Tomar Beaufort: la cruzada del ejército israelí para dominar un castillo templario clave en la guerra desde hace un milenio

Tomar la fortaleza de Beaufort es sinónimo de hacerse con un punto estratégico y una ventaja en la guerra en esta zona del sur del Líbano. De hecho, el castillo es un enclave codiciado para ganar terreno sobre Hezbolá.

El castillo se encuentra en un paraje natural situado en lo alto de un acantilado que ha sido clave en enfrentamientos militares y guerras desde hace casi un milenio.

Se trata de la incursión más profunda en el Líbano desde hace más de 26 años, algo que ha hecho que se hayan complicado los esfuerzos por mantener la paz y el equilibrio en la región.

Hacerse con esta fortificación no fue fácil para el ejército israelí. A los soldados combatientes les llevó días de intensos combates y ataques aéreos en aldeas cercanas.

Una victoria que ha comunicado el ministro de Defensa isrealí, Israel Katz, quien se mostró entusiasta tras haber capturado el castillo de Beaufort que también es conocido con el nombre de Qalaat al-Shaquif.

Esta es otra señal de que las fuerzas terrestres israelíes se están adentrando cada vez más territorio libanés. Hasta este momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlaban el territorio hasta el río Litani en su batalla contra Hezbolá, peor ahora ya avanzan a unos diez kilómetros hacia el norte.

Importancia estratégica

Las imágenes y los vídeos que han difundido el ejército israelí muestra banderas de Israel y de la Brigada Golani hondenando en el exterior del castillo de Beaufort. Esto muestra cómo este castillo es un símbolo de gran relevancia estratégica para avanzar en la guerra contra Hezbolá.

Las FDI ya anunciaron que habían "lanzado una operación en la zona de Beaufort Ridge para desmantelar la infraestructura de Hezbolá y ampliar su control sobre la zona", un territorio que comprende el espacio en el que se encuentra esta significativa fortificación.

El ejército israelí en la fortificación de Beaufort en el Líbano. Reuters

Las fuerzas israelíes se están posicionando, al parecer, para realizar un cerco sobre Nabatieh, una ciudad que sirve como núcleo neurálgico de la zona del sur del Líbano.

Un avance que supone un desafío para las estancadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, porque Teherán exige que cualquier tipo de acuerdo para cesar la guerra pase por el fin de los ataques también en el Líbano.

Por eso, el ejército israelí pretende dinamitar o tratar de debilitar al máximo a Hezbolá antes de que un acuerdo con los norteamericanos que imponga nuevas limitaciones o detenga la ofensiva actual.

Para muchos libaneses, este territorio tiene un significado que va más allá del valor estratégico. Nabatieh es considerada como un símbolo de resistencia porque históricamente ha estado siempre en primera línea de las campañas militares de Israel y forma así parte de la historia del país.

Victoria simbólica

"Hemos roto la barrera del miedo. Estamos tomando la iniciativa en todos los frentes desde Siria a Gaza o el Líbano", ha manifestado el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Y, es que, tomar el castillo Beaufort al otro lado del río Litani supone que esta captura represente "un cambio drástico en la política" que hasta ahora se estaba llevando a cabo en este país.

Así que se trata de una victoria que es simbólica y estratégica para los israelíes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha recordado que el ejército libró una batalla por el fuerte hace 44 años y desde entonces no se había izado una bandera de Israel sobre él.

Enclave de los cruzados del S.XII

Esta fortaleza históricamente ha sido un enclave estratégico que otorga una ventaja en la batalla desde su fundación por los cruzados en el siglo XII. Históricamente se ha convertido en un punto estratégico de un alto valor militar ya que debido a su posición en un acantilado sirve como un punto de control y vigilancia.

El castillo de Beaufort ha sido siempre un punto clave en todas las guerras y conflictos de Israel en el Líbano desde el año 1982.

Especialmente este valor se debe a que se encuentra a 710 metros por encima del nivel del mar y permite visualizar de forma panorámica las inmediaciones de esta zona del sur del Líbano, lo cual es clave para obtener ventajas estratégicas en la guerra al poder visualizar al enemigo.

Beaufort siempre ha sido un escenario de batallas desde la década de 1970 cuando se utilizaba como una plataforma de bombardeo por la Organización para la Liberación de Palestina. Pero, más adelante en 1982 también se convirtió en una localización clave en el combate que terminó con la ocupación israelí en el año 2000.

Una fortaleza que desde su construcción en 1139 por los cruzados, ha pasado por las manos de los Caballeros Templarios en 1260, de los mamelucos bajo el sultán de Egipto en 1268, a formar parte de las guerras contemporáneas sobre el territorio debido a su gran importancia estratégica que ha sobrevivido a los siglos y continúa imponiéndose como un símbolo clave en los conflictos.

De hecho, haber podido tomarlo es leído por muchos como una victoria por parte del ejército israelí y una derrota del grupo chií de Hezbolá. Así, esto puede marcar un cambio de rumbo en el conflicto entre ambos y poder ser el punto clave para continuar avanzando sobre el sur del Líbano.

Aunque se trata de una antigua y hermosa fortaleza como reza su nombre que no está preparada para el conflicto moderno, ya que no está dotada de las infraestructuras de protección de la guerra moderna, pero continúa siendo un símbolo de resistencia en los conflictos de este territorio.

De hecho, hoy en día es considerado un bien cultural de gran importancia par ala humanidad ya que tiene una "protección reforzada provisional" por parte de la UNESCO que protege bienes materiales en lugares y zonas de conflicto para preservar el legado histórico de cada territorio que pueda estar en peligro debido al uso de armas y bombardeos en la guerra.