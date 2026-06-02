Desalojan viviendas de Los Garres (Murcia) por un incendio forestal: López Miras solicita ayuda de la UME

Unos vecinos de Los Garres con garrafas de agua para combatir el incendio declarado este martes.

La lengua de fuego ha empezado en la montaña y ha avanzado hacia viviendas ubicadas en la pedanía murciana de Los Garres. Tanto se ha complicado la situación que el Gobierno de la Región de Murcia ha activado la situación 2 del Plan Infomur y los bomberos han procedido al desalojo de varios inmuebles, como medida preventiva para evitar heridos por inhalación de humo.

El 112 ha recibido 400 llamadas desde las tres de la tarde, la mayoría de ellas de la citada pedanía que cuenta con algo más de 7.500 vecinos y que se ubica en la denominada Cordillera Sur.

"Parece que el foco del incendio se ha desatado en la falda de la montaña debajo de un castillo y ha avanzado hacia Los Garres", según han confirmado fuentes del 112.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha pedido a la población "máxima precaución" ante la alarmante evolución de este incendio forestal que afecta al espacio natural protegido de El Parque Regional El Valle y Carrascoy: el pulmón verde más importante de la capital del Segura.

"Precaución y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias". El Ayuntamiento ha ordenado el cierre de los campos de fútbol de Los Garres y San José De la Vega, entre otras instalaciones públicas.

Los vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, este martes, asustados por la evolución del incendio forestal.

En la zona por donde avanza la lengua de fuego hay movilizados más de 200 efectivos, trabajando sobre el terreno; 8 camiones nodriza de los Bomberos de Murcia, con bombas con más de 10.000 litros de capacidad; 5 equipos de Protección Civil; brigadas forestales; helicópteros de la Dirección General de Emergencias y agentes de la Policía Local para perimetrar calles y reordenar el tráfico de vehículos.



El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que se ha movilizado una aeronave para coordinar desde el aire los trabajos de extinción; así como dos aviones Alfa; un hidroavión y un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este es el segundo incendio forestal de mayor gravedad que se registra este año en la Región de Murcia, tras el que se declaró en otro espacio protegido, como Sierra Espuña en Alhama de Murcia, y que devoró más de 400 hectáreas, obligando a movilizar a la UME durante el pasado mes de marzo.

La alcaldesa, Rebeca Pérez, está informando minuto a minuto, a través de sus redes sociales, sobre la evolución del fuego, para que los vecinos sigan las indicaciones del personal del Plan Infomur. "Pedimos medios aéreos a las comunidades autónomas vecinas de Valencia y Castilla La Mancha".



EL ESPAÑOL ha tenido acceso a vídeos como el que ilustra esta información donde aparecen los vecinos de Los Garres, muy preocupados, pertrechándose de garrafas de agua para defender sus casas de las llamas.

Además, se han movilizado ambulancias de forma preventiva y voluntarios de Protección Civil han ayudado a evacuar de sus casas a mujeres de avanzada edad, con problemas de movilidad o que necesitan un andador para desplazarse, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo vital. "Tan solo se ha atendido a una persona herida leve", tal y como precisan fuentes de Emergencias.

Una anciana que precisa de un andador, este martes, siendo evacuada de su casa por el incendio de Los Garres.

De momento, se desconoce el origen de este incendio forestal que los vecinos de la zona han empezado a ver desde sus viviendas, como una tímida columna de humo que asomaba por la montaña, pero que ha ido ganando tamaño y densidad desde la hora de comer.

Las altas temperaturas no están ayudando a la extinción de las llamas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado un aviso naranja por temperaturas de 40 grados centígrados que afectarán a la Vega del Segura hasta las 20 horas de este martes.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, se registró un récord de superficie quemada en España en lo que va de siglo, situándose como el segundo peor ejercicio desde que hay registros en la serie histórica que empieza en 1968, según datos facilitados por la Guardia Civil a EFE Verde. En concreto, se produjeron 3.866 siniestros, un 53 % más que en 2024, de los que logró esclarecer 1.391 por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA).

La estadística revela que uno de cada cuatro incendios forestales esclarecidos por la Guardia Civil, entre los años 2024 y 2025, fue provocado por la mano del hombre, ya sea de forma intencionada, por un conducta negligente o algún accidente. Por desgracia, los pirómanos acaparan más de la mitad de los fuegos intencionados.