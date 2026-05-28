Castings sexuales y agresiones en un teatro de Madrid sin cámaras: el infierno de las 14 víctimas de Ramón Paso

"Muchas veces me paraba en mitad del ensayo y me llevaba al baño a meterme mano. Él tenía 47 años, yo 20".

Esta declaración pertenece a una de las 14 actrices que denunciaron a Ramón Paso ante la Fiscalía Provincial de Madrid el 17 de abril de 2024 y condensa, según relatan algunas de las denunciantes a EL ESPAÑOL, el infierno que aseguran haber vivido durante su paso por la compañía teatral Paso Azorín.

La tarde del pasado sábado, el nombre del dramaturgo volvió a ocupar titulares después de que la Policía Municipal de Madrid le detuviera por una presunta agresión sexual a una menor en pleno centro de la capital y le pusiera en libertad ayer, según EFE.

Para dos de aquellas denunciantes, la noticia ha supuesto regresar de nuevo a los castings, los ensayos y las llamadas de madrugada que marcaron sus años dentro de la compañía.

"Cuando vimos lo de la menor fue como volver atrás", explica una de ellas en conversación con este periódico. "Todas reconocimos inmediatamente las dinámicas", añade.

Dos años después de aquellas denuncias EL ESPAÑOL ha hablado con dos de las denunciantes y ha tenido acceso a dos de los escritos interpuestos contra él, así como a documentos internos y contratos firmados por actrices de la compañía Paso Azorín.

Para algunas víctimas, lo ocurrido aquella tarde no puede entenderse sin recordar los camerinos, los baños y las salas de ensayo donde comenzaron todas las agresiones sexuales que denunciaron hace dos años.

Los testimonios describen un mismo patrón: mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años, recién llegadas a Madrid, en situación económica precaria, lejos de sus familias y con experiencias traumáticas previas.

Según relatan, Ramón Paso utilizaba los castings, las "tutorías", los ensayos y la dependencia laboral para generar dinámicas de control psicológico y sexual dentro de la compañía.

"Todas éramos chicas que acabábamos de llegar solas a Madrid tratando de encontrar una oportunidad en el mundo del teatro. Muchas con problemas familiares de sobreprotección y traumas", resume una de ellas.

Los castings

Un mes después de enviar su currículum, Ana Azorín —socia de Ramón Paso— citó a una de las denunciantes en una cafetería madrileña.

Según los hechos denunciados, aquella entrevista derivó rápidamente hacia preguntas de contenido sexual: bien "si veía naturales las relaciones lésbicas", o bien "si tendría problema en realizar escenas íntimas o que le hicieran dedos durante una representación".

Dos días después volvió a ser convocada. Esta vez, con Ramón Paso presente.

La conversación no giró solo sobre interpretación.

El dramaturgo quiso saber con quién vivía, de qué trabajaba, cómo era su situación económica y si tenía pareja.

"Con el tiempo entendí que quería hacer un perfil psicológico exacto de cada una", explica la denunciante.

Otra denunciante recuerda que el director teatral se molestó al comprobar que había acudido acompañada al casting.

Durante la prueba le habló de drogas, de pederastia y de sexo. Poco después comenzó a escribirle de manera insistente por WhatsApp.

"Para saber si era seleccionada le debía mandar una foto de rodillas con actitud de súplica", consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

Tras enviar la imagen, recibió la confirmación: había entrado en la compañía.

A partir de ese momento comenzaban las llamadas constantes, los mensajes a cualquier hora y las reuniones fuera del teatro.

Ramón Paso, según los testimonios, adoptaba una actitud "paternalista" con las jóvenes actrices.

"Me decía que me iba a enseñar teatro, a vivir y a follar", relata una de ellas.

Las denunciantes sostienen que el dramaturgo utilizaba esas supuestas "tutorías" para establecer relaciones de dependencia emocional y sexual.

Según describen, el mensaje era claro: quien se negara a determinadas conductas podía perder el papel o sufrir humillaciones públicas durante los ensayos.

Los ensayos

Los camerinos, los baños o los descansos entre funciones aparecen repetidamente en las denuncias interpuestas contra Ramón Paso.

Para varias de las jóvenes, el Teatro Lara terminó convirtiéndose en el principal escenario de los presuntos abusos. Uno de los pocos teatros de Madrid sin cámaras.

Según las denuncias a las que ha tenido acceso este diario, Ramón Paso aprovechaba momentos de aislamiento durante los ensayos para realizar "tocamientos, besos no consentidos o comentarios sexuales".

En ocasiones, aseguran, interrumpía directamente las escenas para llevarse a alguna actriz a espacios apartados.

Las denunciantes describen además una dinámica especialmente agresiva durante los ensayos.

"Nos gritaba delante de todas y nos decía que nuestra profesión era de putas y yonquis", añade una de ellas.

Según sostienen varias víctimas, Ramón Paso utilizaba la humillación pública como método habitual de trabajo.

"Nos gritaba", recuerda una actriz. "Si algo no salía bien, nos insultaba delante de todos".

Otra de las jóvenes explica que el dramaturgo realizaba comentarios constantes sobre el físico de las intérpretes.

"Nos decía: 'Has engordado, no vas a entrar por la puerta'", declara.

La violencia verbal convivía, según los testimonios, con una cercanía física permanente durante los ensayos.

Ramón Paso corregía posiciones agarrándolas del cuello, de la cintura o del pelo.

"Nos cogía del pelo para colocarnos en escena", afirma una denunciante.

Según explican las jóvenes, el dramaturgo imponía además dinámicas de control constantes.

Al terminar cada ensayo, las actrices debían acudir individualmente a hablar con él para recibir "las notas" de la función.

Negarse, dicen, no era una opción.

"Ramón te deja claro que si rechazas ciertas cosas te va a quitar el puesto de trabajo", afirma una denunciante.

Esas cosas eran "dejarte meter la mano por debajo de la falda o masturbarle en sitios públicos", reza la denuncia.

Las jóvenes también describen un ambiente de aislamiento dentro de la compañía.

Paso, aseguran, fomentaba la desconfianza entre ellas y les pedía que no mantuvieran relación con determinadas compañeras.

"Me decía que solo podía hablar con sus socias, con Ana Azorín, Ángela Peirat e Inés Kerzán. Del resto no debía fiarme", recuerda una de ellas.

Los fines de semana, los ensayos continuaban en la vivienda del dramaturgo.

Allí, según varios testimonios, Ana Azorín abandonaba la casa con alguna excusa y las dejaba a solas con él.

El contacto fuera del teatro tampoco cesaba. Las llamadas y mensajes eran continuos.

"No quería que tuviéramos pareja, representante ni otro trabajo", explica una de las denunciantes. "Si no le respondías, montaba un pollo".

Tras hacerse pública la denuncia de la Fiscalía contra Ramón Paso en abril de 2024, el Teatro Lara no emitió ningún comunicado de apoyo a las denunciantes, a diferencia de otros espacios madrileños como el Infanta Isabel o el Reina Victoria.

Trabajadores del teatro aseguran además a EL ESPAÑOL que desde dirección se pidió internamente que no manifestaran públicamente solidaridad con las víctimas y que se respetara la presunción de inocencia del dramaturgo.

"Nos dijeron que no debíamos pronunciarnos", explica una trabajadora del teatro. "Que había que respetar la presunción de inocencia".

'Contratos trampa'

Aunque públicamente se presentaba como una compañía teatral, Paso Azorín funcionaba jurídicamente como una asociación cultural.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un "contrato de colaboración" firmado por una actriz de la entidad.

En ellos figura el nombre real del grupo: Asociación Paso Azorín.

Las denunciantes describen aquellos documentos como "contratos trampa".

"Cobraban subvenciones como asociación cultural, pero a nosotras apenas nos pagaban", explica una actriz. "Yo cobré 75 euros por tres meses de trabajo", añade.

Los documentos consultados por este periódico recogen que la asociación se comprometía a asumir "todos los gastos de producción".

Sin embargo si alguna faltaba a una función por enfermedad o por un problema familiar, era ella misma quien debía asumir económicamente las consecuencias.

"Nunca me atreví a faltar porque no sabía cuánto me podían reclamar", relata una de ellas.

Fuentes cercanas al caso sostienen además que el comportamiento de Ramón Paso era conocido desde años antes en determinados círculos teatrales madrileños.

Una de las denuncias incorporadas al procedimiento, de hecho, acabó prescrita.

Los hechos se remontan a cuando la víctima tenía 14 años.

El padre de la menor relacionada con la presunta agresión sexual por la que Paso fue detenido el pasado sábado aseguró a EL ESPAÑOL conocer a aquella joven.

"Somos amigos… Bueno éramos. No la creímos", lamenta.

La detención de Ramón Paso el pasado 23 de mayo ha vuelto a situar bajo el foco judicial y mediático unas denuncias que llevaban más de dos años instruyéndose en Madrid.

Mientras tanto, la defensa del dramaturgo continúa dirigida por el abogado Jacobo Teijelo, investigado este miércoles en la Audiencia Nacional dentro de la denominada "Trama Leire", relacionada con presuntas maniobras para interferir en procedimientos judiciales vinculados al PSOE y al caso Koldo.

Según diversas informaciones publicadas este miércoles, Teijelo figura entre los investigados por delitos como organización criminal, cohecho o tráfico de influencias.

Las denunciantes de Ramón Paso observan ahora con mezcla de angustia y alivio cómo el nombre del dramaturgo vuelve a ocupar titulares.

Algunas aseguran que llevaban años esperando este momento.

"Nadie veía nada", resume una de ellas. "O quizá todos fingían no verlo".