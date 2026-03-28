Los cuatro años infernales de Noelia Castillo bajo el sistema de tutela: "Les drogan y golpean, lo de Epstein se queda corto"

De 2015 a 2019. Cuatro años fueron los que Noelia Castillo, la joven de 25 años eutanasiada el pasado jueves, permaneció en dos centros tutelados de la Generalidad de Cataluña.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, uno de estos dos centros era únicamente de chicas. Convivió con menores y mayores de 18, edad en la que salió del último.

Fuentes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) aseguran a este periódico que ofrecieron a la joven quedarse hasta los 22, pero que al cumplir la mayoría de edad se marchó voluntariamente.

Un grupo de personas protesta en la entrada del hospital Sant Camil de Barcelona. Europa Press

"Se tapan unos a otros. Lo de Epstein se queda corto comparado con el tráfico de menores que hay en Cataluña", sostiene Mari Pineda, fundadora de la asociación Stop DGAIA y quien no descarta que haya agresiones sexuales en estos centros.

Noelia fue víctima de violencia sexual. Y no solo en una ocasión.

Agresiones a Noelia

Fueron tres veces. Tres ocasiones en las que Noelia sufrió episodios de agresiones sexuales.

Diferentes escenarios y actores. Mismo horror vivido.

El primero de estos aterradores pasajes fue con su expareja. Noelia tenía problemas para conciliar el sueño.

Una noche, en la que iba a dormir con el que fuera su novio, se tomó una serie de pastillas para descansar. Este aprovechó los barbitúricos que Noelia tomó para agredirla sexualmente.

En palabras de la víctima: "Yo sentía algo, pero no sabía el qué exactamente. No podía moverme. Al día siguiente, me lo contó entre risas".

La segunda agresión sucedió unos meses antes del episodio con su exnovio. La joven catalana asegura que fue abusada sexualmente "por dos chicos en una discoteca". No ofrece más detalles.

Y la tercera: "Fueron tres chicos a la vez, unos tres o cuatro días antes de tirarme por el balcón". La chica indicó que no denunció estos hechos.

La joven, cuando se divorciaron sus padres, ingresó con 14 años en dos centros tutelados de la Generalidad. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que permaneció cuatro años en estos centros.

Al salir de estos, se quedó con su madre, quien intentó junto al padre por todos los medios paralizar la eutanasia de su hija.

Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona. Europa Press

La chica fue evaluada por, al menos, 32 especialistas -aunque esa versión la contradice la abogada del padre-, entre los que se hallan expertos de distintos campos, como el de la Medicina, la Psiquiatría o el Derecho.

Además, su caso acumuló 13 informes técnicos a lo largo de los casi dos años que van desde su intento de suicidio hasta la aprobación de la eutanasia.

"Órganos asignados"

La defensora del padre, Polonia Castellanos, conoció al progenitor de Noelia hace poco más de tres años, después de que la chica se intentara suicidar en 2022.

El primer contacto que tuvieron fue debido a que Noelia interpuso la solicitud para la eutanasia y su padre buscaba impedirlo.

Entonces, cuando le asignaron una fecha, la asociación Abogados Cristianos logró unas medidas cautelares que pospusieron el día de su muerte.

"Dudo mucho que a Noelia la evaluaran 32 especialistas. Como mucho lo hicieron una veintena", asegura la letrada a EL ESPAÑOL.

Además de ello, considera que hubo un "conflicto de intereses" porque dentro del comité que evaluó la muerte de la joven "había varias personas proeutanasia".

Incluso, Castellanos denuncia a este periódico que hay miembros relacionados "con los órganos decisores de la eutanasia que pertenecen a la Organización Nacional de Trasplantes", un hecho que considera "un conflicto de intereses".

También menciona que, después de que le pospusieran la fecha de la eutanasia en 2024, uno de los médicos le dijo a Noelia y a su madre: "Qué pena. Teníamos los órganos ya asignados a algunos pacientes en lista de espera".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Europa Press

Castellanos dice que tanto el Estado como la Generalidad de Cataluña cometieron errores porque "abandonaron a una chica de 25 años que no le quisieron dar un tratamiento".

Debido a ello, aunque es prematuro, Castellanos asegura que estudiará qué acciones tomar con base a las presuntas presiones que habría sufrido Noelia y el "conflicto de intereses" que conllevó a la eutanasia.

Hijo "drogado y golpeado"

"En todos los centros se cuecen habas. Son unos criminales". EL ESPAÑOL ha contactado con una mujer a la que la DGAIA "le arrebató al hijo".

Lleva batallando en los tribunales desde hace seis meses. Conoce muchos casos, como el de un padre al que le "arrebataron a su hijo" porque la pareja de su ex violó a su hija.

Este es su caso.

El hijo de Mari Codina sufrió una agresión sexual en su instituto. Ella lo denunció. Y la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña le denunció por "sobreprotección".

A raíz de ello, se llevaron a su hijo a un centro tutelado de la DGAIA. "Me quitaron las visitas y mi hijo por correo me decía que le sacase de ahí", sostiene esta madre.

El chico cumplió los 18 años. En enero del año pasado, y siempre según el testimonio de la madre, le hicieron pedir una orden de alejamiento sobre ella.

"El juez dijo que mi hijo estaba extremadamente manipulado", agrega. Codina dice obrar en poder de imágenes de su hijo con lesiones y "pruebas de que está drogado".

"Llamo a la DGAIA y me cuelgan. No me dejan ver a mi hijo. Ni siquiera sé dónde está". La afectada dice que a veces ve fotos de su hijo en Lérida y otras en Barcelona.

Fundó la asociación STOP DGAIA, con el objetivo de que "ninguna madre tenga que pasar por lo que he pasado yo".

Violencias sexuales

Como ya publicó este periódico, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalidad catalana, Mónica Martínez Bravo, reconoció que, "en el entorno de la DGAIA, hay muchos menores que han sufrido violencias sexuales".

La consejera de Derechos Sociales de la Generalidad de Cataluña, Mónica Martínez Bravo, durante un pleno en el Parlamento catalán. Europa Press

Siguiendo en esta línea, puntualizó que "la inmensa mayoría de los casos ocurren en la etapa anterior a estar tutelados o guardados" y que "los abusos que ocurren ya bajo custodia de la Generalitat son mínimos".

Tras reconocer que en Cataluña se producen violaciones a menores bajo tutela pública, la consejera defendió que "la DGAIA también hace cosas muy bien" y que "previene casos de maltrato y abusos sexuales, pese a que haya aspectos de mejora".

Días antes de las declaraciones de la consejera, fue cesada Isabel Carrasco como directora de la DGAIA. Permaneció en el cargo un año.

Martínez fue preguntada si la destitución tuvo que ver con la prostitución de una menor protegida, en el marco del caso del Pelicot catalán. Dijo que no tuvo nada que ver.