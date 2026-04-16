Antonini de Jiménez, youtuber taurino: ''Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría toreado sus dolores''

Antonini de Jiménez, a la izquierda, y Noelia, a la derecha.

Antonini de Jiménez no es un nombre que aparezca habitualmente en medios de comunicación. Sin embargo, ha vuelto a hacerse viral en las últimas horas por un vídeo criticando la eutanasia de Noelia en un acto taurino.

"Si Noelia hubiera presenciado una corrida o hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender sus dolores. Los hubiera toreado", declaró el polémico creador de contenido.

En los casi 20 minutos de discurso no dejó otros temas controvertidos en el tintero. Se posicionó en contra del aborto, del cambio de sexo, de la igualdad de género y de las feministas, a las que acusó de "asesinar 105.000 niños al año".

Aun así, no es la única polémica que protagoniza el youtuber nacido en la localidad sevillana de Marchena.

En otras ocasiones se ha metido con otros colectivos feministas, personas de izquierdas y demás.

¿Quién es Antonini?

Antonini de Jiménez se autodefine como ''escritor, conferenciante y mentor''.

Es Doctor en Ciencias Económicas y cuenta con formación en estudios de posgrado internacionales en la London School of Economics.

Su trayectoria profesional ha pasado por más de 10 años de docencia universitaria en la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, entre otras, también en el sudeste asiático.

Sin embargo, su proyección pública no ha venido tanto por la investigación como por su capacidad de comunicar ideas al público en redes sociales.

El youtuber, con más de medio millón de seguidores en Instagram, difunde un discurso centrado en la defensa del liberalismo económico, la crítica al socialismo y la reivindicación de la tauromaquia.

Además, ha escrito varios libros, Liberofobia, ''una búsqueda de la libertad y una invitación a la duda en un momento en que decaen las ideologías y triunfa la corrección política''. Y también ¿Por qué deberías ser taurino?, un ensayo en defensa de la tauromaquia.

La última gran polémica

En la presentación de la Feria Taurina de Algeciras donde subió al escenario, invitado por Enrique Luján, nuevo empresario de la plaza de toros Las Palomas.

En su participación generó un fuerte debate haciendo referencias relacionando la reciente eutanasia de Noelia Castillo con el mundo de la tauromaquia:

"Si Noelia hubiera presenciado una corrida o hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender sus dolores. Los hubiera toreado", declaró el creador de contenido.

En los casi 20 minutos de discurso también criticó el aborto, los transexuales y el feminismo.

Además, durante el mes de abril continúa de gira por varios foros económicos y taurinos por todo el país, publicitando en Instagram ''por una España empresaria, católica y taurina. ¡Bendito sea el Señor!''

Uno de los eventos recientes en los que ha participado fue la conferencia ‘’El despertar’’ que tuvo lugar en enero en el Palacio de Vistalegre en Madrid.

Un evento ''centrado en la reflexión, el debate y la experiencia colectiva'' que ''No era un concierto, ni un mitin político, ni un congreso tradicional'' pero en el que hubo de todo eso.

En el evento, con una asistencia de más de 6000 personas, la mayoría jóvenes, participaron personalidades como Juan Soto Ivars, Juan Manuel de Prada o Ana Iris Simón.

El economista, habitual de numerosos pódcast y conferencias de este tipo es conocido por su estilo personal, directo y sus opiniones controvertidas.

Sus intervenciones en este tipo de actos y sus publicaciones casi diarias en redes sociales están protagonizadas por continuos símiles de diversos temas políticos, religiosos y polémicos con el mundo de la tauromaquia.

Sus mensajes, cuanto menos críticos están lejos de diluirse tras la polémica. Su actividad pública continúa creciendo, apoyada en su comunidad digital y en la agenda de intervenciones por todo el país que refuerzan su presencia en ámbitos culturales y políticos.