 800 si se descuenta a los terceros grados. Por cada módulo, la cifra de reclusos supera la centena. Y en esas mismas estancias, de tres plantas, apenas un funcionario para desarrollar labores reales de vigilancia.

Estas cifras se encuentran con la capacidad óptima del centro penitenciario: de un máximo de 600 personas, según datos del sindicato ACAIP.

Fuentes de esta organización hablan sin tapujos de una "masificación" que genera múltiples problemas, como que no queda más remedio que "meter a dos internos en la misma celda, lo que dificulta las labores de vigilancia".

Además, la prisión tiene un problema añadido: "Existe la misma Relación de Puestos de Trabajo (RPT) desde finales de los años 90. Es decir, que desde entonces no se actualiza la cifra de personal que, sobre el papel, requieren las instalaciones, a pesar de que después de esa fecha se han añadido un centro de inserción social y una unidad de madres. Todo ello, sin incrementar la plantilla".

Esto genera un cóctel que ha tenido su incidente más grave este fin de semana. Pero en el último mes y medio, se han producido tres agresiones a funcionarios.

"Estamos preocupados porque se vuelva a producir un motín, como ocurrió en los años 90", lamentan los profesionales consultados.

Por esa razón, desde ACAIP critican que "a los funcionarios de prisiones se les exija ejercer autoridad al tiempo que se les niega la condición de agentes de la autoridad".

"A escasos días de que se vote en el Congreso el reconocimiento de nuestro cuerpo como agentes de autoridad, estos hechos demuestran la urgente necesidad de dotar de refrendo legal mayor a nuestra profesión".

Por su parte, desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar advierten de que la "masificación que se da en todos en los centros penitenciarios y módulos supone que se generen clanes o grupos de presos que se unen normalmente por nacionalidades".

"El problema de Fontcalent es que hay muchos internos de los que se llaman 'paseantes', que son aquellos que, dada la masificación de los centros, son asignados a módulos que no les corresponden. Esta figura no existía hace seis meses, se implementó para contrarrestar la masificación, y desde entonces se detectan más incidentes".