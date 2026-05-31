La suerte de las siete hermanas Alcázar: la lotería tres veces y Toñi la alcaldesa "trepó" porque "Zapatito" era jefe de Gertru

¿Hay algo más de pueblo que sacar las sillas a la puerta una noche de verano y hacer una tertulia?

Quizá echar la partidilla en el bar de siempre después de comer. O, ¿tal vez tener como puerta la típica cortina de macarrones?

En Daimiel (Ciudad Real) se dan estas tres situaciones. Y lo cierto es que entre sus 20.000 habitantes se halla una persona especialmente llamativa que lleva ocupando las portadas de los medios durante varios días: la Gertru.

De Velilla de San Antonio (Madrid) a Daimiel (Ciudad Real) pasando por la oficina de Ferraz y la Audiencia Provincial de Madrid.

"Es una bellísima persona, eh. No tiene nada que ver que haya sido la secretaria de ZP", comentan los vecinos a EL ESPAÑOL, en alusión a su trabajo como mano derecha del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ahora en la lupa policial de la UDEF.

María Gertrudis Alcázar Jiménez, alias la Gertru, se marchó de esta localidad rumbo a Madrid "hace por lo menos 30 años" para ejercer como lugarteniente del exmandatario.

La exsecretaria de expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, alias 'la Gertru'. E. E.

Los ciudadanos afirman que "por aquí viene de vez en cuando, a ver a su madre y poco más" y que "ya de pequeña estuvo metida en cosas del PSOE del pueblo".

Antes de ser la persona de máxima confianza del exlíder del Ejecutivo, Gertrudis trabajó como asistenta en su municipio. "Viene de una familia obrera, humilde, de toda la vida", agregan los vecinos.

Creció en el seno de una familia numerosa. En casa eran siete hermanas: Vicenta, Joaquina, Julia, Ángeles, Gertrudis, Encarnación y Antonia.

La penúltima, más conocida como Encarni, continúa viviendo en Daimiel. Y la última, Antonia, es alcaldesa de un municipio madrileño: Velilla de San Antonio.

Todos los daimieleños conocen a las hermanas Alcázar Jiménez y a la madre de todas ellas, que, casualmente, también se llama Gertrudis. "Es una mujer que está muy mayor, pero muy lúcida", dicen los lugareños.

Por su parte, Encarnación es la que mantiene el mayor vínculo con el pueblo ya que hace 30 años regentó uno de los bares más concurridos: El Foro.

Bar El Foro, en Daimiel (Ciudad Real), el local propiedad de Encarnación Alcázar Jiménez, una de las hermanas de 'la Gertru'. A. Blanco

Abrir la puerta de este acogedor establecimiento implica escuchar el sonido de las fichas del dominó y el clin clin de los hielos con el café.

A pie de barra, un camarero subraya a EL ESPAÑOL que la Encarni "pocas veces se pasa por aquí". El local continúa siendo de su propiedad, pero lo alquiló hace años.

Ella vive en el edificio colindante al restaurante. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con ella, pero no ha sido posible.

Y lo cierto es que uno de los asuntos que más llama la atención sobre esta familia es que les ha tocado la lotería hasta en tres ocasiones. "Es que juegan mucho", dice una lugareña de unos 70 años.

La probabilidad de que te toque la lotería tres veces es una cifra con interminables ceros: 0.000000000000000000000296%.

Estadísticamente es más probable que te caiga un rayo hasta en dos ocasiones en la vida o que un asteroide destruya tu vivienda.

En cuanto al resto de hermanas o familiares que componen el árbol genealógico de los Alcázar Jiménez, los vecinos aseguran no saber mucho más: "Me suena algo de una hermana que es alcaldesa en Madrid". Efectivamente.

En Velilla de San Antonio, un municipio madrileño a 180 kilómetros de Daimiel, gobierna una de las hermanas de la Gertru, Antonia.

La alcaldesa de Velilla de San Antonio y hermana de 'la Gertru', Antonia Alcázar Jiménez, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero E. E.

Esta mujer ostenta el bastón de mando del municipio desde hace dos legislaturas, es decir, ocho años.

"Suele ir mucho a los bares", declaran los vecinos a EL ESPAÑOL. "Ahora está en el juicio ese por la finca", agregan los vecinos. Y no mienten.

El pasado miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid sentó en el banquillo de los acusados a Antonia Alcázar Jiménez por un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que la Fiscalía regional solicita tres años de prisión.

Alcázar no estuvo sola en la vista oral.

A ella le acompañaron dos concejales de Medioambiente y Urbanismo, Elena I. A. S., exedil de Más Madrid, y Joaquín P. R., del PSOE, y un técnico de Urbanismo, Fernando R. F..

Los motivos que llevaron al Ministerio Público a acusar a la regidora del citado delito son las "numerosas denuncias y quejas" de los vecinos "por el funcionamiento" de La Quinta de San Antonio, una finca situada a la entrada del municipio donde se celebran todo tipo de eventos, entre los que se incluyen fiestas y graduaciones.

Entrada a la finca La Quinta de San Antonio, el recinto que ha recibido numerosas denuncias por el uso de material pirotécnico y uso excesivo de ruido y ha perturbado a los vecinos del municipio. A. Blanco

Los vecinos de las zonas colindantes denunciaron sufrir "graves molestias" debido al empleo de pirotecnia y equipos de música de gran potencia. Además, el establecimiento carecía de licencia de actividad en el exterior del recinto.

En total se interpusieron hasta 12 denuncias, todas de ellas comprendidas entre el 12 de noviembre de 2019 y el 22 de marzo de 2025.

El escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, subraya que "el local vulneraba el horario de cierre y al menos se registraron cuatro actas de intervención de la Policía Local".

"No fue adoptada resolución alguna" por parte de los responsables del Consistorio "en materia de inspección y disciplina urbanística, ni medida cautelar ni decisión".

Por su parte, los propietarios del local y trabajadores afirmaron durante el juicio que se tomaron medidas una vez que tuvieron constancia de quejas por ruidos y por incumplimientos de horarios.

Y la regidora socialista, sin embargo, se escudó en los técnicos municipales, según informa Europa Press.

EL ESPAÑOL trató de hablar con los vecinos afectados, pero optaron por no hacer declaraciones. Pero en el juicio, denunciaron sufrir una "pesadilla".

El resto de residentes del municipio están "cansados de esta señora". "Ya sabemos cómo llegó hasta ahí, ha trepado por Zapatito", en alusión a la cercanía de su hermana con el exlíder del Ejecutivo.

Otra joven velillera, que compartió pupitre con las hijas de la alcaldesa, sostiene a este diario que "cuando había excursiones, no las pagaban y les hacían los exámenes aparte": "Eso sí, las niñas eran una eminencia, súper inteligentes".

Y aquí no termina todo.

El piso de 'la Gertru'

En Velilla de San Antonio se levantó un edificio hace escasos seis años y "que se vendió todo sobre plano".

El bloque residencial se sitúa en la calle Mayor, la más extensa y concurrida del municipio madrileño, atestada de negocios de toda clase, desde tiendas de barrio hasta múltiples estancos.

A la altura del nº18 se halla una inmobiliaria. Los pisos que ofertan en dicho bloque oscilan entre los 200.000 y el medio millón de euros.

Pues uno de los primeros pisos de dicho inmueble pertenece, según avanzó El Debate, a la Gertru, la exsecretaria de Zapatero desde julio de 2023.

Bloque residencial donde uno de los primeros pisos pertenece a María Gertrudis Alcázar Jiménez, exsecretaria de Zapatero A. Blanco

Según figura en el auto de imputación del expresidente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Gertrudis Alcázar desempeña un "papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

Siguiendo en esta línea, el documento del juez José Luis Calama subraya que la Gertru "participa activamente en la generación de facturación ficticia".

Asimismo, el escrito refleja que Alcázar Jiménez "llegaba a preguntar incluso si debe incrementar los importes" de las supuestas facturas.

"Este patrón evidencia un modus operandi estable y reiterado, orientado a dotar de apariencia documental a movimientos financieros carentes de causa económica real", agrega el impreso.

El contundente auto del magistrado Calama identifica a Gertrudis como "pieza operativa esencial dentro de la red organizada".

Los jueces determinarán, ya sea el de Antonia o el de Gertrudis, el futuro de los apellidos Alcázar Jiménez.