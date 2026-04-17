'Smae', 'Rotes' y 'Michel', los tres grafiteros españoles detenidos en Varsovia por pintar un tren: pueden estar 8 años en la cárcel

Ropa oscura, braga y una bolsa negra llena de sprays y boquillas. El kit de grafitero está calculado al milímetro. El objetivo: pintar la superficie lo más rápido posible sin ser detectado.

Con la sigilosidad de un gato, se cuelan en los lugares para pintar su lienzo: desde el cierre de un comercio, pasando por las vías de un tren hasta el propio convoy de arriba a abajo.

Incluso, los más atrevidos viajan miles de kilómetros con el fin de pintar un vagón que no tenga nadie. Un modelo de tren diferente. Para ellos, un trofeo. Cuanto más exclusivo sea el convoy y más alto el riesgo, mayor es la gloria.

Eso debieron pensar Rotes, Michel y Smae, los tres grafiteros españoles retenidos en una prisión polaca por pintar grafitis en dos vagones del Metro de Varsovia hace cuatro semanas.

Uno de los jóvenes grafiteros custodiado por los agentes polacos. Policía de Varsovia

A Varsovia, la capital polaca, viajaron cuatro personas: los tres grafiteros y una chica. Ella no pintó, solo vigilaba. Fue detenida por los agentes polacos pero al poco tiempo fue puesta en libertad.

Los tres jóvenes apresados, de entre 20 y 25 años y naturales de Barcelona y Pamplona, se encuentran en el centro penitenciario desde el pasado 14 de marzo.

Grito desesperado

Mary, la madre de uno de los tres encarcelados, pide ayuda desesperada mediante un crowdfunding para pagar la fianza y sacar a su hijo y a sus compañeros del penal de Varsovia.

La cuantía asciende a 90.000 eslotis, unos 21.000 euros. Se fija esta cantidad en función de los daños causados a los trenes vandalizados.

"Hola. Estoy recaudando ayuda urgente para mi hijo y tres amigos suyos, que actualmente se encuentran detenidos en Varsovia tras haber sido arrestados por pintar grafitis en un tren", reza el grito de auxilio.

La madre señala que desde el momento de la detención viven una "auténtica angustia".

La joven del grupo de cuatro custodiada por los agentes polacos. Policía de Varsovia.

"No tenemos contacto directo con ellos, no podemos hablar, no podemos saber cómo están realmente. La incertidumbre es constante y desesperante", agrega el comunicado de la web.

Mary indica que la única información que han conseguido las familias ha sido gracias al padre de uno de los jóvenes, que viajó hasta Varsovia al conocer el suceso que envuelve a su hijo.

Atendiendo al mensaje compartido, Mary dice que "nos ha dejado profundamente preocupados: están en condiciones muy duras, aislados, sin poder comunicarse con sus familias, en un entorno que les está afectando tanto física como emocionalmente".

Detalla el calvario que está atravesando: "Como madre, es imposible describir lo que se siente al no poder ayudar a tu hijo, saber si está bien, al imaginar por lo que puede estar pasando cada día".

El micromecenazgo está establecido en 21.000 euros. Al cierre de este reportaje, la cantidad recaudada se sitúa por debajo de los 2.000 euros.

Para conseguir reunir más dinero, una cuenta de Instagram cercana a los jóvenes apresados ha decidido hacer camisetas.

Hasta 8 años de cárcel

Los tres chicos se enfrentan a una pena de hasta ocho años de prisión. Les mantendrán en prisión preventiva durante dos meses. Ya han cumplido uno.

La Fiscalía de Varsovia les acusa de "perturbar el transporte público y de causar daños a la propiedad, y uno de ellos también será acusado de posesión de estupefacientes".

Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali cztery osoby: trzech mężczyzn i kobietę, którzy dzisiaj po godzinie 15:00 na stacji metra Wawrzyszew dokonali awaryjnego otwarcia drzwi pociągu. Podczas wymuszonego postoju osoby te naniosły graffiti na dwa wagony, po czym oddaliły się… pic.twitter.com/zxXyETFAMv — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 11, 2026

El comunicado del Ministerio Público sostiene que "sus acciones provocaron graves trastornos al funcionamiento del metro, lo que obligó a los pasajeros a bajar del tren".

"Durante ese tiempo, los autores pintaron grafitis en el exterior de dos vagones del metro, causando daños", continúa.

Uno de ellos fue detenido con marihuana entre sus pertenencias. No se especificó la cantidad. Los otros dos chicos fueron arrestados en su apartamento alquilado. Y la chica fue capturada en la calle por un agente municipal.

Los grafiteros en plena acción. X

Método del 'palancazo'

Los jóvenes habrían utilizado el método del palancazo, una técnica muy conocida en el mundillo del grafiti.

El procedimiento que consiste en accionar el freno de emergencia desde el interior del tren. El vagón se detiene, se activan las aperturas de puertas y los grafiteros se bajan del tren al andén a pintarlo.

Cuentan con el tiempo suficiente para pintarlo de arriba a abajo. Generalmente, hay más grafiteros en el andén esperando también para pintar el convoy.

Además, el hecho en sí suele generar gran alarma entre los viajeros, además del posterior retraso del tren y las posibles caídas que puede generar la frenada en seco del convoy.

Fuentes policiales detallan en exclusiva a EL ESPAÑOL que este método de vandalismo está en auge en Madrid.

Hombre con antecedentes previos

La Brigada Móvil, antes conocida como Policía del Transporte, es la pesadilla de los grafiteros en la capital.

Su trabajo no solo se reduce a detener a estos malhechores, sino que también vigila los vagones en busca de ladrones, bandas o agresores sexuales.

Casi todos los detenidos por estos agentes antigrafitis son hombres, con edades comprendidas desde los 17 hasta los 30 años, y con antecedentes previos por delitos similares, como daños, desórdenes públicos u organización criminal.

Cabe destacar que accionar el freno de emergencia, para perpetrar el palancazo, está tipificado en el Código Penal como un delito de desórdenes públicos.

Uno de los vagones del Metro de Madrid vandalizado. Policía Nacional

Operación Monstruos

Los grafiteros señalan en el calendario el 31 de octubre como su día estrella. La noche de Halloween es para estos vándalos su día preferido de actuación.

El uso de máscaras ese día es de lo más corriente. Aprovechan los disfraces y los atuendos para camuflarse y realizar sus pintadas.

Pero la Policía Nacional culminó la operación Monstruos con la detención de 19 grafiteros la citada noche del pasado Halloween en la estación de metro de Bambú, situada en el distrito madrileño de Chamartín.

Todos eran españoles, a excepción de un peruano y un francés. En conjunto, contaban con múltiples antecedentes por delitos de diversa índole, tales como daños, resistencia y atentado contra la autoridad, malos tratos o agresión sexual.

Los grafiteros no suelen ser violentos con los policías, pero en esta ocasión sí lo fueron. Sin embargo, con quienes más descargan su ira son con los vigilantes de seguridad. "Con ellos no hay principio de autoridad", lamentan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.