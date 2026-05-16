Un homicidio planificado: todo apunta a un crimen sentimental como causa del asesinato del cantaor Matías de Paula

El asesinato del cantaor de flamenco de 52 años, Matías de Paula, ha conmocionado a la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz. El artista recibió varios disparos sobre las 15.00h en plena calle donde recibió atención médica, pero no pudieron salvarle la vida.

El principal móvil que baraja ahora la Policía Nacional, que se encuentra a cargo de la investigación, es que se trata de un crimen sentimental. Aunque la investigación todavía continúa abierta.

Al parecer, estos disparos podrían estar vinculados en relación a la ex mujer del sospechoso del crimen, así las discrepancias entre ambos podrían haber tenido este trágico final. Eso sí, todavía no se descartan otras hipótesis.

Un homicidio planificado

El presunto autor del ataque después de realizar varios disparos con un arma de corto alcance salió huyendo del lugar del crimen con un vehículo donde le esperaban otras dos personas en el interior que podrían ser dos familiares, según cuenta HOY Extremadura.

Este hombre que habría salido de prisión hace poco tiempo llevó a cabo, presuntamente, este homicidio de una forma planificada. Al contar con respaldo y apoyo para realizar de una forma rápida su huida del lugar del crimen.

Un suceso que coincidió con la celebración de San Isidro donde la gente del pueblo estaba celebrando esta festividad y, según cuenta HOY, algunos vecinos pudieron confundir las detonaciones con pirotecnia propia de las fiestas.

En ese instante, varios familiares y personas cercanas a la víctima se mantuvieron congregados en el lugar de los hechos, en las inmediaciones del parque Rafael Alberti de esta localidad de la provincia de Badajoz.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz donde le practicaron la autopsia correspondiente. Al tiempo que varios agentes llevaron a testificar a varias personas que habían presenciado el suceso ocurrido a plena luz del día.

"Una persona llena de bondad"

Matías de Paula fue un hombre muy vinculado a la música, a los tablaos y al flamenco. Los que lo conocían no pueden dejar de mostrar su dolor y expresar que este artista era "una persona llena de bondad y generosidad", así lo describe una de sus alumnas, Ana Martín López.

Rota de dolor esta joven también artista de Quintana de la Serena reconoce que le "cuesta asimilar lo ocurrido", y rinde así homenaje al cantaor asegurando que todo lo que sabe se lo debe a él.

"Todavía me cuesta asimilar todo lo ocurrido, me quedo con lo que me has enseñado estos años: el amor por el flamenco, tus palabras, consejos y manera de sentir la vida y el cante", se sinceraba esta joven.

El cantaor había encontrado un hueco en el mundo del flamenco. Actuó en varios escenarios internacionales donde este tipo de música empieza a ser un reclamo, como en Nueva York o Japón, aunque también estuvo muy vinculado a Madrid y a varias peñas flamencas.

De Paula recorrió tablaos flamencos y dio un salto a su trayectoria profesional al ser cantaor en el Ballet Nacional de España, algo que le impulsó para iniciar su carrera musical en solitario.