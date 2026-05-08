Uno de los guardias civiles fallecidos es natural de San Javier: Germán, hermano del exjefe de la Patrulla Águila

Rubén Pérez González, excomandante jefe de la Patrulla Águila y hermano de Germán, uno de los guardias civiles muertos en Huleva.

San Javier y la Región de Murcia están de luto. EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes municipales que uno de los dos guardias civiles que han fallecido en Huelva, mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa, "es un agente nacido en San Javier".

En concreto, y según las citadas fuentes, "se trata de Germán Pérez González, hermano de un miembro de la AGA y de una profesora de Educación Física".

Germán pasó su infancia "en uno de los barrios más antiguos" de San Javier. En el seno de su familia, muy querida en la localidad, recibió una educación marcada por los buenos valores como así lo demuestra que se formó para ingresar en el Instituto Armado y pasó a formar parte del Servicio Marítimo.

Por su parte, su hermano, Rubén Pérez González, se enroló en el Ejército del Aire y tan buenas dotes tenía como piloto que llegó a ser jefe de la Patrulla Águila. De hecho, en la actualidad sigue destinado en la Academia General del Aire (AGA) tras haber afrontado una etapa en la política como concejal de Seguridad Ciudadana donde dejó su impronta.

La vocación de servicio forma parte del ADN familiar como así lo demuestra que la hermana del difunto Germán estudió la carrera de Educación Física y ha ejercido como docente en el Colegio La Paz de San Javier.

La muerte de Germán ha dejado "desolados" a los vecinos de esta localidad turística que se levanta a orillas del Mar Menor y que está profundamente vinculada a los valores castrenses de la Guardia Civil, por albergar la sede de la AGA.

"Germán era guardia marinero y parece que su mujer también era miembro del Servicio Marítimo", según lamenta una fuente de la Comandancia de Huelva. "El otro fallecido era el capitán". "Estas pérdidas son irreparables para el Servicio Marítimo Provincial, en algún caso llevaban 20 años dedicados a su país".