Tres adolescentes detenidos en Palma de Mallorca por una agresión sexual conjunta a una compañera de clase

La Policía Nacional de Palma (Mallorca) detuvo el jueves a tres adolescentes acusados de haber agredido sexualmente a principios de marzo de forma conjunta a una compañera de clase después de que estos se presentaran en su domicilio particular supuestamente para mantener una conversación con ella.

En un comunicado publicado este lunes, el cuerpo policial ha detallado que los hechos se remontan a marzo, cuando los tres menores le pidieron a la víctima si podían ir a su casa para hablar con ella, a lo que esta aceptó.

Más tarde, los tres menores se presentaron en el domicilio y, estando todos en el salón, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la joven, lo que motivó a que la menor fuera tras ellos, según recoge EFE.

Una vez en el cuarto, los tres jóvenes la lanzaron a la cama, y mientras dos de ellos la agarraban con fuerza, un tercero se puso encima de ella y empezó a agredirla sexualmente realizándole tocamientos.

De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también tocó las partes íntimas de la víctima.

En un momento dado, la chica pudo zafarse de los tres adolescentes y se marchó, en estado de shock, de la habitación tras lo que, poco después, los adolescentes se marcharon del domicilio.

Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo.

Ante tal situación, horas más tarde, la chica se personó, junto a un familiar, en una comisaría para denunciar todo lo acontecido.

Al recibir la denuncia, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos.

El pasado jueves, los tres menores fueron detenidos por parte de los policías por ser presuntos autores de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.