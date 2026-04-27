Maite Mascort, la egiptóloga al frente del hallazgo del papiro 'único' de la Ilíada: "No se había visto estos textos en momias"

Maite Mascort i Roca lleva inmiscuyéndose desde hace 34 años en los entresijos de la civilización egipcia. Desde 2019 dirige junto a Esther Pons la misión arqueológica de Oxirrinco en El Bahnasa, un pueblo de Egipto a 190 kilómetros de El Cairo.

El papiro que han encontrado este grupo de 17 arqueólogos españoles ha llamado la atención de muchos porque "se trata de un hallazgo único", ya que según cuenta Mascort a El ESPAÑOL es la primera vez que aparece algo así" en esta excavación.

Esta repercusión "es algo que nos ha sorprendido mucho" porque no imaginaban que fuese a tener tanto alcance confiesa Mascort.

Esta excavación tiene ya una larga trayectoria, desde el año 1992 que fue cuando desembarcaron en esta zona de Egipto para empezar con las primeras campañas.

Desde entonces han estado excavando en tres zonas diferentes desde una fuera de las murallas donde actualmente están excavando un monasterio cristiano, a la necrópolis norte que es de época helenística -del ptolomeico- o la necrópolis alta que es donde han localizado este hallazgo.

Esta parte alta en la que están excavando se caracteriza según cuenta esta arqueóloga por tener enterramientos que "van de época Saíta a época cristiana". Es decir, que abarcan desde el 700 a.C. al 700 d.C.

Mil años de cultura egipcia marcada por las transformaciones culturales y religiosas propias del territorio.

Un papiro inédito

A lo largo de estas décadas de excavación en enterramientos, "los individuos que aparecen, están momificados" algo que se produce hasta la llegada del cristianismo "cuando ya no necesitan conservar el cuerpo para ir al más allá", relata Mascort.

Además, esta arqueóloga asegura que es habitual encontrarse con momias que "tengan una lengua de oro dentro de la boca o papiros encima del cuerpo", señala.

Pero, es cierto que la mayor parte de los que este grupo de investigadores ha encontrado "son de textos mágicos". Hasta el momento, no habían encontrado ninguno literario y, ahí, está la sorpresa y la particularidad.

El fragmento del papiro de la Ilíada que se encuentra en estudio. E.E.

"No es novedad que haya papiros, en otras momias se reutilizan para los cartonajes o máscaras, aunque en este caso no es así y forma parte de la protección del difunto", explica Mascort.

Por eso, es un elemento más del "ajuar funerario".

Sorpresa en la investigación

Vista general. Necrópolis Alta. Sector Tumbea romanas. E.E.

Una vez que descubrieron que había un papiro encima de una momia y que estaba en griego tuvieron que esperar "un largo periodo de tiempo para poder leerlo", relata Mascort.

Y, es que, estos papiros están doblados, atados y sellados con un sello de limo, de barro. Por lo tanto, se trata de unos objetos muy frágiles y sensibles que hay que tratar para poder desplegar y leer el contenido interior.

"Si no se someten a un proceso de limpieza, conservación y consolidación, el papiro se rompería", incide esta doctora.

Así, una vez que encontraron el papiro, los especialistas en epigrafía clásica como es el doctor en filología, Ignasi-Xavier Adiego, y la papiróloga, Lea Mascia, de la Universidad de Hamburgo, "empezaron a leer lo que se veía".

"Se dieron cuenta de que este texto formaba parte del Canto II de la Ilíada y, en concreto del llamado Catálogo de las Naves", relata Mascort.

Sin duda, esto es una gran "novedad" al ser "uno de los más conocidos y representativos de la Ilíada", y es algo que "llama mucho la atención" de los investigadores ya que es la "primera vez que se encuentran textos literarios sobre una momia" cuenta Mascort a EL ESPAÑOL.

Es cierto que esta ciudad, Oxirrinco es famoso por la gran presencia de papiros que se han encontrado y conservado en la zona, también literarios, esta vez llama la atención por formar parte del ritual funerario, ya que supone algo inédito.

Un enigma por resolver

Un hallazgo que, sin duda, va a tener una fuerte impronta en la historia y arqueología en Egipto.

Aunque, de momento, es pronto para sacar conclusiones porque "no está ni leído entero", relata la doctora. Claro, es la primera vez que hay un descubrimiento de este tipo "y, por eso, se trata de algo bastante único".

Pero, ahora lo que hay son muchas preguntas encima de la mesa que, de momento, están sin resolver y que necesitan un proceso de investigación para tratar de resolverlas.

"¿Por qué recoge justo el Canto II?¿Por qué en un ajuar funerario?¿Quién era la persona?", son preguntas que lanza al aire la doctora pero que ella misma explica que "todavía no se pueden responder, porque se está empezando a ver el por qué".

Lo que sí que saben estos expertos es que el Canto II de la Ilíada "tenía mucho prestigio, en él se enumeran las fuerzas griegas contra Troya", pero "poco más se puede decir al respecto", porque de momento el resto es un enigma que tendrán que resolver.

Una cita ineludible

Desde 1992, no ha habido un solo año -y ya han pasado 34- que Maite Mascort se haya perdido la campaña de excavación en Oxirrinco en las profundidades de Egipto.

Esta doctora de la Universidad de Cataluña ha volcado su carrera profesional en la investigación de este conjunto funerario.

Así, año tras año Maite y el resto del equipo -unas 17 personas- se sumergen entre momias y retroceden al Antiguo Egipto durante más de un mes al año: "la arqueología es lenta y hay que ir penetrando capa tras capa", relata la doctora.

Un viaje al pasado que les permite entrar en contacto directo con esta civilización de hace casi 2.000 años en una de las ciudades más importantes de la época.

Su rutina está marcada por "intensas jornadas de campo en el conjunto arqueológico" excavando por las mañanas donde localizan hallazgos y diferentes objetos. Pero, esa parte es solo el principio.

A partir de ahí, por la tarde en la casa en la que se hospedan en el pueblo tienen "un pequeño laboratorio donde se documenta y se clasifica todo lo que se ha ido encontrando por la mañana en el yacimiento".

"La casa la construyó en 1999 la Universidad de Barcelona porque se trata de una zona bastante rural, sin hoteles para vivir", cuenta.

En este lugar "por las tardes empieza un trabajo frenético de documentación, fotografía, porque la excavación es muy rica y muy activa, y llevar el trabajo al día tampoco es fácil", relata.

Este paso es fundamental para después "obtener toda la información necesaria para traerla a España y aquí investigar desde la Universidad de Barcelona".

Porque todas estas piezas forman parte del patrimonio egipcio y estos investigadores no pueden "sacar nada del país, todo se queda en un almacén del servicio de antigüedades" que año tras año cuando llegan "lo abren para que podamos trabajar con ellas".

"Es muy importante que no nos dejemos nada, porque sino hay que esperar un año para poder investigar sobre ello", bromea la doctora.

Pero para que este proyecto sea posible, cuenta con la financiación y respaldo del Ministerio de Cultura, la Universidad de Barcelona, la Fundación Palarq, la Sociedad Catalana de Egiptología y AIXA Serveis Arqueològics, así como con la colaboración del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y la Universidad de El Cairo.