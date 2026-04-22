Wilmer se enfrenta a 10 años de cárcel al confesar a su esposa por WhatsApp que la violó: "Te he violado, no sé en qué pensé"

En ocasiones se suele decir aquello de que el WhatsApp lo carga el diablo. Wilmer se enfrenta el próximo viernes a una petición de la Fiscalía de 10 años de cárcel, por violar supuestamente a su esposa, a la madre de sus tres hijos, y reconocerlo todo después por la citada red social.

- Víctima: ¿Sabes cómo se llama lo que le has hecho a tu mujer?

- Wilmer: Sí, te he violado. Lo siento, no sé en qué pensaba.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía y al atestado de la Policía Nacional que incluye la conversación de WhatsApp de marras, entre la presunta víctima de esta violación y su supuesto agresor sexual.

La vista oral prevista en la Audiencia Provincial de Murcia resolverá un caso de violación poco usual, debido a que la prueba de cargo son unos mensajes con la confesión del procesado, Wilmer, y cuya veracidad debe demostrarse para determinar si debe pasar la próxima década a la sombra.

Los hechos que serán juzgados se produjeron el domingo 11 de septiembre de 2022, en el domicilio familiar donde este ciudadano de la República Dominicana, de 40 años, convivía con la madre de sus tres hijos -todos ellos menores de edad-.

Aquel domingo, la esposa del procesado había recibido el alta del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, tras intentar suicidarse, “mediante la ingesta de ansiolíticos, motivo por el que tuvo que ser ingresada en la unidad de psiquiatría”, tal y como expone la Fiscalía en su escrito.

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia donde ingresó la supuesta víctima de la violación. Marcial Guillén / Efe

El contexto de este intento de suicidio viene reflejado en el atestado de la Policía Nacional donde esta mujer relata que sus veinte años de matrimonio, con el dominicano Wilmer, se resumen en un bucle de supuestos episodios de violencia de género y presuntas amenazas de llevarse a sus hijos a Santo Domingo acusándola de estar loca.

“Mi relación no fue buena desde los inicios. Le he denunciado por malos tratos ante el puesto de la Guardia Civil de El Palmar, sobre el año 2010. Pero no me ratifiqué en sede judicial, perdonando a Wilmer, incluso le pedí perdón por interponer la citada denuncia”, tal y como expone esta mujer de nacionalidad española.

“Tras la denuncia, la relación continuó como antes”. Es decir, recibiendo “constantes desprecios por parte de Wilmer“; “un trato degradante” y manteniendo discusiones marcadas por los “golpes a muebles, paredes y puertas” que su marido supuestamente propinaba en el domicilio familiar.

“Con motivo de esta mala relación, he tenido que ser asistida por personal sanitario especializado en psicología, encontrándome en esta fecha bajo tratamiento por depresión, y llevando más de un año de baja laboral por este motivo”, según detalla esta madre de tres hijos.

Tras un matrimonio marcado por una separación, una reconciliación y presuntos malos tratos, esta mujer afirma a los agentes de la Comisaría de Alcantarilla que se encuentra “con fuerzas” de denunciar la violación que supuestamente sufrió, a manos del padre de sus niños, nada más recibir el alta por intentar suicidarse, atiborrándose con 112 pastillas.

La Comisaría de Alcantarilla donde la mujer de Wilmer le denunció por violación. PSOE

En La Arrixaca le habían administrado un tratamiento para combatir su ingesta masiva de fármacos y eso le provocó lo que describe como “un estado de somnolencia”. De forma que tras abandonar el hospital, esta mujer explica a los policías que se fue a casa a dormir porque se notada “aturdida”, “desorientada” y “vulnerable”.

“El 11 de septiembre de 2022, después de mi alta hospitalaria, regresé a casa, me acosté junto a mi hija de un año en el dormitorio, significando que hace más de doce meses que ya no compartía habitación con mi pareja por los conflictos de la relación”.

“Instantes después de quedarme dormida, me desperté al notar que tenía a alguien encima, siendo mi expareja, Wilmer, el cual me había desnudado sin percatarme porque estaba bajo los efectos de los ansiolíticos”.

“Estaba penetrándome, le solicité que parase y Wilmer hizo caso omiso [...]”. “Me giró la cara para que me callara y me sujetó de los hombros para que no me moviera, la situación terminó cuando eyaculó. Después de este hecho, se marchó sin decir nada”.

Esta supuesta violación ocurrió la noche del domingo, y el lunes, Wilmer se fue a trabajar y mantuvo una tensa conversación telefónica con su esposa: “Le recriminé la situación vivida, a pesar de la ingesta de medicamentos me percaté de lo sucedido, me había violado, no quería que volviese a casa, siendo esto negado en un primer momento por Wilmer”.

Pero esa conversación supuestamente prosiguió vía WhatsApp y el procesado reconoció la violación que será juzgada este viernes y donde se le interrogará por los mensajes que ilustran este reportaje.

Algunas de las capturas de WhatsApp que obran en la causa.

- Víctima: Querías que sienta que estoy loca porque tomo la medicación.

- Wilmer: No tenía que haber hecho eso nunca. No te he dicho eso. Pero bueno, que tienes razón, que eso no tiene perdón. Te pido otra vez que algún día me puedas perdonar.

- Víctima: ¿Sabes cómo se llama lo que le has hecho a tu mujer?

- Wilmer: Sí, te he violado. Lo siento, no sé en qué pensaba.

- Wilmer: Lo siento mucho, de verdad. Te pido perdón. Se me fue la cabeza. Y tenías razón en que te lo negué. Lo negaba porque me daba vergüenza.

- Wilmer: Pero entiendo que ya no quieras estar conmigo y que te dé hasta asco porque lo que te hice no tiene perdón y más a mi mujer. Tienes razón, mereces a alguien que te quiera y te respete.

- Wilmer: Todo lo que te digo es verdad. Si tú crees que tienes que denunciarme, denúnciame. Y tendré que pagar por todo lo que he hecho.

La abogada Carmen Fernández, encargada de la defensa de Wilmer, subraya que en la vista oral "se deberá demostrar la veracidad de los mensajes" que figuran como principal prueba para la acusación de la Fiscalía.

"Durante la instrucción judicial no se pidió una pericial para verificar la validez de esos mensajes y solo son capturas de pantalla que la supuesta víctima le envió a su madre", según advierte la letrada.

La abogada Carmen Fernández. Cedida

- ¿Por qué duda de la veracidad de esos WhatsApps?

- Carmen Fernández: Mi cliente no envió esos mensajes. Alguien suplantó su identidad, usando su nombre en el contacto de WhatsApp y colocando una imagen suya en el perfil, para hacer prosperar la denuncia que se presentó por agresión sexual. Ella no conserva el móvil con el que mantuvo la conversación de mi cliente para su peritaje y eso me parece relevante.

Además, los hechos ocurren el 11 de septiembre de 2022 y la denuncia no se presenta hasta el 15 de noviembre de 2023. La supuesta víctima tarda meses en denunciar y lo hace en el marco de una separación, después de que mi cliente se niegue a pagar una pensión de 1.300 euros por sus hijos.

La letrada especializada en derecho penal recuerda que hay partes del relato de la presunta víctima que se han desmontado durante la instrucción: "El Instituto de Medicina Legal emitió un informe que refleja que con la medicación que tomó, aquel 11 de septiembre en el Hospital Virgen de la Arrixaca, ella no podía encontrarse semiinconsciente".

Declara la exsuegra

En la vista oral están citados como testigos el forense y la exsuegra de Wilmer, a la postre, la madre de la víctima de esta presunta violación y receptora de las famosas capturas de pantalla con los mensajes de WhatsApp donde confiesa sus ilícitos actos lascivos.

También testificará el hijo mayor de ambos y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que se encargaron del atestado de marras. "Ella pudo pedir auxilio porque todo ocurre con sus tres hijos durmiendo en el domicilio familiar y con un grito habría bastado para frenar la agresión sexual", según defiende Carmen Fernández.

De momento, la Fiscalía sostiene que “el acusado, con ánimo libidinoso, sin consentimiento de su pareja y aprovechando que se hallaba durmiendo bajo los efectos del tratamiento, se introdujo en el interior del dormitorio, se posicionó encima de ella y la desnudó sin que ésta se percatara".

"Cuando el acusado se hallaba penetrando vaginalmente a su pareja, ésta se despertó y exigió al acusado que parase en repetidas ocasiones, haciendo el acusado caso omiso a las exigencias de ella, continuando en su actuación hasta eyacular en el interior de su vagina”.

El juez deberá decidir si esos WhatsApps los cargó el diablo en el marco de una denuncia falsa o si realmente los escribió Wilmer porque necesitaba pedir perdón para aliviar su conciencia.