Ana Fuentes, la gerente del PSOE afiliada a los 17 años que quebró la autoescuela familiar tras 400.000€ de ayuda pública

Desde Málaga a los despachos del poder de Ferraz, la trayectoria de Ana María Fuentes Pacheco (Ronda, Málaga, 1972) no puede llamarse meteórica: se la ha labrado años a pico y pala.

En el PSOE y en distintas instituciones ha encadenado todo tipo de cargos: a dedo; parlamentaria en la Cámara andaluza; candidata a la alcaldía de su pueblo; teniente de alcalde; diputada nacional... y encargada de las cuentas de su partido a nivel nacional desde 2021.

Ayer el juez Pedraz la calificó como investigada en una nueva causa de corrupción vinculada al caso de la fontanera, Leire Díez

El requerimiento emitido por la Audiencia Nacional apunta a Fuentes como responsable de un posible delito de falsedad en documento mercantil por "la emisión de facturas mendaces", esto es, falsas.

En concreto, para abonarle al gabinete jurídico de la sociedad Ismael Oliver y Partners un importe de 27.225 euros, que estaban destinados al pago de los servicios de la imputada Leire Díez Castro.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con la plantilla de Ferraz. A su derecha, aplaudiendo, Ana Fuentes.

También efectuó pagos a "otro de los implicados en la trama, Jacobo Teijelo", dentro de otra nota de encargo tramitada por Leire a través de Santos Cerdán, y firmada por ella para darle luz verde.

La Audiencia Nacional pone en cuestión esas actuaciones, encaminadas, según el juez Santiago Pedraz, a financiar sus maniobras contra jueces, fiscales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las causas del hermano de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez.

Una operativa que se fraguó en los cinco días que mediaron entre la 'Carta a la Ciudadanía' de Pedro Sánchez, en la que amagó con abandonar la política, y su vuelta triunfal al ruedo político.

Entonces habló por primera vez de las máquinas del fango y las cloacas como las causas de la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Trayectoria

La carrera política de Ana Fuentes comienza en la Sierra de Ronda, donde se la recuerda por dos escándalos vinculados a su carrera política.

El primero fue la captación de ayudas públicas de la Junta de Andalucía socialista a un negocio de autoescuelas que regentaba su marido, que acabó quebrando, cuando ella era parlamentaria.

El segundo, al intento de venta de un local a Correos cuando era diputada nacional por más de 700.000 euros. "Una viva", subrayan las fuentes consultadas.

Casada y con un hijo, es Licenciada en Derecho, su andadura profesional comenzó cuando con 26 años fue nombrada directora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.

El puesto le dio visibilidad política en la estructura autonómica del PSOE. En 2000 entró en el Parlamento de Andalucía, donde permaneció hasta 2004.

Allí formó parte de la Mesa de la Cámara autonómica y acumuló experiencia en la legislación y el control político en Andalucía. Este periodo fue clave para su carrera, ya que le permitió consolidarse como cuadro orgánico del partido y ganar credibilidad y solvencia dentro de la estructura socialista.

En 2004 llegó el salto a la política nacional. Fuentes fue elegida diputada por Málaga en el Congreso de los Diputados, donde permaneció una legislatura en la que fue portavoz en asuntos de Turismo.

En 2007 se presentó como candidata del PSOE a la alcaldía de Ronda. No ganó, pero se convirtió en primera teniente de alcalde al pactar su partido con el PA. En Ronda solo permaneció dos años, porque volvió a presentarse al Congreso por Málaga en marzo de 2008, la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Después de abandonar el Congreso en 2011, Fuentes trabajó entre 2012 y 2013 en Atento como experta de Intervención en el Área de Cumplimiento Legal y Normativa. A continuación estuvo cuatro años como técnica de Cumplimiento Legal y Normativo en SegurCaixa Adeslas.

Ana Fuentes, con María Jesús Montero, número 2 del PSOE, en una imagen reciente.

Es entonces, en 2018, cuando es nombrada Directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE, y desembarca en Ferraz con despacho.

En octubre de 2021, Pedro Sánchez la nombró nueva gerente del PSOE, sustituyendo al anterior. Este cargo la situó en uno de los puestos más importantes de la maquinaria del partido, responsable de la gestión económica y administrativa de Ferraz.

En junio de 2025, Fuentes fue designada responsable provisional de la Secretaría de Organización del PSOE, tras la salida de Santos Cerdán de ese cargo. Este nombramiento la consolidó como una de las personas clave en la dirección interina del partido, junto a otros cargos de confianza de Sánchez.

Las ayudas

Paralelamente a su carrera política, Ana María Fuentes está casada y tiene un hijo. Su marido, Pedro Luis Guerrero Muñoz, era propietario de la autoescuela 'Las Palmeras de Ronda', y en 2007, cuando su mujer era parlamentaria andaluza, percibió más de 200.000 euros en subvenciones.

En concreto, recibió dos ayudas para la formación de personas desempleadas para la obtención de licencias de conductor profesional. Una en diciembre de 2006 por valor de 146.496 euros, y una segunda en febrero de 2007 que ascendió a 62.843 euros.

Estos fondos públicos procedían de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, dirigida en aquella etapa por Antonio Fernández —quien posteriormente resultaría condenado por delitos de prevaricación y malversación en el marco del 'caso ERE'.

A finales de 2007, el marido de Ana Fuentes disolvió 'Las Palmeras de Ronda S.L.'. Dos años después abrió otro negocio similar: 'Autoescuelas Autocep S.L.' Nuevamente volvió a captar subvenciones de la administración autonómica bajo el mismo concepto: planes de formación para desempleados del sector del transporte.

La nueva empresa percibió dos ingresos iniciales de 100.750,50 euros y 50.375 euros. En total, la suma global de las ayudas percibidas por los negocios vinculados al marido de la parlamentaria entre los años 2006 y 2011 alcanzó los 452.469 euros.

En 2018 cambió el domicilio social de Ronda a Alcorcón (Madrid). A primeros de mayo el Ministerio de Transportes le ha otorgado el permiso para ofrecer los cursos de capacitación para conducir camiones, denominados CAP.

El 'pelotazo'

Fuentes políticas de Ronda indican a EL ESPAÑOL que en la localidad malagueña es recordada, sobre todo, por el "pelotazo" frustrado que trató de dar en el año 2007, el mismo en el que su marido disolvió el primer negocio de autoescuelas.

En aquel momento, Fuentes compatibilizaba su acta de diputada en el Congreso por la provincia de Málaga con el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Ronda.

Valiéndose de su condición de parlamentaria nacional, la política socialista registró una pregunta formal dirigida al Gobierno Central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sobre los planes de inversión y los presupuestos que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tenía previstos para el municipio de Ronda.

Poco después de interesarse institucionalmente por las necesidades de expansión de la empresa pública postal, trascendió que la propia Fuentes había intentado vender a Correos un local comercial de su propiedad por un importe que ascendía a 756.000 euros.

Lo hizo aun cuando el pliego de condiciones del concurso prohibiese expresamente participar a los altos cargos de la Administración en base a la Ley de Incompatibilidades.

Ana Fuentes y su marido participaron en este concurso público firmando ambos una propuesta de venta por 756.000 euros por un local de 210 metros, segregados de los 354 metros del que ambos poseían, que habían adquirido en 2004 por 332.515 euros, y que quisieron vender por más del doble.

de hecho, se presentaron diez ofertas y la de Fuentes y su marido quedó entre las dos finalistas.

Al descubrirse la maniobra, Fuentes aseguró que desconocía que el comprador era un ente público. Esta versión que no se correspondió con la ofrecida por la agencia inmobiliaria que medió en la operación.

La hoy gerente investigada retiró la oferta y subrayó que “aquí no ha habido tráfico de influencias porque no se ha vendido el local”.