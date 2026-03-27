Auge y caída del 'policía de Vox' Samuel Vázquez: 10 meses de inhabilitación y de prisión tras cinco expedientes de Marlaska

Lo llamaban "el plan más ambicioso contra la inseguridad en Fuenlabrada".

El policía nacional Samuel Vázquez Álvarez, micrófono en mano, presentaba las "medidas de seguridad para recuperar la seguridad en el citado municipio madrileño.

No lo hizo uniformado, sino de civil. Y como portavoz de Vox en materia de Interior, Seguridad e Inmigración.

"Captar" votos

La Plaza nº5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles ha condenado a Vázquez por un delito electoral a diez meses de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que el agente participó en un acto de campaña, de la formación de Abascal, en las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando ya era policía en activo.

A la izquierda, Isabel Pérez Moñino, la candidata por Vox a la alcaldía de Fuenlabrada en la elecciones de mayo de 2023; la derecha, Samuel Vázquez Álvarez, policía nacional y portavoz de Vox en asunto de Interior, Inmigración y Seguridad. X

El juzgado valora que el uniformado "ofreció, con el propósito de captar" votos, "un discurso crítico con la situación política y policial en España, refiriéndose a la delincuencia de bandas y a la inseguridad ciudadana".

El tribunal señala que Vázquez intervino en el referido acto de Vox el pasado 20 de mayo de 2023, junto a Isabel Pérez Moñino, en aquel momento concejala de Vox por Fuenlabrada y cabeza de lista.

Asimismo, consta que el policía anunció, a través de redes sociales, su asistencia a dicho evento: "El sábado presentamos nuestro plan contra la inseguridad". En el post, aparece etiquetada Pérez Moñino.

También se recoge que el agente es el presidente de la Asociación Policía Para el Siglo XXI.

En un informe remitido al juzgado que instruyó el caso, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se integra también otro tuit de Pérez Moñino: "Fuenlabrada debe dejar de ser un refugio para criminales".

"No pidió el voto"

Atendiendo a lo reflejado en el fallo, y según reflejó en su informe el policía de Asuntos Internos, Vázquez "no pidió el voto para nadie e insistió" que acudió como invitado al acto celebrado en Fuenlabrada.

El presidente de la asociación policial reconoció ante el juzgado haber participado en el acto e indicó que "era sobre seguridad" y que, de haber transformado la concejala de Vox el acto en un acto electoral, "él no tendría opción de decir nada".

Siguiendo en esta línea, Vázquez aseguró que también "le ha llamado el PP, Ciudadanos, universidades y asociaciones", dado que "le va a todos los sitios donde le escuchan".

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé (c) y el portavoz nacional de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez (d), durante la presentación del programa económico y de vivienda de Vox. Europa Press

También dijo ante el juez instructor que desconocía que había policías en la sala, como fueron los agentes de Asuntos Internos que grabaron la intervención, y que "lleva ya cinco expedientes y le vigilan los tuits y las ponencias".

El juzgado de Móstoles rechaza que el policía desconociera que se trataba de un acto electoral.

Desde su asociación policial, defienden la actuación de su presidente. "Aquí tenéis la prueba por la que han condenado a Samuel Vázquez, 40 minutos de ciencia policial y sociología criminal".

Aquí tenéis la “prueba” por la que han condenado a Samuel Vázquez @guidoprincesa, 40 minutos de ciencia policial y sociología criminal:https://t.co/1rObdHw6Wn



Cualquiera con interés en conocer la realidad puede verla. Ni pide el voto, ni hace campaña. Es más, durante la charla… — Policía S.XXI  (@PoliciaSXXI) March 26, 2026

"Cualquiera con interés en conocer la realidad puede verla. Ni pide el voto, ni hace campaña", agrega la publicación, en la que subrayan que no pide el sufragio "por su condición y que hacerlo le traería problemas".

"Esto no va de ley electoral. Va de castigar al que expone la realidad frente al relato. La maquinaria contra la ciencia policial", continúa.

Quien también se ha sumado a apoyar a Vázquez Álvarez es el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol.

"Es un policía ejemplar que ha demostrado a lo largo de su trayectoria un compromiso incuestionable con la modernización del modelo policial de nuestro país", se puede leer.

Desde Jupol consideran que el agente "ha sido objeto de una persecución institucional" y recuerdan que la sentencia no es firme y cabe recurso.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Samuel Vázquez, pero no ha habido éxito.

Él mismo se ha defendido sobre este proceso judicial en el que está envuelto, y señala al grupo "la Camarilla", perteneciente, según Álvarez, a la Dirección General de la Policía.

Participé en un acto sobre seguridad, no electoral, y jamás pedí el voto para nadie. Ya estamos preparando el recurso.



Cabeza alta, rostro sereno y mirada tensa. Seguimos. pic.twitter.com/zXICfOMfug — Samuel (@guidoprincesa) March 25, 2026

"Han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a intentar agotarme en un proceso de fiscalización permanente de todos mis actos como presidente de Una Policía para el Siglo XXI, a base de expedientes disciplinarios e informes de Asuntos Internos a la Fiscalía", dice.

Vázquez comenta que en el resto de procesos judiciales en los que se ha visto inmerso ha salido victorioso.

Reforma policial

Fichó por la formación de Abascal en octubre de 2023, como asistente técnico de grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Entró con carácter temporal, pero luego se consolidó.

Y lo cierto es que tiempo antes de que Samuel Vázquez dirigiera la portavocía de la formación de Abascal en materia migratoria, fundó la Asociación Policía Para el Siglo XXI.

Su objetivo es, tal y como recoge su web, "desarrollar un nuevo modelo policial y ajustarlo a las demandas de seguridad emergentes".

Una de sus propuestas es sobre el sistema estadístico de criminalidad, los datos del Ministerio del Interior que recogen de forma anual los delitos cometidos en cada municipio de España.

El policía nacional y portavoz de Vox de Inmigración, Seguridad e Interior, Samuel Vázquez, sostiene un móvil donde aparece el sistema estadístico de criminalidad. Europa Press

La asociación considera que las estadísticas "generan grupos de delitos sin importar su gravedad". Para ello, opinan que lo mejor es"baremar cada hecho de acuerdo con su importancia" dentro de una escala de valoración de delito.

También se pronuncian sobre la cuestión migratoria. La asociación considera que "la política de inmigración que se ha llevado hasta ahora no ha sido la de salvar vidas, sino de la de utilizar las muertes para hacer política".

El agente nació en Mieres, una localidad de poco más de 20.000 habitantes situada en Asturias.

En cuanto a su trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía, Vázquez pasó por el Grupo Operativo y de Respuesta (GOR), una unidad de intervención perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Es licenciado en Criminología por la Universidad de Salamanca y, en los últimos años, ha enfocado su carrera a realizar estudios de modelos policiales y escribir artículos sobre ciencia policial.