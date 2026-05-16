Tony Grox y LucyCalys, los españoles sin Eurovisión por el veto de Sánchez: "Nunca quedamos bien, nos beneficia"

La fusión musical de flamenco y música electrónica que da un toque especial a 'T Amaré' no resonará este año en el festival de Eurovisión que se celebra este sábado: "No ir nos beneficia", asegura a EL ESPAÑOL la cantante Lucycalys.

Tony Grox y Lucy Calys ganaron la quinta edición del Benidorm Fest 2026. Pero de esa gala solo se quedaron con los 150.000 euros de premio y el reconocimiento que esto supone en su carrera musical: "No pensábamos ganar, ni mucho menos. Con esto ya estamos contentos", confiesa Tony Grox.

Ya antes de celebrarse este certamen RTVE había decidido que España no iba a participar en Eurovisión por no excluir del concurso a Israel.

Un hecho histórico, porque desde que empezó a celebrarse en 1961 España nunca había fallado a esta cita musical con el resto de países en el mes de mayo.

Este año Tony y Lucy han hecho historia convirtiéndose en los primeros cantantes que después de ser elegidos no van a Eurovisión por una decisión política.

Aunque es verdad que el Benidorm Fest siempre ha tenido como objetivo elegir a los representantes de España para Eurovisión y es principalmente conocido por ello, no se limita a eso. Este certamen también pretende promocionar la industria musical española.

Y con eso se conforman Tony y Lucy, con el lanzamiento que ha supuesto ganar este certamen para la carrera musical de estos dos jóvenes de 32 y 19 años: "Es la hostia, es un escaparate enorme".

Una oportunidad como esta no se presenta todos los días y, para muchos, no se consigue en toda una vida. De esto son muy conscientes estos dos artistas gaditanos que han empezado a labrarse una carrera musical desde cero.

"Nos ha venido bien no ir"

Tony Grox -Antonio Ramírez- y Lucy Calys -Lucía Sánchez- ya sabían "perfectamente que este año no íbamos a ir a Eurovisión": "No esperábamos ganar, ni ir al festival", confiesan.

Estos jóvenes son los primeros en la historia de España en Eurovisión que no van al certamen. Pero ellos prefieren no pensar mucho en ello.

Al preguntarles sobre si les parece justo no haber ido al festival prefieren quedarse con lo positivo de esta experiencia y no solo en lo que podría haber pasado o en el no haber ido.

"Pensar que no es justo no, al revés", relata Grox quien asegura que está "totalmente de acuerdo con la posición de Televisión Española de no ir".

En este sentido, ambos cantantes defienden que "por encima de todo están los derechos humanos y su defensa".

"No solemos tener buenas posiciones en Eurovisión por la barrera del idioma, una propuesta como la nuestra brilla mucho más en Latinoamérica o Miami" donde van a ir en los próximos meses para continuar desarrollando su carrera musical.

"Competir y hacer un show de cara a Europa está muy bien, pero no nos beneficia ir", cuenta Grox quien asegura que siempre ha pensado esto "más allá de la posición política que hay ahora mismo".

Una visión que comparten ambos artistas ya que no ir a Eurovisión les ha dado "la oportunidad de participar en otros concursos o certámenes que no hubiésemos llegado a ellos" de haber ido al festival.

Hablar del festival es algo que parece incomodar a ambos artistas quienes prefieren mirar al otro lado del océano Atlántico y centrarse en lo que América Latina y algunas partes de Estados Unidos de habla hispana les pueden aportar.

"En América la música se vive diferente, ir allí es mejor que ir a Eurovisión", confiesa Lucía a EL ESPAÑOL.

Los artistas gaditanos Tony Grox y Lucycalys E.E.

Por eso, para ellos no es negativo no haber ido a Eurovisión, sino que el foco de la cuestión está en poner en valor la posición en la que les ha colocado ganar el Benidorm Fest y cómo este premio ha lanzado sus carreras musicales.

"Una bendición" ganar el Benidorm Fest

El momento en el que ganaron el Benidorm Fest lo vivieron casi como un sueño. Estos dos cantantes no esperaban "ganar, ni mucho menos". Un momento que Lucía Sánchez recuerda con emoción: "No te da tiempo a procesar todo lo que estás viviendo. Tienes la mente en blanco", rememora con EL ESPAÑOL.

Algo parecido le pasó a Tony que confiesa que "nunca había destacado en nada, siempre era el último de la fila", por lo que verse "reconocido con un premio tan importante como ganar el Benidorm Fest y el premio de Univisión de Televisa pues es la hostia".

Para él es "una bendición", la recompensa a "diez años de trabajo".

No es para menos porque esta canción 'T Amaré' ya ha pasado los 5 millones de reproducciones en Spotify y si se suman las cifras de los diferentes canales aseguran que habrá unos 10 millones aproximadamente.

"El impacto en nuestra carrera es brutal, ahora tenemos muchísimos shows y muchas propuestas de trabajo". Por eso, no ir a Eurovisión "no ha producido una decadencia, todo lo contrario".

En este momento están notando "mucho más apoyo de la gente y cada vez más", algo a lo que están "súper agradecidos".

De Miami a recorrer España

Tony Grox empezó con tan solo 16 años a componer su propia música. Esto para él era un hobby, aunque ya tenía claro que le gustaba la música electrónica.

"Empecé a trabajar con un portátil que nos dio la Junta de Andalucía y poco a poco empecé a pinchar en fiestas de cumpleaños, en la del instituto...hasta que me conoció un manager y ya di el salto a Ibiza", cuenta Grox.

Algo parecido le pasa a Lucycalys, que empezó "en la pandemia, haciendo música por entretenimiento" y hasta ahora "no lo había convertido en algo profesional". Por eso, participar en el concurso le ha dado un impulso enorme a su carrera y le ha colocado "en otro plano".

Ahora Lucía está preparando su primer Extended Play (EP) que saldrá a finales de este mes y quiere que se le conozca con una música que no sea tan mainstream. Por eso, su nueva versión habla de su tierra, "de la Barrosa, de mi ciudad natal. Poco más te puedo decir", se sincera Lucía con EL ESPAÑOL.

Ambos cantantes están emocionados por haber estado en México con los Premios Platino o con su nueva aventura con Tini -la cantante argentina- y Univisión.

Una aventura que no ha hecho nada más que empezar porque este verano van a "recorrer España con diferentes eventos", adelanta Lucy. Ahora solo queda ver a dónde les lleva esta carrera musical tras el empuje y reconocimiento que están viviendo gracias al Benidorm Fest.