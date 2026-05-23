Los narcos roban tres embarcaciones a la Armada durante unas maniobras militares en la costa de Cádiz

Ya no hay líneas rojas para los narcos, si es que las hubo alguna vez, y la batalla cada vez es más cruenta. Por eso la impunidad con la que actúan en las costas de Cádiz y del sur de España resulta "extremadamente alarmante". Este martes la Armada se encontraba en El Retín, en la costa de Cádiz, haciendo unas maniobras de entrenamiento cuando una banda de narcotraficantes aprovechó que los militares estaban en alta mar para robarles tres embarcaciones semirrígidas y todo lo que había en su interior.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los altos mandos de la Armada han dado orden "a todo el personal de no difundir ningún tipo de información sobre este suceso", la precaución llega hasta tal punto que se ha prohibido "publicar o retuitear en redes sociales cualquier noticia relacionada al respecto".

Y, es que, la sorpresa se la llevaron los infantes de marina al realizar uno de los ejercicios que consistía en la llegada de tres embarcaciones con un gran número de militares al arenal entre Barbate y Zahara de los Atunes.

Al desembarcar, los infantes debían enterrar en la arena las embarcaciones o camuflarlas. Eligieron la segunda opción, aunque esto no pasó desapercibido para los narcos que consiguieron localizarlas y hacerse con ellas. Así, al llegar de nuevo a la playa después de realizar los ejercicios en esas aguas se llevaron la sorpresa de que las tres semirrígidas junto con el equipamiento en su interior habían desaparecido.

En total, se trata de 11 trajes secos -1.800 euros cada uno- y equipos de rastreo, según Diario Sur.

Se trata del ejercicio Flotex-26, una de las maniobras más importantes de adiestramiento de la Armada que han tenido lugar estos días en el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Se trata de una "pieza clave" del entrenamiento que realiza la fuerza naval española para actuar en "las misiones que sean necesarias para los intereses de España", según el almirante de la Flota, José Enrique Delgado, en el Campo de Adiestramiento de la Sierra de El Retín en Barbate.

Unos ejercicios que han estado llevando a cabo estos días el batallón de desembarco II de Infantería de Marina, un regimiento del Ejército de Tierra y personal del Ejército del Aire y del Espacio.

Adiestramiento "constante"

Este suceso se produjo mientras la Armada realizaba unas maniobras en la costa de Cádiz, en concreto, en El Retín, enmarcadas dentro del entrenamiento "constante" del ejército para prepararse para actuar "en las misiones necesarias para los intereses de España".

Así lo definía el almirante de la Flota, José Enrique Delgado, en el Campo de Adiestramiento de la Sierra de El Retín, en Barbate, Cádiz.

El adiestramiento Flotex-26, en el que se ha enmarcado este suceso con los narcos, se trata del adiestramiento naval más importante del año para la Armada porque permite evaluar la fuerza naval y la capacidad de desplegarse y operar en cualquier escenario.

En total se han desplegado buques de superficie, aeronaves como los helicópteros H135 y sh60, aviones AV8B, lanchas de desembarco y el submarino Galerna.

Su misión principal es preparar la fuerza naval "para las misiones que sean necesarias para los intereses de España". Por eso se requiere "un adiestramiento constante y concienzudo" para mantener su "flexibilidad y rapidez" y su "precisión".

Sin respaldo institucional

Desde que los infantes de marina tuvieron conciencia del robo del que habían sido víctimas lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil de Barbate que se encarga de esta investigación y de seguir el rastro de dónde se encuentran estas tres lanchas sustraídas por los narcos.

Unas embarcaciones que, al parecer, los criminales están usando ya para abastecer de gasolina a las narcolanchas que operan cada día en el Estrecho de Gibraltar, según Diario SUR.

Una vez más es la propia Guardia Civil la que tiene que enfrentarse a esta nueva causa contra el narco, tan solo unas semanas después de que dos compañeros perdiesen la vida en una persecución de una narcolancha en Huelva.

"Los narcotraficantes se sienten cada día más fuertes y más cómodos en nuestras costas", denuncian desde JUCIL Cádiz.

Algo que achacan a la "falta de respaldo institucional" que viven desde el Gobierno central y del Ministerio del Interior dirigido por Marlaska que no atiende su petición de considerarles como una profesión de riesgo.

Y, es que, los ataques de los narcotraficantes en las costas del sur de España son cada vez más frecuentes e intensos y aseguran que "pensar que la Guardia Civil es la única perjudicada es un error, algo que hoy queda patente", sentencian desde esta asociación.

"Es un problema que abarca a todos", aseguran y vuelven a hacer hincapié en la "falta de medios y de personal" que sufren para poder combatir a estas organizaciones criminales que son "cada vez más violentas, organizadas y dotadas tecnológicamente", expresan desde JUCIL Cádiz.

Lo que ocurre es que se está "tardando en actuar con contundencia", claman los guardias civiles quienes aseguran que "no son personas, son criminales".