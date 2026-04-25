Un ñeta mata a un trinitario en Vallecas en plena guerra civil de los 12 'coros' que luchan por el control y la "pureza dominicana"

Se llamaba Diler. Tenía 17 años. Nació en Honduras, pero vivía desde hace un tiempo en el distrito de Vallecas, en Madrid. En ese mismo sector, sobre las 15:00 del viernes 24 de abril, fue asesinado de dos puñaladas por la espalda.

Él pertenecía a los Trinitarios. Hacía parte de uno de los 12 'coros' (células) de la estructura juvenil, que afronta una guerra civil interna y sus bandas adversarias han aprovechado para atacarlos.

Según fuentes policiales, el agresor pertenecería a los Ñetas. La víctima, al momento del ataque, iba caminando junto a una chica en la calle del Vizconde de Arlesson.

Así es la guerra civil de los Trinitarios en Vallecas.

Con este asesinato van, al menos, cinco muertes y más de 20 heridos entre reyertas de bandas desde 2025.

Este homicidio es el resultado de una estructura debilitada, en la que la Policía Nacional ha capturado a su líder Stanley y al menos 10 de sus cabecillas.

Primer acto

El inicio de la caída en la estructura de los Trinitarios ocurrió en la noche del 14 de enero de 2023. El reloj marcaba las 22:50.

Tres jóvenes estaban sentados en un banco, en el parque de Arganzuela. Eran amigos. Hablaban de sus planes para ese año.

Ellos no los vieron venir, pero a sus espaldas se gestaba un plan. Unos segundos después se escuchó el primer grito:

—¡Patria!— dijo uno de los líderes del ‘coro’ de la banda de los Trinitarios.

Después, las 14 voces sonaban al unísono:

—¡Patria, patria, patria!—. Todos estaban encapuchados. Y empezaron a correr hacia el banco donde estaban los tres jóvenes.

Ellos no comprendían lo que pasaba. Cuando uno de los adolescentes vio que el peligro era inminente, vociferó al resto:

—¡Corran, corran!—.

Pero ya era tarde. Sólo él logró escapar, aunque no salió ileso. Le dieron un navajazo en el rostro, que le dejó una cicatriz de 10 centímetros.

Al segundo de ellos le dieron un machetazo en la cabeza, que le dejó una herida de 16 centímetros, con exposición del cartílago auricular y lesión del nervio facial.

Su amigo intentó defenderlo, pero lo tiraron al suelo. Mientras se cubría su rostro con el brazo derecho, sufrió múltiples fracturas y le realizaron un corte que casi le amputa su mano.

A raíz de ello, quedó con secuelas permanentes en la movilidad de la muñeca y los dedos.

Tras sufrir esa barbarie, varios de los agresores escupieron hacia las víctimas. Y el líder de ese 'coro', antes de dejar la escena, hizo con su mano el símbolo de 'baja de tres' para enseñarles que, de esa manera, ellos mostraban su sumisión hacia los Trinitarios.

Ninguna de las víctimas formaba parte de las bandas rivales, como lo son los Dominican Don’t Play (DDP) o los Ñetas.

A ese tipo de actos, las estructuras criminales los llaman noches de 'cacería'. La intención es atacar en territorios de sus contrincantes y matarlos. Y en muchas ocasiones, las víctimas son inocentes.

Realizando esos actos, las bandas consideran que ganan otros territorios para continuar con el trapicheo de droga. Eso, mensualmente, puede dejarles más de 100.000 euros por territorio, según la Policía.

Horas después del ataque, mientras los jóvenes luchaban por sus vidas, la Policía Nacional logró capturar a siete de los 14 responsables. Entre ellos había varios cabecillas.

Ese fue el principio de la guerra interna en los Trinitarios. Ahora, parte de los 12 coros identificados en España se encuentran sin un cabecilla.

"Se están peleando entre ellos para ver quién toma el mando de los 'coros'. Y eso ha llamado la atención de los DDP y los Ñetas. Por eso hay una guerra en Vallecas", señala Miguel, un exmiembro de los Latin Kings en España.

Segundo acto

En Vallecas hay al menos 40 miembros de los Trinitarios. Esta banda ha dominado históricamente el barrio, ubicado en el sureste de Madrid.

"Esa zona es muy importante porque es donde más narcopisos hay. La mayoría pertenecen a los Trinitarios y, en menor medida, a los Ñetas", agrega el expandillero.

Captura de un presunto miembro de los Trinitarios. Europa Press

Sin embargo, la caída de los Trinitarios en Vallecas empezó en noviembre de 2024. Uno de los cabecillas, junto a sus secuaces, estaba caminando en la calle de Payaso Fofó.

A lo lejos vieron a un hombre, de 40 años, al cual se le acercaron con la intención de robarle.

—¿Tienes un cigarro?— dijo uno de los pandilleros.

La víctima no se fio.

—No. No tengo nada— les dijo. Tras responder, dio una vuelta y empezó a caminar rápido.

Cuando volteaba la mirada, veía que los pandilleros estaban caminando detrás de él. Entonces, tomó su móvil y pensó en despedirse de su novia.

—Cariño, me van siguiendo varios latinos. Me están amenazando de muerte— alcanzó a decirle.

Poco después, los jóvenes lo alcanzaron y lo golpearon con intención de matarlo.

—Me dieron patadas y puñetazos por todo el cuerpo, hasta que alguien de ellos sacó una navaja y empezó a apuñalarme en la cabeza y en el cuello. Los demás salieron corriendo— le dijo a los policías en la denuncia.

Por ello, capturaron a ese cabecilla, un peruano de 18 años, junto a dos menores de edad.

Ese golpe debilitó a la estructura en Vallecas. El jefe de ese distrito era Luis Javier M.O., de 28 años. Su último hecho delictivo ocurrió en la noche del 30 de marzo de 2025.

Él iba transitando por la avenida de la Albufera. A lo lejos vio a uno de sus contrincantes. Se acercó en sigilo junto a sus secuaces y le propinó una puñalada en el cuello. Posteriormente huyó en un patinete, pero la Policía lo capturó.

"Esto que viven los Trinitarios ya lo vivieron otras bandas. Los mismos de DDP, Ñetas e incluso los Latin Kings. A ellos no les había pasado", expresa Miguel.

Estructura

En España, la banda de los Trinitarios está considerada como una organización criminal por delitos graves contra la vida, el orden público, la integridad física, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Gran parte de los narcopisos que regentan son de ocupación ilegal. Los usan para reuniones, esconder armas, vender droga, esconderse de la Policía e, incluso, para abusar sexualmente de mujeres menores de edad.

"A las mujeres menores de edad las engañan. Hay un miembro de la banda que las atrae y empiezan una 'relación sentimental'. Posteriormente las convierten en adictas y sumisas a la organización", agrega el expandillero Miguel.

El orden jerárquico, en cualquiera de las bandas, es una estructura piramidal. En la cúspide está el Suprema, líder del grupo. En el caso de los Trinitarios, ese puesto pertenecía a Stanley, hasta que fue arrestado por segunda vez en 2025.

En un segundo rango está el Disciplina, que impone castigos; el Tesorero, quien se encarga de la gestión económica y la financiación de las actividades ilícitas.

Por debajo le sigue el Guerrero, encargado de organizar ataques y venganzas. Posteriormente están los Soldados, responsables de acatar las órdenes y, en el último eslabón, se encuentran los Probatorias. Estos suelen ser jóvenes que deben "ganarse" la entrada como miembros. En muchas ocasiones son menores de edad.

En Madrid, actualmente, se concentra gran parte del funcionamiento de los Trinitarios. Se ha detectado, según la Policía, que hay al menos 12 células, a las cuales les llaman 'coros'.

Armas incautadas a los Trinitarios Europa Press

Uno de los requisitos para estar en la banda es que, cada semana, deben reunirse para recibir las órdenes de sus superiores. Su lema es "Dios, Patria, Libertad" y portan collares con los colores azul, rojo, blanco y verde.

Tercer acto

La guerra civil interna de los Trinitarios no solo es por el poder. A raíz del 'descabezamiento' de sus líderes, los 'coros' han empezado a tener unas diferencias profundas.

"Los mismos Trinitarios se están atacando entre ellos. Ese está siendo el problema. Al no tener un líder, no hay un norte al cual ir. Entonces, hay 'coros' que quieren expandirse y tomar el control, por ejemplo, de Vallecas", afirma Miguel.

Eso, lo que ha ocasionado, es que los Ñetas y los Dominican Don’t Play busquen aprovecharse de la debilidad de su rival. Según fuentes policiales, por eso los ataques están siendo prácticamente a diario en diversas zonas de Madrid.

Adicionalmente, en exclusiva, EL ESPAÑOL ha tenido conocimiento de que la división entre los 'coros' de los Trinitarios tiene un origen por la "pureza dominicana".

Hay una facción de la organización criminal que, tras la caída en prisión de sus líderes, considera que en España se han perdido las raíces de la banda.

"Algunos Trinitarios quieren tomar el control y sacar de los 'coros' a los colombianos, peruanos, ecuatorianos e incluso marroquíes. Quieren respetar que la banda es dominicana, pese a que nació en Estados Unidos", señala una fuente anónima de la banda.

Miguel, finalmente, señala que hay tres formas de salir de las bandas latinas. La primera es que sean atrapados por la Policía. La segunda radica en una golpiza por parte de los miembros.

Y la tercera es que "sean asesinados, en una guerra que no le pertenece a nadie", concluye Miguel.