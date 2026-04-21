Alex Soros hizo de anfitrión y pagó el "guateque" de Barcelona: el hijo del magnate que visitó a Sanchez apenas llegó a Moncloa

"Un dilema".

Así calificó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la regularización masiva de inmigrantes en su columna publicada hace escasos dos meses en el prestigioso diario The New York Times.

El texto fue alabado en redes por Alexander Soros, el hijo del magnate George Soros.

"Más líderes como él"

El huésped de Moncloa, en referencia a su artículo, señaló que, para él "la elección es clara".

"Cuidan de sus padres ancianos, trabajan en pequeñas y grandes empresas y cultivan los alimentos que llegan a nuestras mesas. Los fines de semana, pasean por nuestros parques y juegan en el equipo local de fútbol amateur", reza el mensaje del jefe del Ejecutivo.

Spanish PM Pedro Sanchez showing us what real leadership looks like! Instead of running away from society’s most important issues, he confronts them head on with sound policy — both principled and pragmatic. We need more elected leaders like him! https://t.co/T2iFiM7Moa — Alex Soros (@AlexanderSoros) February 5, 2026

Y llegó el mensaje del neoyorquino en señal de apoyo.

"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, nos demuestra lo que es un verdadero liderazgo. En lugar de eludir los problemas más importantes de la sociedad, los afronta de frente con políticas sólidas, basadas en principios y pragmáticas. ¡Necesitamos más líderes electos como él!", reza el tuit de respaldo al presidente del Gobierno.

Reunión "secreta" en Moncloa

Pero vayamos atrás en el calendario para saber de dónde nace la relación del Presidente con la familia Soros.

En 2018, y de forma "secreta", Sánchez y el multimillonario y fundador de Open Society Foundations, George Soros, se reunieron en Moncloa.

El encuentro tuvo un gran revuelo, ya que se vieron las caras a hurtadillas y fuera de la agenda institucional de la residencia presidencial.

Meses más tarde, sin embargo, Moncloa cambió de criterio e incluyó el encuentro bilateral en dicha agenda.

Y todo ello después de que la diputada del PP Beatriz Escudero realizara una pregunta parlamentaria pidiendo explicaciones sobre el motivo que llevó a la celebración del mencionado encuentro.

Conociendo a Alexander

Pero, ¿cuándo conoció Sánchez a Alexander? Basta con irse un año adelante al encuentro con su padre George en Moncloa para saberlo.

En 2019, el líder del Ejecutivo acudió a la Cumbre sobre Acción Climática y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebradas en Nueva York.

Allí fue cuando conoció a Alexander. Cuatro meses después se volverían a ver, en enero de 2020, cuando asistieron al foro económico de Davos (Suiza).

Encuentro en Barcelona

Volviendo al presente, lo cierto es que hace escasos días el tándem compuesto por Sánchez y Alexander Soros se vieron de nuevo las caras.

Cataluña fue testigo mudo del encuentro bilateral entre estas dos personalidades. El acercamiento tuvo lugar el pasado fin de semana en Barcelona.

Alex Soros y Pedro Sánchez. E. E.

La Ciudad Condal acogió la cumbre Global Progressive Mobilisation, un encuentro internacional atestado de líderes mundiales, organizado y promovido por el Partido Socialista Europeo y la Alianza Progresista.

El congreso tiene como objetivo, y siempre de acuerdo a las palabras que figuran en su web, de "hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad".

A la citada convención acudieron múltiples personalidades del mundo de la política española, como son las ministras Sara Aagesen (Transición Ecológica) o Ana Redondo (Igualdad), los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) u otras figuras internacionales, como son el presidente brasileño Lula da Silva o el gobernador de Minnesota, Tim Walz, entre otros.

Soros acudió a la cumbre, pero no era ninguno de los ponentes. "Fue un honor dar la bienvenida a tantos líderes y defensores extraordinarios a Barcelona para la Cumbre Global Progresista inaugural, un encuentro sin precedentes que congregó a miles de personas de más de 100 países y organizaciones", reza un tuit de Soros referente al evento.

"Por primera vez, socios como Alianza Progresista, Progreso Global y el Partido de los Socialistas Europeos se unieron bajo un mismo techo, junto con una amplia coalición de movimientos y líderes comprometidos con el avance hacia un futuro más justo y democrático", agrega el comunicado, acompañándolo con una imagen con Sánchez.

"Sociedad abierta"

España ha sido un escenario recurrente en el discurso de Soros, quien ha estrechado sus vínculos con el país mediante diversas intervenciones públicas.

El presidente de la de la Fundación Gitana para Europa, Zeljko Jovanovic, celebró en 2019 que "los romaníes obtuvieron cuatro escaños en las elecciones españolas".

Jovanovic agregó que aquel hecho suponía ser "un avance histórico y de gran relevancia para España y Europa".

El estadounidense contestó a esta publicación.

Soros señaló que "España demuestra ser una sociedad tan abierta como cualquier otra de Europa". Todo ello con signos de exclamación.

Y también mencionó a la formación de Santiago Abascal: " Vox los subestimó, darles tanta atención es darles un regalo que no merecen".

"Líder del mundo libre"

Soros también se ha pronunciado sobre el conflicto bélico de Oriente Próximo y la implicación de las bases militares andaluzas de Rota y Morón.

La agencia de noticias Reuters recogió los hechos: "Aviones estadounidenses abandonan España después de que el Gobierno declarara que las bases no pueden utilizarse para ataques contra Irán".

El pasado 2 de marzo, hasta 15 aeronaves se marchaban de las citadas bases españolas, después de que Estados Unidos e Israel "lanzaran ataques" sobre Irán.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sostuvo que "España no permitirá que sus bases militares, operadas conjuntamente por Estados Unidos e Israel bajo soberanía española" para "atacar" al país persa.

Soros, de nuevo, se posicionó al respecto a pesar de que esta vez no mencionase como tal a Sánchez.

"¿Por qué no se oponen más europeos a una guerra ilegal? ¡Lo mismo ocurre con Canadá! Dan buenos discursos en conferencias, pero hacen poco. ¡España se está convirtiendo en el líder del mundo libre!", comentó en su perfil de X.

"Se lo ha ganado"

Alexander Soros. 1985, Nueva York. Es hijo del multimillonario George Soros, fundador de la Open Society Foundations.

George decidió que su hijo Alexander heredaría su astronómico patrimonio e imperio financiero valorado en 25.000 millones de dólares.

"Se lo ha ganado", dijo George, en una entrevista concedida a The Wall Street Journal, sobre la decisión de dejarle su dinero a su primogénito.

Alexander Soros junto a su padre George. X

Alexander es licenciado en Historia y el segundo más joven de los cinco hijos de George.

El elegido es el único miembro de la familia que forma parte del comité de inversiones de Soros Fund Management. Alex asumió la presidencia de la Open Society Foundations en diciembre de 2022.

Soros es un aficionado al hip-hop y al equipo de fútbol americano New York Jets. También es conocido por llevar una vida social de "alto vuelo", participando en fiestas de famosos en Cannes (Francia) y Los Hamptons (EEUU).