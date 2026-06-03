Jesús Redondo, el hombre más longevo de España, cumple 111 años: "Tuve una vida sana. Ni mucho tabaco ni mucho vino"

Son muchos los que sueñan con vivir 100 años, pero no cualquiera llega a cumplirlos. Sólo unas pocas personas superan la centena y no por poco.

Este martes fue un día muy especial en la Residencia asistida El Cuatrillo de Cáceres. Se celebró el cumpleaños de Jesús Redondo Bermejo, un hombre que ha llegado a los 111 años.

Cumplir esta sorprendente cifra le permite seguir siendo el hombre más longevo de España y, como indica, estando "bien, bien". "A mí no me duele nada gracias a Dios", expresa.

El abuelo de Extremadura

Así, Jesús es un hombre que, a su edad, ha visto de todo y cómo ha cambiado todo. Desde el 2 de junio de 1915, el día en que nació, Jesús ha visto pasar tres reyes en España, siete presidentes del Gobierno, una República y una dictadura.

También ha vivido muchos cambios sociales y tecnológicos que han ocurrido en estos más de 110 años. Nada tiene que ver el mundo durante su infancia con la actualidad.

Ya no queda nadie que le viera nacer, pero él sí ha visto nacer muchas de las cosas que a día de hoy nos son cotidianas: televisiones, teléfonos...

Todo eso y mucho más es lo que ha presenciado Jesús durante su vida. Sin embargo, este hombre de vida rural siempre ha tenido una vida tranquila, pero completa.

Vivió en Cañaveral, la localidad cacereña donde nació, junto a Concepción, la mujer con la que se casó y le acompañó hasta su fallecimiento a los 99 años.

Con ella tuvo su "mayor herencia en este mundo": sus tres hijos, Desi, de 84 años; Ángela, de 79; y Jacinto, de 77. "Para la familia es un orgullo. Se han portado muy bien con nosotros, pero sobre todo, ha sido un buen esposo", contaba Jacinto.

Ahora esa familia es mucho más grande. Ha podido conocer a 7 nietos y muchos bisnietos.

"Mi padre siempre ha sido muy metódico. En el pueblo salía a 'tomar a las 11', como decimos allí a salir a tomar una caña... Su costumbre era tomarse tres vinos y cuando se los había tomado, se iba. Comer a las dos en casa era para él sagrado".

A los 19 años, Jesús decidió hacerse funcionario: "Después de hacer las oposiciones, trabajé en el Ayuntamiento del Cañaveral. Después estuve varios años en Portaje y también en Portezuelo".

Le gustaba emplear su tiempo libre en la caza del perdigón y el campo. "Los ratos que tenía libre trabajaba en el corral de mi cuñada, ahí plantaba lechugas, tomates y varias cosas", contaba a Canal Extremadura. "Esa fue mi profesión toda la vida".

En su juventud cumplió el servicio militar en Valladolid, donde vivió el levantamiento de 1936. "Estuve con un capitán escribiendo informes militares, tenía 350 pulsaciones a máquina", recordaba Jesús a El Periódico de Extremadura.

Después de dedicar su vida al trabajo en el ayuntamiento de su localidad, Jesús se jubiló a los 61 años en 1976 cuando España comenzaba la transición.

Ya con una edad avanzada, Jesús se mudó a los 102 años, en 2016, a la Residencia asistida de Cáceres, allí pudo profundizar su afición por la lectura. "He leído más de 1.000 libros", afirma el anciano.

Con esta celebración, Jesús se ha convertido en todo un icono en su región, siendo apodado como 'El Abuelo de Extremadura' en 2023 en su 110 cumpleaños. Entonces recibió la visita de la presidenta extremeña, María Guardiola.

Además, no hay trampa ninguna para alcanzar esta edad, el hombre era sincero: "No sé por qué. He hecho mi vida normal y ya está. Ni mucho tabaco ni mucho vino. Una vida sana".

El pasado 31 de octubre, con la muerte de Luis Carrasco-Muñoz a los 111 años y 258 días, Jesús se convertía en el hombre más longevo de España actualmente. También ocupa el puesto 18 en el ranking mundial.